Формат Суперлиги – как это будет? 64 клуба, три лиги, 20 вылетающих
Новый проект.
Суперлига вернулась в футбольную повестку. A22 Sports Management – собственно, организатор – презентовал новый формат. Путь открыт после решения европейского суда.
Говорят, что Суперлига в таком виде может быть запущена уже в сезоне-2025/26 – через сезон после вступления в силу реформы еврокубков от УЕФА.
Вот сравнительный анализ Суперлиги и реформированных еврокубков от A22.
Формат: три лиги без постоянных участников
Главное – как туда попасть.
● Турнир будет открытым, отбор участников – по спортивному принципу. Постоянные слоты не гарантированы никому. Параллельно клубы будут участвовать в национальных первенствах – они «по-прежнему будут составлять основу европейского футбола».
● В Суперлигу войдут 64 команды, их распределят на три лиги: Звездная (16), Золотая (16) и Голубая (32). Всех участников поделят на группы по восемь команд.
● Чемпион будет в каждой из трех лиг, восемь лучших клубов разыграют плей-офф. Единого чемпиона всех трех лиг выявлять пока не планируют.
● Движение между лигами тоже будет: из Звездной и Золотой вылетают по две команды – их место займут финалисты плей-офф Золотой и Голубой лиг соответственно. В Голубой обновление существенное: вылетают 20 команд – их заменят по результатам национальных лиг.
● По аналогии с мужской Суперлигой представили проект женского турнира. Там будут две лиги по 16 команд – Звездная и Золотая. Отличий от мужского варианта минимум.
Отбор
Участники первого розыгрыша будут определены на основании индекса – результатов в национальных чемпионатах. Этот же индекс поможет каждый год обновлять Голубую лигу.
И еще раз: гарантированных мест не будет ни у кого.
Календарь: повторяет слоты еврокубков
Куда это все вместить?
● Все клубы будут играть в группах из восьми участников – дома и на выезде. У каждого клуба будет по 14 гарантированных игр в турнире за год – с сентября по апрель. Это важный аргумент Суперлиги в войне с УЕФА (в еврокубках гарантировано восемь игр): больше матчей в целом и дома конкретно – значит больше выручки с билетов и матчдэя.
● Плей-офф – классический еврокубковый: 1/4 финала и полуфиналы в два матча, финал – один.
● Создавать новые календарные слоты под Суперлигу не собираются: организаторы хотят вписаться в уже устоявшееся расписание европейского футбола. Матчи планируют проводить в середине недели – это прямая угроза существованию действующих евротурниров.
Суперлигу собираются показывать бесплатно. Убытки новой платформы покроет спонсор
Компания A22 сразу заявила, что собирается сделать трансляции общедоступными. А в презентации проекта уточнила, как это видят.
Планируют создать стриминг-платформу Unify и весь контент сосредоточить на ней. Сразу анонсируют работу по всем законам современных OTT: в одном месте хайлайты, аналитика, дополнительное покрытие жизни клубов, интерактив и так далее. Говорят и про женские трансляции: обещают им «наконец-то предоставить глобальную платформу, которой они заслуживают».
Это все равно подписная модель, бесплатный показ – только с рекламой. А подписка позволит смотреть футбол с «минимальным количеством рекламы», даже не совсем без. Убытки на стартовом этапе намерены покрывать за счет привлечения спонсора. Вероятно, дальше рассчитывают на рост базы подписчиков и сокращение общедоступного контента.
О сотрудничестве с традиционными вещателями A22 пока говорит осторожно: называет «тоже важным, чтобы обеспечить фанатам доступ к турниру».
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«У нас есть четкая цель – вместе с клубами и другими заинтересованными сторонами создать лучшее соревнование, которое будут любить болельщики в Европе и во всем мире. В то же время мы должны создать более устойчивую футбольную экосистему, чтобы раскрыть весь потенциал европейского клубного футбола», – заявил гендиректор A22 Sports Management Бернд Райхарт.
Получится?
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Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel; AP Photo/Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire
Через каждые пять минут реклама онлайн-казино или бука. А перес-то хорош. Надо ещё, чтобы трансляция шла в маленьком окошке, а всё остальное пространство занимали рекламные баннеры. Зато бесплатно
Вероятно, дальше рассчитывают на рост базы подписчиков и сокращение общедоступного контента (с) В итоге бесплатно будет только обзор матчей))
Это же целая куча проблем, начиная с отсутствия прямого авиасообщения и заканчивая потенциальным бойкотом игр с российскими командами со стороны отдельных команд и футболистов.
И ради чего?
С ПО тоже как-то странно, сделали тогда бы уж не по два матча на стадию ПО, а до двух побед, групповой этап к концу уже будет довольно унылым, как любая североамериканская регулярка.
Богатые становятся еще богаче, небольшие клубы западноевропеские клубы, Скандинавия и Восточная Европа катятся кубарем под горку и не имеют никаких шансов составить конкуренцию Баварии, Реалу, ПСЖ и топам АПЛ.
Про политику не спорю, до денежки все любят. Если уж западные издания пишут, что до сих пор Газпром получает деньги из Европы за поставки газа, то и тут можно прикрыть глаза.