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Формат Суперлиги – как это будет? 64 клуба, три лиги, 20 вылетающих

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Футбол Футбол

Новый проект.

Суперлига вернулась в футбольную повестку. A22 Sports Management – собственно, организатор – презентовал новый формат. Путь открыт после решения европейского суда.

Говорят, что Суперлига в таком виде может быть запущена уже в сезоне-2025/26 – через сезон после вступления в силу реформы еврокубков от УЕФА.

Вот сравнительный анализ Суперлиги и реформированных еврокубков от A22.

Формат: три лиги без постоянных участников

Главное – как туда попасть.

● Турнир будет открытым, отбор участников – по спортивному принципу. Постоянные слоты не гарантированы никому. Параллельно клубы будут участвовать в национальных первенствах – они «по-прежнему будут составлять основу европейского футбола».

● В Суперлигу войдут 64 команды, их распределят на три лиги: Звездная (16), Золотая (16) и Голубая (32). Всех участников поделят на группы по восемь команд.

● Чемпион будет в каждой из трех лиг, восемь лучших клубов разыграют плей-офф. Единого чемпиона всех трех лиг выявлять пока не планируют.

● Движение между лигами тоже будет: из Звездной и Золотой вылетают по две команды – их место займут финалисты плей-офф Золотой и Голубой лиг соответственно. В Голубой обновление существенное: вылетают 20 команд – их заменят по результатам национальных лиг.

● По аналогии с мужской Суперлигой представили проект женского турнира. Там будут две лиги по 16 команд – Звездная и Золотая. Отличий от мужского варианта минимум.

Отбор

Участники первого розыгрыша будут определены на основании индекса – результатов в национальных чемпионатах. Этот же индекс поможет каждый год обновлять Голубую лигу.

И еще раз: гарантированных мест не будет ни у кого.

Календарь: повторяет слоты еврокубков

Куда это все вместить?

● Все клубы будут играть в группах из восьми участников – дома и на выезде. У каждого клуба будет по 14 гарантированных игр в турнире за год – с сентября по апрель. Это важный аргумент Суперлиги в войне с УЕФА (в еврокубках гарантировано восемь игр): больше матчей в целом и дома конкретно – значит больше выручки с билетов и матчдэя. 

● Плей-офф – классический еврокубковый: 1/4 финала и полуфиналы в два матча, финал – один. 

● Создавать новые календарные слоты под Суперлигу не собираются: организаторы хотят вписаться в уже устоявшееся расписание европейского футбола. Матчи планируют проводить в середине недели – это прямая угроза существованию действующих евротурниров.

Суперлигу собираются показывать бесплатно. Убытки новой платформы покроет спонсор

Компания A22 сразу заявила, что собирается сделать трансляции общедоступными. А в презентации проекта уточнила, как это видят.

Планируют создать стриминг-платформу Unify и весь контент сосредоточить на ней. Сразу анонсируют работу по всем законам современных OTT: в одном месте хайлайты, аналитика, дополнительное покрытие жизни клубов, интерактив и так далее. Говорят и про женские трансляции: обещают им «наконец-то предоставить глобальную платформу, которой они заслуживают».

Это все равно подписная модель, бесплатный показ – только с рекламой. А подписка позволит смотреть футбол с «минимальным количеством рекламы», даже не совсем без. Убытки на стартовом этапе намерены покрывать за счет привлечения спонсора. Вероятно, дальше рассчитывают на рост базы подписчиков и сокращение общедоступного контента.

О сотрудничестве с традиционными вещателями A22 пока говорит осторожно: называет «тоже важным, чтобы обеспечить фанатам доступ к турниру».

***

«У нас есть четкая цель – вместе с клубами и другими заинтересованными сторонами создать лучшее соревнование, которое будут любить болельщики в Европе и во всем мире. В то же время мы должны создать более устойчивую футбольную экосистему, чтобы раскрыть весь потенциал европейского клубного футбола», – заявил гендиректор A22 Sports Management Бернд Райхарт.

Получится?

Суперлига никого еще не победила. Но ее создание в будущем – неизбежность

«Эгоистичная и элитарная модель». Футбольный мир реагирует на Суперлигу

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel; AP Photo/Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire

Верите ли, что Суперлига будет?
6671 голос
Да
59%
Суперлига Европы
Нет
41%
УЕФА
57 комментариев
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Я не понимаю чего ждёт РФС. Пока всякие немцы и англичане отказываются и запрещают, нашим надо поддержать проект и сразу заявиться во все группы - Звёздную, Золотую и отдельно Ахмат в Голубую...
+35
-5
+30
Это все равно подписная модель, бесплатный показ – только с рекламой

Через каждые пять минут реклама онлайн-казино или бука. А перес-то хорош. Надо ещё, чтобы трансляция шла в маленьком окошке, а всё остальное пространство занимали рекламные баннеры. Зато бесплатно
+22
-4
+18
Ответ Контрольный выстрел
К вопросу о "бесплатности" )) Вероятно, дальше рассчитывают на рост базы подписчиков и сокращение общедоступного контента (с) В итоге бесплатно будет только обзор матчей))
Вдобавок почему-то никто не учитывает, что у нас сервис могут просто не запустить. С УЕФА с трансляциями проблем нет. Наоборот, фантазируют, что клубы сразу вернут, поражаюсь комментам.
+14
0
+14
Ответ Степан Шевцов
Это то что нужно, господа! Те, кто плюются на Суперлигу - вас никто не заставит её смотреть. Но борьба с монополией уефа должна была начаться рано или поздно. В данном случае - УЕФА это зло, глобальное зло.
конкретно тебе что сделала УЕФА?
+14
-1
+13
Ответ Danny
Я бы включил конспирологию и сказал, что этот проект продавили в том числе благодаря России, и потенциально в него могут попасть наши клубы. Раз под эгидой УЕФА не разрешают, то здесь почему бы и нет) Но это будет сказка.
Суперлиги только политических проблем не хватает на данный момент
+6
0
+6
для повышения интриги и зрелищности турнира предлагаем добавить в нее 16 "темных лошадок" о силе, которых никто понятия не будет иметь, ввиду того, что с ними никто больше не играет😎
+9
-3
+6
Ответ Алик Тимошенко
конкретно тебе что сделала УЕФА?
Исключила Россию из еврокубков
+7
-2
+5
Ответ Сергей Лимонников
календарь видел? РПЛ туда явноине вписывается вообще
Тогда зачем вообще нужна РПЛ, если у них не вписываются международные матчи? На Дзюбу любоваться и кайфовать до потери пульса?
+6
-1
+5
К вопросу о "бесплатности" ))
Вероятно, дальше рассчитывают на рост базы подписчиков и сокращение общедоступного контента (с) В итоге бесплатно будет только обзор матчей))
+7
-3
+4
Ответ Danny
Я бы включил конспирологию и сказал, что этот проект продавили в том числе благодаря России, и потенциально в него могут попасть наши клубы. Раз под эгидой УЕФА не разрешают, то здесь почему бы и нет) Но это будет сказка.
Не могут. Российские клубы не играют не потому что УЕФА злыдни, а из-за политики. А политика одинакова, что для УЕФА, что для суперлиги
+3
0
+3
Голубая лига будет только у мужчин. У женщин только звездная и золотая. Хм, все сходится…😂 Спасибо хоть, что не радужная, а то могли бы и такое название придумать, чтобы оно отражало «многообразие европейского футбола»
+10
-7
+3
Т.е. если бы сейчас СЛ существовала, а нац чемпионаты выиграли бы Астон Вилла, Жирона и Байер, то они попали бы только в третий дивизион?)
+2
0
+2
Ну сомнительная открытость. Получается, допустим, Ливерпуль проводит так себе сезон, занимает в чемпионате 6 строчку. В суперлиге в высшем дивизионе в своей группе он 7 из 8, например. В текущей системе он в ЛЧ не попадает, а в новой он сможет хоть 10 место занять, это никак не влияет
+2
0
+2
Ответ RowLD
Ну почему? Я так понимаю, что в самом первом сезоне команды распределят по дивизионам согласно какому-то рейтингу, а дальше уже клубы будут между ними двигаться. То есть из национального чемпионата клубы будут попадать только в Голубую лигу, а дальше уже двигаться по внутренней лестнице Суперлиги
Т.е. если Антверпен уже в золотой лиге СЛ, то может вылетать из вышки своего чемпионата, а новый чемпион Бельгии попасть в СЛ не сможет, потому что его место занято Антверпеном?) Огонь система ))
+2
0
+2
Из голубой лиги 20 клубов вылетают в коричневую
+2
0
+2
Это просто смех. Суперлигу создают американцы на американские деньги и они позовут клубы РПЛ, тут реально собрались идиоты? Может еще клубы Хамас американцы позовут и клубы Тайваня и Китая.
+2
-1
+1
Ответ RowLD
Ну почему? Я так понимаю, что в самом первом сезоне команды распределят по дивизионам согласно какому-то рейтингу, а дальше уже клубы будут между ними двигаться. То есть из национального чемпионата клубы будут попадать только в Голубую лигу, а дальше уже двигаться по внутренней лестнице Суперлиги
Открытость тогда замечательная будет. Очень очень условная
+1
0
+1
Ответ Данил Бакуров
По 2 клуба за сезон - мне кажется слишком мало изменений в составе дивизионов
В этом смысл, раз все против постоянных участников, то тогда давайте максимально усложним движение между элитными группами, при этом из третьего дивизиона вылетает аж 20 сразу, что тоже не позволит сформироваться команде андердогу, а ля Жирона
+1
0
+1
Ответ Russ Ivan
Тогда зачем вообще нужна РПЛ, если у них не вписываются международные матчи? На Дзюбу любоваться и кайфовать до потери пульса?
просто 14 матчей (минимум) с сентября по апрель - этот значит дожны играть всю зиму. А мы в декабре в отпуск...или в октябре (если опять перейдем на весна-осень)
+1
0
+1
Там доходы они предлагают клубам на порядок выше. Откуда прибыль, если беспланые трансляции. Никакие спонсоры не покроют миллиард ежегодных приобретений.
+1
0
+1
Кто пишет про приглашение российских клубов - вы это серьёзно?
Это же целая куча проблем, начиная с отсутствия прямого авиасообщения и заканчивая потенциальным бойкотом игр с российскими командами со стороны отдельных команд и футболистов.
И ради чего?
+1
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+1
Шутки про голубую лигу
+1
0
+1
Ну УЕФА может то же самое сделать, слегка поменяв формат ЕК. А вообще - большая ошибка сокращать лигу до 16 команд, тк сильных клубов с большой фанбазой больше.
С ПО тоже как-то странно, сделали тогда бы уж не по два матча на стадию ПО, а до двух побед, групповой этап к концу уже будет довольно унылым, как любая североамериканская регулярка.
+1
0
+1
Ответ Алик Тимошенко
конкретно тебе что сделала УЕФА?
Европейские кубки 30-40 лет назад выигрывали Гетеборг, Црвена Звезда, Стяуа и Мехелен. Сейчас всё те же на манеже. УЕФА фактически убила клубный футбол. Все сколь-нибудь стоящие игроки едут в топ-5 с прицелом перебраться в АПЛ. Вот что такое современный европейский футбол.
Богатые становятся еще богаче, небольшие клубы западноевропеские клубы, Скандинавия и Восточная Европа катятся кубарем под горку и не имеют никаких шансов составить конкуренцию Баварии, Реалу, ПСЖ и топам АПЛ.
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Ответ Александр Калачев
Суперлиги только политических проблем не хватает на данный момент
ответил ниже
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Суперлига по большому счёту-только Звездная.Всё остальное-только отбор к ней.
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Ответ Сергей Мерный
Открытость тогда замечательная будет. Очень очень условная
Такая же, как и у высших лиг национальных чемпионатов, по сути. Только в лигах дистанция ещё длиннее, и чтобы повыситься, нужно не на дистанции в 18 матчей хорошо отыграть, а на на дистанции 34-46 матчей. Мне кажется, что большой проблемы нет в таком подходе
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Ответ AsGardiel
Не могут. Российские клубы не играют не потому что УЕФА злыдни, а из-за политики. А политика одинакова, что для УЕФА, что для суперлиги
Меня заминусовали, но я и делаю оговорку, что такой расклад - сказка.
Про политику не спорю, до денежки все любят. Если уж западные издания пишут, что до сих пор Газпром получает деньги из Европы за поставки газа, то и тут можно прикрыть глаза.
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Ответ Серегей Юдин
Там доходы они предлагают клубам на порядок выше. Откуда прибыль, если беспланые трансляции. Никакие спонсоры не покроют миллиард ежегодных приобретений.
Американцы. Если JP Morgan вернется, то спокойно может закачать миллиарды.
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Ответ Picachu
Исключила Россию из еврокубков
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