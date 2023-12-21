Формат Суперлиги – как это будет? 64 клуба, три лиги, 20 вылетающих

Новый проект.

Суперлига вернулась в футбольную повестку. A22 Sports Management – собственно, организатор – презентовал новый формат. Путь открыт после решения европейского суда.

Говорят, что Суперлига в таком виде может быть запущена уже в сезоне-2025/26 – через сезон после вступления в силу реформы еврокубков от УЕФА.

Вот сравнительный анализ Суперлиги и реформированных еврокубков от A22.

Формат: три лиги без постоянных участников

Главное – как туда попасть.

● Турнир будет открытым, отбор участников – по спортивному принципу. Постоянные слоты не гарантированы никому. Параллельно клубы будут участвовать в национальных первенствах – они «по-прежнему будут составлять основу европейского футбола».

● В Суперлигу войдут 64 команды, их распределят на три лиги: Звездная (16), Золотая (16) и Голубая (32). Всех участников поделят на группы по восемь команд.

● Чемпион будет в каждой из трех лиг, восемь лучших клубов разыграют плей-офф. Единого чемпиона всех трех лиг выявлять пока не планируют.

● Движение между лигами тоже будет: из Звездной и Золотой вылетают по две команды – их место займут финалисты плей-офф Золотой и Голубой лиг соответственно. В Голубой обновление существенное: вылетают 20 команд – их заменят по результатам национальных лиг.

● По аналогии с мужской Суперлигой представили проект женского турнира. Там будут две лиги по 16 команд – Звездная и Золотая. Отличий от мужского варианта минимум.

Отбор

Участники первого розыгрыша будут определены на основании индекса – результатов в национальных чемпионатах. Этот же индекс поможет каждый год обновлять Голубую лигу.

И еще раз: гарантированных мест не будет ни у кого.

Календарь: повторяет слоты еврокубков

Куда это все вместить?

● Все клубы будут играть в группах из восьми участников – дома и на выезде. У каждого клуба будет по 14 гарантированных игр в турнире за год – с сентября по апрель. Это важный аргумент Суперлиги в войне с УЕФА (в еврокубках гарантировано восемь игр): больше матчей в целом и дома конкретно – значит больше выручки с билетов и матчдэя.

● Плей-офф – классический еврокубковый: 1/4 финала и полуфиналы в два матча, финал – один.

● Создавать новые календарные слоты под Суперлигу не собираются: организаторы хотят вписаться в уже устоявшееся расписание европейского футбола. Матчи планируют проводить в середине недели – это прямая угроза существованию действующих евротурниров.

Суперлигу собираются показывать бесплатно. Убытки новой платформы покроет спонсор

Компания A22 сразу заявила, что собирается сделать трансляции общедоступными. А в презентации проекта уточнила, как это видят.

Планируют создать стриминг-платформу Unify и весь контент сосредоточить на ней. Сразу анонсируют работу по всем законам современных OTT: в одном месте хайлайты, аналитика, дополнительное покрытие жизни клубов, интерактив и так далее. Говорят и про женские трансляции: обещают им «наконец-то предоставить глобальную платформу, которой они заслуживают».

Это все равно подписная модель, бесплатный показ – только с рекламой. А подписка позволит смотреть футбол с «минимальным количеством рекламы», даже не совсем без. Убытки на стартовом этапе намерены покрывать за счет привлечения спонсора. Вероятно, дальше рассчитывают на рост базы подписчиков и сокращение общедоступного контента.

О сотрудничестве с традиционными вещателями A22 пока говорит осторожно: называет «тоже важным, чтобы обеспечить фанатам доступ к турниру».

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«У нас есть четкая цель – вместе с клубами и другими заинтересованными сторонами создать лучшее соревнование, которое будут любить болельщики в Европе и во всем мире. В то же время мы должны создать более устойчивую футбольную экосистему, чтобы раскрыть весь потенциал европейского клубного футбола», – заявил гендиректор A22 Sports Management Бернд Райхарт.

Получится?

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel; AP Photo/Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire