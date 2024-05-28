Расписание Евро-2024: все матчи и где их смотреть
Добавляйте в закладки.
Наконец появилось расписание трансляций Евро-2024 в России! Все матчи поделили телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko.
«Матч ТВ» покажет и матч открытия, и финал. Okko забрали половину игр группового этапа и половину встреч в плей-офф, начиная с четвертьфиналов (но 1/8 целиком получил «Матч»).
Календарь трансляций Евро-2024 – с датами, временем и информацией, где смотреть. Время начала матчей – московское.
1 тур
14 июня
Германия – Шотландия, 22:00 | Матч ТВ
15 июня
Венгрия – Швейцария, 16:00 | Okko
Испания – Хорватия, 19:00 | Матч ТВ
Италия – Албания, 22:00 | Матч ТВ
16 июня
Польша – Нидерланды, 16:00 | Okko
Словения – Дания, 19:00 | Матч ТВ
Сербия – Англия, 22:00 | Матч ТВ
17 июня
Румыния – Украина, 16:00 | Okko
Бельгия – Словакия, 19:00 | Матч ТВ
Австрия – Франция, 22:00 | Матч ТВ
18 июня
Турция – Грузия, 19:00 | Матч ТВ
Португалия – Чехия, 22:00 | Матч ТВ
2 тур
19 июня
Хорватия – Албания, 16:00 | Okko
Германия – Венгрия, 19:00 | Матч ТВ
Шотландия – Швейцария, 22:00 | Матч ТВ
20 июня
Словения – Сербия, 16:00 | Okko
Дания – Англия, 19:00 | Матч ТВ
Испания – Италия, 22:00 | Матч ТВ
21 июня
Словакия – Украина, 16:00 | Okko
Польша – Австрия, 19:00 | Матч ТВ
Нидерланды – Франция, 22:00 | Матч ТВ
22 июня
Грузия – Чехия, 16:00 | Okko
Турция – Португалия, 19:00 | Матч ТВ
Бельгия – Румыния, 22:00 | Okko
3 тур
23 июня
Швейцария – Германия, 23 июня, 22:00 | Матч ТВ
Шотландия – Венгрия, 23 июня, 22:00 | Okko
24 июня
Албания – Испания, 22:00 | Okko
Хорватия – Италия, 22:00 | Матч ТВ
25 июня
Нидерланды – Австрия, 19:00 | Okko
Франция – Польша, 19:00 | Матч ТВ
Англия – Словения, 22:00 | Матч ТВ
Дания – Сербия, 22:00 | Okko
26 июня
Словакия – Румыния, 19:00 | Матч ТВ
Украина – Бельгия, 19:00 | Okko
Грузия – Португалия, 22:00 | Матч ТВ
Чехия – Турция, 22:00 | Okko
1/8 финала
1/8 финала пройдет с 29 июня по 2 июля. По два матча в день – в 19:00 и 22:00. Все игры покажет «Матч ТВ».
29 июня
1/8 финала, 19:00 | Матч ТВ
1/8 финала, 22:00 | Матч ТВ
30 июня
1/8 финала, 19:00 | Матч ТВ
1/8 финала, 22:00 | Матч ТВ
1 июля
1/8 финала, 19:00 | Матч ТВ
1/8 финала, 22:00 | Матч ТВ
2 июля
1/8 финала, 19:00 | Матч ТВ
1/8 финала, 22:00 | Матч ТВ
1/4 финала
5 июля
1/4 финала, 19:00 | Матч ТВ
1/4 финала, 22:00 | Okko
6 июля
1/4 финала, 19:00 | Матч ТВ
1/4 финала, 22:00 | Okko
Полуфиналы и Финал
9 июля
1/2 финала, 22:00 | Матч ТВ
10 июля
1/2 финала, 22:00 | Okko
14 июля
Финал, 22:00 | Матч ТВ
***
Сохраняйте пост в закладках, чтобы не потерять.
Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Oliver Hardt, Frederic Scheidemann, Thomas Lohnes
Если платить нет возможности есть два пути:1) не смотреть 2) освоить форк плеер (media station x) и посмотреть