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Расписание Евро-2024: все матчи и где их смотреть

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Наконец появилось расписание трансляций Евро-2024 в России! Все матчи поделили телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko.

«Матч ТВ» покажет и матч открытия, и финал. Okko забрали половину игр группового этапа и половину встреч в плей-офф, начиная с четвертьфиналов (но 1/8 целиком получил «Матч»).

Календарь трансляций Евро-2024 – с датами, временем и информацией, где смотреть. Время начала матчей – московское.

1 тур

14 июня

Германия – Шотландия, 22:00 | Матч ТВ

15 июня

Венгрия – Швейцария, 16:00 | Okko

Испания – Хорватия, 19:00 | Матч ТВ

Италия – Албания, 22:00 | Матч ТВ

16 июня

Польша – Нидерланды, 16:00 | Okko

Словения – Дания, 19:00 | Матч ТВ

Сербия – Англия, 22:00 | Матч ТВ

17 июня

Румыния – Украина, 16:00 | Okko

Бельгия – Словакия, 19:00 | Матч ТВ

Австрия – Франция, 22:00 | Матч ТВ

18 июня

Турция – Грузия, 19:00 | Матч ТВ

Португалия – Чехия, 22:00 | Матч ТВ

2 тур

19 июня

Хорватия – Албания, 16:00 | Okko

Германия – Венгрия, 19:00 | Матч ТВ

Шотландия – Швейцария, 22:00 | Матч ТВ

20 июня

Словения – Сербия, 16:00 | Okko

Дания – Англия, 19:00 | Матч ТВ

Испания – Италия, 22:00 | Матч ТВ

21 июня

Словакия – Украина, 16:00 | Okko

Польша – Австрия, 19:00 | Матч ТВ

Нидерланды – Франция, 22:00 | Матч ТВ

22 июня

Грузия – Чехия, 16:00 | Okko

Турция – Португалия, 19:00 | Матч ТВ

Бельгия – Румыния, 22:00 | Okko

3 тур

23 июня

Швейцария – Германия, 23 июня, 22:00 | Матч ТВ

Шотландия – Венгрия, 23 июня, 22:00 | Okko

24 июня

Албания – Испания, 22:00 | Okko

Хорватия – Италия, 22:00 | Матч ТВ

25 июня

Нидерланды – Австрия, 19:00 | Okko

Франция – Польша, 19:00 | Матч ТВ

Англия – Словения, 22:00 | Матч ТВ

Дания – Сербия, 22:00 | Okko

26 июня

Словакия – Румыния, 19:00 | Матч ТВ

Украина – Бельгия, 19:00 | Okko

Грузия – Португалия, 22:00 | Матч ТВ

Чехия – Турция, 22:00 | Okko

1/8 финала

1/8 финала пройдет с 29 июня по 2 июля. По два матча в день – в 19:00 и 22:00. Все игры покажет «Матч ТВ».

29 июня

1/8 финала, 19:00 | Матч ТВ

1/8 финала, 22:00 | Матч ТВ

30 июня

1/8 финала, 19:00 | Матч ТВ

1/8 финала, 22:00 | Матч ТВ

1 июля

1/8 финала, 19:00 | Матч ТВ

1/8 финала, 22:00 | Матч ТВ

2 июля

1/8 финала, 19:00 | Матч ТВ

1/8 финала, 22:00 | Матч ТВ

1/4 финала

5 июля

1/4 финала, 19:00 | Матч ТВ

1/4 финала, 22:00 | Okko

6 июля

1/4 финала, 19:00 | Матч ТВ

1/4 финала, 22:00 | Okko

Полуфиналы и Финал

9 июля

1/2 финала, 22:00 | Матч ТВ

10 июля

1/2 финала, 22:00 | Okko

14 июля

Финал, 22:00 | Матч ТВ

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Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Oliver Hardt, Frederic Scheidemann, Thomas Lohnes

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