«Брюгге» отставал на 19 очков, но выиграл чемпионат. КАК?

Отыгрались за 10 матчей, но есть нюанс.

«Брюгге» в 19-й раз выиграл чемпионат Бельгии, хотя к финишу регулярки отставал на 19 очков. Как это получилось?

Сильно влияет регламент. В плей-офф очки за регулярку делятся пополам

«Брюгге» после 30 туров завис на четвертом месте, лидирующий «Юнион» оторвался на 19 очков. Дальше – группа за титул, и здесь надо быстро напомнить регламент в Бельгии.

● 16 клубов по итогам регулярки делятся на три группы. Первая шестерка бьется за чемпионство, вторая – чтобы сыграть за последний билет в еврокубки, а оставшиеся четыре команды пытаются выжить.

● Самое важное в нашем случае: в двух мини-чемпионатах из трех (кроме последнего) очки делятся пополам. Так «Брюгге» стал уступать не 19 очков, а девять – такой отрыв отыграть намного реальнее.

За 10 матчей «Брюгге» ни разу не проиграл (семь побед, три ничьих) и взял титул в последнем туре – хватило 0:0 с «Серкль Брюгге». Конкуренты посыпались: «Юнион» допустил две ничьих и четыре поражения, раз не справились и с будущим чемпионом (1:2 и 2:2).

«Юнион» в последнем туре даже выиграл у «Генка» (2:0) – «Брюгге» ошибся, но все равно забрал чемпионство. Настолько легко догнали и даже оторвались.

Главные герои погони – бразильский нападающий Игор Тиаго (18 голов) и датский полузащитник Андреас Ольсен (14, в том числе дубль «Юниону»). Защитник Максим де Кейпер сделал аж 10 ассистов. К мини-чемпионату «Брюгге» еще и забетонировал оборону: всего шесть пропущенных в десяти матчах, у остальных – минимум 12.

«Брюгге» этой победой гарантировал себе место в новой ЛЧ, «Юнион» сыграет в квалификации, а «Андерлехт» и «Серкль Брюгге» – в отборе к ЛЕ.

«Брюгге» ужасно вошел в сезон с новым тренером. Мешала плохая реализация

Артем Прожога, амбассадор чемпионата Бельгии на Спортсе, уже рассказывал об интригах в регулярке. Вот фрагмент о проблемах «Брюгге».

Летом, еще до окончания предыдущего чемпионата, «Брюгге» почти за два миллиона евро выкупил у «Стандарда» главного тренера Ронни Дейлу. Фанаты льежского клуба разозлились: норвежца посчитали предателем, а «Брюгге» теперь не любят еще сильнее.

«Брюгге» провалил прошлый сезон и пригласил Дейлу, чтобы он усилил клуб. Но ожидания не оправдались.

Недовольство стало нарастать еще в сентябре, когда «Брюгге» постоянно терял очки. В начале октября стало еще хуже: Дейла в 10-м туре проиграл бывшему клубу, а в 11-м – аутсайдеру «Кортрейку». Медиа подметили , что 16 очков из 33 возможных – худший старт «Брюгге» за 40 лет.

Тренер связывал кризис с ужасной реализацией. Вполне справедливо: после первого круга шли на седьмом месте, а по ожидаемым очкам могли рассчитывать на второе. К марту чуть поднялись, но отставание от лидера увеличилось – и Дейлу уволили.

Команду подхватил Ники Хайен – долго был ассистентом, а теперь сумел вырвать титул.

«Штурм» тоже обогнал «Зальцбург» благодаря делению очков пополам

В Австрии случилась похожая, хоть и менее масштабная погоня.

«Штурм» перед чемпионским плей-офф уступал четыре очка – и в итоге обогнал гегемона! «Ред Булл Зальцбург» расслабился и впервые за 10 лет не выиграл чемпионат Австрии.

Там в основной части 22 матча, в чемпионской группе остается шесть команд, очки также делятся. То есть «Штурм» в начале плей-офф проигрывал уже два очка и в оставшихся 10 турах забрал шесть побед и три ничьих, «Зальцбург» выиграл пять раз (плюс две ничьих).

Все чемпионы в Европе: от элиты до экзотики. Какие гегемонии длятся, а какие – рухнули?

Фото: IMAGO/Peter De Voecht, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Franz Kirchmayr / Contributor