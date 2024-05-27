Лучшие бомбардиры топ-лиг: Кейн, Мбаппе, Холанд, Лаутаро и Довбик

Заряжены на голы.

Официально: Харри Кейн – обладатель «Золотой бутсы»-2023/2024.

Считают только голы в чемпионатах: англичанин наколотил аж 36 за «Баварию» в Бундеслиге. И еще восемь в ЛЧ – поразительные цифры. На фоне конкурентов тоже мощно: Сиру Гирасси из «Штутгарта» отстал на восемь голов.

«Золотую бутсу» выдают не просто за голы. Формула такая: число голов умножают на коэффициент лиги. В топ-лигах коэффициент равен двум, в чемпионатах послабее – 1,5, как у Португалии. Есть и лиги с единицей.

Поэтому суперфорвард «Спортинга» Виктор Дьокереш забил 29, но с трудом пролез в топ-10: если бы забил столько в топ-лиге, стал бы вторым после Кейна.

А как дела в топ-лигах по отдельности?

Англия: Эрлинг Холанд, «Ман Сити», 27 голов

● Холанд – лучший бомбардир АПЛ второй раз подряд. Рядом Коул Палмер из «Челси», норвежец оторвался за счет покера «Вулверхэмптону».

● За ними форвард «Ньюкасла» Александер Исак, который разошелся весной и почти догнал лидеров.

● Фил Фоден и Олли Уоткинс забили по 19 – и ни одного с пенальти. Вау!

Германия: Харри Кейн, «Бавария», 36 голов

● Как мощно оторвался Кейн! Без пенальти тоже стал бы первым с приличным отрывом – аж 31 гол с игры.

● Сразу два бомбардира «Штутгарта» – Сиру Гирасси и Дениз Ундав, второй теперь поедет на Евро. Ни одного игрока чемпионского «Байера», там голы распределялись равномерно.

● Шикарный дебютный сезон форварда Лои Опенда в Германии – идеально закрепился в «Лейпциге».

Испания: Артем Довбик, «Жирона», 24 гола

● Неожиданно, но Артем Довбик все же стал лучшим бомбардиром Испании: за тур до конца Ла Лиги отставал на два мяча от Серлота из «Вильярреала», но оформил хет-трик «Гранаде».

● Норвежец играл на следующий день, но еще в первом тайме травмировался и покинул поле. Гонки не вышло.

● Отмечаем суперсезон Джуда Беллингема: кстати, вы же еще помните, что он полузащитник?

Италия: Лаутаро Мартинес, «Интер», 24 гола

● Лаутаро комфортно оторвался от конкурентов. Хотя после вылета из ЛЧ забил только раз – в матче с «Фрозиноне», это был первый гол за два месяца. Но первая часть сезон вышла суперударной.

● Виктор Осимхен так мало играл из-за... зимнего Кубка Африки! А мог бы помогать «Наполи» в борьбе за еврокубки.

● Как же прекрасен Оливье Жиру, даже в 37 лет.

Франция: Килиан Мбаппе, «ПСЖ», 27 голов

● Килиан Мбаппе долго гонялся за Кейном – до того, как не решил уйти из «ПСЖ». Луис Энрике давал ему маловато игрового времени с аутсайдерами. Француз стал забивать меньше, а Харри оторвался и взял «Золотую бутсу».

● Ляказетт – один из главных героев «Лиона», перевернувшего ужасный сезон. Теперь сыграют даже не в ЛК, а в Лиге Европы – умудрились обогнать «Ланс» на финише чемпионата.

53 – столько трофеев мог выиграть Харри Кейн за карьеру

Топовое фото: Gettyimages.ru /Stuart Franklin