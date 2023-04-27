9 комментариев

«Лацио» – фаворит гонки.

«Наполи» уже почти обеспечил чемпионство в Серии А, но с остальным в борьбе за топ-4 и места в Лиге чемпионов пока ничего не ясно. На три места претендуют целых шесть клубов: оценим их календари и шансы на Лигу чемпионов-2023/24.

Сейчас верхушка Серии А выглядит так.

Сразу оговоримся: «Ювентусу» вернули 15 очков, но окончательное решение будет только во второй половине мая. Журналист Джованни Альбанесе сообщает, что у суда есть месяц на пересмотр дела, так что мы только в конце сезона узнаем, будет ли «Юве» в ЛЧ.

С -15 «Ювентус» окажется только на восьмом месте и сразу же выключится из борьбы за ЛЧ.

При равенстве очков в Серии А смотрят на дополнительные показатели в таком порядке:

• очки в личных встречах;

• разница забитых/пропущенных во всех матчах чемпионата;

• забитые мячи.

Какой календарь у претендентов на топ-4?

Изучаем расписание лидеров. И не забываем про еврокубки: «Ювентус» и «Рома» сыграют в полуфиналах ЛЕ, а «Интер» и «Милан» встречаются между собой в ЛЧ. Еще есть «Фиорентина» в полуфинале ЛК, но она не участвует в гонке за ЛЧ.

Больше всего матчей с прямыми конкурентами у «Интера» и «Милана»: по три. Команда Стефано Пиоли проведет аж две важных встречи в гостях (против «Ромы» и «Юве»), но у соседей еще более сложное испытание – выезд в Неаполь, который, правда, уже должен отпраздновать золото. «Наполи» вряд ли будет полностью сконцентрирован, но «Интеру» все равно предстоит непростой матч.

Кто фаворит гонки за ЛЧ?

«Лацио» выглядит главным претендентом на второе место.

На стороне команды Маурицио Сарри и неплохая форма (4 победы в 5 матчах, но недавно уступили «Торино»), и относительно комфортный календарь (осталось только пару выездов в Милан).

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 82%.

У «Ювентуса» 3 поражения подряд в Серии А – от «Лацио» (1:2), «Сассуоло» и «Наполи» (по 0:1). Команда Массимилиано Аллегри вообще поймала грустную серию: в последних 6 матчах только одна победа – над «Спортингом» в 1/4 финала Лиги Европы (1:0, общий счет 2:1).

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 77%.

«Милан» поднялся на 4-е место, обойдя «Рому», которая проиграла «Аталанте» (1:3). 29 апреля у них запланирована очная встреча – Моуринью и Пиоли будут рубиться за попадание в топ-4. Но у миланцев еще остается шанс на победу в ЛЧ – при таком раскладе они получат путевку автоматически.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 57%.

«Рома» тоже способна залететь в ЛЧ через Европу – в полуфинале ЛЕ встретится с «Байером».

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 50%.

У «Интера» та же история с ЛЧ, но в Серии А все печально, несмотря на последний разгром «Эмполи» (3:0). Команда Симоне Индзаги выиграла в чемпионате впервые за 6 матчей – из-за ужасной реализации «Интер» откатился аж на шестую строчку.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 22%.

«Аталанта» выиграла у «Ромы» (3:1) и не сдалась в борьбе за ЛЧ. Но команде Джан Пьеро Гасперини по-прежнему не хватает стабильности.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 12%.

От Италии в ЛЧ могут попасть 5 команд. Благодаря успехам в еврокубкам

Если «Интер»/«Милан» выиграет ЛЧ и при этом не финиширует в топ-4 Серии А, то в Лиге чемпионов-2023/24 от Италии будут четыре лучших команды Серии А и «Интер»/«Милан» как победитель ЛЧ-2022/23.

Если «Ювентус»/«Рома» выиграет ЛЕ и при этом не финиширует в топ-4 Серии А, то в Лиге чемпионов-2023/24 от Италии будут четыре лучших команды Серии А и «Ювентус»/«Рома» как победитель ЛЕ-2022/23.

Самый драматичный сценарий – одновременная победа итальянских клубов в двух главных еврокубках. Если «Интер»/Милан» выиграет ЛЧ, «Ювентус»/«Рома» выиграет ЛЕ, но оба победителя еврокубков не попадут в топ-4 Серии А, то команда, занявшая четвертое место в Серии А, отправится в групповой этап Лиги Европы, а не Лиги чемпионов. Больше 5 команд от одной ассоциации быть не может.

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro / Stringer, Marco Luzzani / Stringer, Marco Rosi – SS Lazio / Stringer; globallookpress.com/Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, Massimo Paolone/Keystone Press Agency, Simone Spada/Keystone Press Agency, Claudio Giovannini/Keystone Press Agency