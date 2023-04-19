6 клубов в 1/4 еврокубков, несмотря на долги, пиратство и бюрократов. Серия А вернулась?

Клещенок – о состоянии итальянского футбола.

В июне президент «Милана» Паоло Скарони грустно отметил: «Серия А стала Серией В по сравнению с другими большими лигами. За последние 20 лет нас обогнали если не все, то почти все».

Прошло девять месяцев, и Серия А повторила континентальный рекорд – делегировала сразу 6 клубов в четвертьфиналы еврокубков. Половину – в Лигу чемпионов. На троих они не пропустили ни одного гола в плей-офф от неитальянского клуба.

Исполнительный директор Серии А Луиджи Де Сьерво довольно сказал: «Итальянский футбол вернулся на вершину Европы».

Разберемся, где правда.

Итальянский футбол выходит из идейного кризиса – это сказалось и на клубах, и на сборной

Год назад «Рома» выиграла Лигу конференций, два года тому сборная забрала Евро. До этого итальянцы не побеждали в международных турнирах больше десяти лет – с лигочемпионского подвига «Интера» в 2010-м.

Мрачная декада вместила два финала ЛЧ и один в ЛЕ, несколько полуфиналов и десятки невзрачных вылетов. Редкий клуб выступал сообразно уровню ростера. Исключениями стали «Рома» и «Аталанта»: римляне едва не добрались до финала ЛЧ, бергамаски остановились в нескольких минутах от полуфинала. Остальные строго следовали атмосфере обреченности и безысходности.

Контраст с парой последних лет очевиден – и кажется неслучайным.

Итальянская тренерская традиция основана на адаптивности и нейтрализациях. Большая часть обучения в школе тренеров Коверчано строилась на моделировании и дискуссиях. Словосочетание «мой футбол» было под запретом: студенты обучались разным системам, чтобы ситуативно использовать любую из них вместо формирования собственного видения.

Это определило своеобразие Серии А. Местные клубы годами играли от соперника, игнорируя собственные достоинства и определяя тактический рисунок по силам и слабостям оппонента. Аутсайдеры не бросали вызов большим клубам. Единственным способом противостоять фавориту считался закрытый низкий футбол со ставкой на стандарты и контратаки.

Особенность лиги классно отразилась в словах Массимилиано Аллегри – реликта описанной эпохи: «Аутсайдеры надеются только на угловые, потому что это единственная возможность забить превосходящему сопернику – и то если он расслабится. Но у фаворита все равно будут игроки, которые лучше исполняют стандарты и чаще выигрывают воздух. В этом вся суть».

Пассивный подход сформировал низовой футбол со сложными тактическими перестрелками. Системные тренеры нового поколения интегрировали гибкость, усвоенную в Коверчано, в собственное видение и создали смелые инициативные модели, но долго не встречали достойных соперников. Только 8 из 20 тренеров Серии А-2014/15 играли от себя, и лишь 3 из них работали в небольших клубах. Фавориты не получали сопротивления.

Именно заведомая готовность к игре против низкой защиты мешала в международных турнирах. Итальянцы постоянно расшибались о неудобный тактический контекст. Они привыкли, что внутренний статус фаворита по умолчанию гарантирует контроль мяча и пространства, а в еврокубках все это приходилось завоевывать – соперник ничего не отдавал сам. Чемпионат их к этому не готовил. Как навязать свои условия вопреки сопротивлению, они не знали.

Неслучайно единственные по-настоящему выстрелившие клубы 2010-х играли в несвойственный классической Италии футбол. Эусебио Ди Франческо поставил компактный прессинг с быстрыми контрпанчами и довел «Рому» до полуфинала ЛЧ. Гасперини создал неистовую атакующую машину с тотальным персональным прессингом и забрался в четвертьфинал. Только они вспыхнули ярче, чем позволяли ресурсы. Другие («Интер» в ЛЕ-2019/20 и «Юве» середины 2010-х) просто брали свое.

В последние годы Серия А изменилась. Маленькие команды не бегут назад, едва потеряв мяч. Они вынуждают фаворита доказать право владеть им. Активность контрпрессинга выросла примерно на 10% за последние пять сезонов.

Авторитеты исчезли, и грандам это пошло на пользу. Теперь они не пугаются прессинга. Раньше было иначе: даже мощный «Юве» середины 2010-х (с лучшей защитой и второй полузащитой планеты) паниковал под давлением. Сегодня они отрабатывают контрприемы каждые выходные – и готовы к еврокубкам лучше, чем раньше.

Поэтому прогресс кажется неслучайным. Нынешний сезон в любом случае аномален и вряд ли повторится в ближайшие годы, поэтому судить по нему нельзя. Но просвет забрезжил не вчера. Итальянцы уже несколько лет выглядят привлекательнее, чем раньше. Весенний прорыв подсветил тенденцию результатами.

Но это не значит, что Серия А возродилась.

Качество идей – важная, но не единственная составляющая уровня лиги. Серии А не хватает звезд, чтобы продавать себя

Год назад Свен Ботман договаривался с «Миланом», но вмиг развернулся и перешел в «Ньюкасл». Ренату Саншеш предпочел скамейку в Париже нетвердому месту в основе итальянского чемпиона. Джанлука Скамакка перешел в «Вест Хэм», хотя нравился нескольким местным грандам.

Один повелся на деньги, другой на блеск, кое-кто просто не дождался конкретного предложения, но все эти разные случаи сводятся к одной общей проблеме. Итальянцы неконкурентоспособны в современном экономическом ландшафте. Только «Ювентус» обладает кошельком не меньше клубов-государств и благословенных резидентов АПЛ. Остальные считают каждый миллион и периодически дают заднюю даже в аукционах против небогатых команд из других лиг. Пока это не изменится, Серия А не вернется.

Трагедия в том, что итальянцы слишком отстали. Потенциал лиги не меньше любого другого на континенте, но десятилетия сведения личных счетов вместо долгосрочного планирования загнали ее в трясину. Выбраться будет непросто. У проблемы так много граней, что распутывать придется годами.

Все это многообразие легко свести к недостатку медийности. Серии А не хватает звезд. Лига заполнена хорошо обученными и физически развитыми тактическими деталями, а немногие яркие индивидуальности, разбавляющие общую серость, недополучают внимания. Отчасти причина в международных неудачах. Но в первую очередь виноваты лига и клубы.

Чтобы стать топом, достаточно качественной игры. Но чтобы стать звездой, игры на топ-уровне недостаточно. Для этого нужно признание. А с ним в непопулярном чемпионате проблемы. Лига и клубы слабо рекламируют собственные активы. Кьеза стал мировой величиной, только когда выдал пару удачных матчей на Евро – хотя до этого закатывал яркие шоу дома. Ему не хватало только пиара. Другие итальянские шишки уперлись в тот же потолок локальной известности.

Поэтому Серии А не хватает популярности на международных рынках. Звезды продвигают лигу, звезды генерируют доходы и звезды же поднимают общий уровень: блеск притягивает талантливых новичков. И местные тренеры не разучились превращать заготовки в бриллианты. Но маркетологи так и не научились продавать эти бриллианты.

Впрочем, это всего одна нить в клубке взаимосвязанных недостатков.

Ренессанс начнется, когда Серия А научится зарабатывать. Сейчас этого не случится

Нехватка раскрученных личностей обусловлена не только недостатками итальянских маркетологов и особенностями подготовки. Двадцать-тридцать лет назад аналогичные недоработки не помешали доминированию Серии А. Она компенсировала все деньгами. Сегодня итальянцы неспособны ни заманить, ни удержать состоявшихся здесь суперзвезд.

Два месяца назад УЕФА выкатил гигантский отчет о состоянии европейского футбола – и среди прочего подсветил финансовое положение топовых лиг. «Интер», «Рома», «Милан» и «Ювентус» попали в список 11 клубов с самыми большими долгами на континенте. Суммарная банковская задолженность всех итальянских клубов приблизилась к 2 миллиардам евро. Только Ла Лига увязла еще глубже.

При этом УЕФА не учел 900-миллионный долг итальянских клубов перед налоговыми органами. Финансовые проблемы вынуждают их продавать лучших. Фактически только «Юве», «Наполи» и «Лацио» не нуждаются в пополнении бюджета трансферами. «Юве» подключает капитализацию и черпает из карманов владельцев, как из скважины. «Наполи» и «Лацио» выстроили здоровую экономическую систему с минимумом кредитов и легко удерживают игроков масштаба Кулибали и Милинковича-Савича.

Уникальность итальянской финансовой ямы подчеркивают доходы от телевизионных прав. Испанцам и особенно англичанам проще расплатиться с долгами – их лиги умеют продавать. «Интер» в прошлом сезоне получил от телеправ всего 84 миллиона евро – больше всех в Серии А, но в 2 раза меньше «Реала» и «Манчестер Сити». Худший клуб АПЛ заработал в полтора раза больше итальянских грандов.

Как и в раскрутке внутренних звезд, больше всех здесь виновата маркетинговая несостоятельность. Итальянцы даже вполовину не используют потенциал лиги. Феноменально низкая стоимость международных прав объясняется простой ошибкой: заключая контракт, чиновники неправильно рассчитали востребованность чемпионата – занизили требования в несколько раз.

Но есть и другая причина. По подсчетам Федерации по борьбе с аудиовизуальным пиратством, только на внутреннем рынке кража трансляций обошлась итальянским клубам в 1 миллиард незаработанных евро за три года.

«Серия А объявила пиратам войну, – рассказал SportBusines директор лиги Луиджи Де Сьерво. – Мы вложились в технологии, автоматически удаляющие пиратские сайты, и наняли юристов, которые атакуют вся цепочку от воров до конечных потребителей, оставляющих цифровой след в нелегальных приложениях. Самая сложная борьба – с IPTV. Только на итальянском рынке оно крадет 150 миллионов евро в год. Есть доказательства, что пиратство курирует мафия».

Де Сьерво обещает двукратный рост в следующие четыре года, но большинство не разделяет его надежд. Гендиректор «Монцы» Адриано Галлиани проанализировал в интервью Calcio Finanza: «Двадцать лет назад сразу три клуба из Серии А входили в топ-5 богатейших в мире. Что изменилось? Мы не строили стадионы. У нас самые стремные арены в Европе. Это влияет на доходы от телевизионных прав, потому что некрасивый пустой стадион не создает красивой картинки. А не строили потому, что бюрократы всех ограничили, потому что всегда найдется чиновник, которому хочется легкоатлетических дорожек и потому что всегда есть тысяча других препон».

Проблема со стадионами влияет не только на привлекательность телевизионной картинки. Только у четырех клубов Серии А есть собственная арена. «Ювентус», «Удинезе», «Аталанта» и «Сассуоло» зарабатывают в дни матчей, не тратятся на дорогостоящую аренду и не бегают по инстанциям каждый раз, когда захотят сменить кресла. Остальным это недоступно. «Наполи» собирает 45 тысяч зрителей в среднем за матч, но зарабатывает меньше «Аталанты» (18,7 тысячи) – неаполитанский стадион принадлежит городу.

Все эти факторы взаимосвязаны. Серия А не продвинется на международных рынках, пока не сгенерирует маркетинговых звезд – но не создаст их, пока не станет узнаваемой за пределами узкого круга болельщиков. Клубам не хватает денег, чтобы пригласить и удержать звезд, но звезды нужны, чтобы привлечь инвестиции. Стадионы разваливаются. «Можно нанять лучших оперных певцов мира, но если они будут петь в сарае, а не Ла Скале – это будет не то», – уверен президент «Милана» Скарони.

Все это невозможно решить по отдельности – только вместе, поступательно выстраивая фундамент для резкого роста. «Нам нужен долгосрочный план, – поделился с Goal бывший тренер «Специи» Лука Готти. – Необходима четкая стратегия на следующие 5-8 лет, которая позволит преодолеть отставания от самых богатых клубов. Сейчас нам не хватает стандарта качества. Мы не видим дальше своего носа».

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В итальянском футболе есть модели с двумя и тремя защитниками, вингерами и латералями, современными инсайдами и десятками, с тотальным персональным давлением и сложным сочетанием разных прессинг-систем, есть статусные автобусы и радикальные контрпрессингующие модели. Нет только денег. А каким бы ни было качество идей, реализация зависит от ресурсов.

Пока Серия А не создаст фундамент для стабильного заработка, о возрождении говорить преждевременно.

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Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli, Francesco Pecoraro, Frank Augstein, Justin Setterfield, Valerio Pennicino, Alex Pantling