12 комментариев

«Манчестер Сити» точно ехал к «РБ Лейпциг» не за легкой победой – но не получилось вообще никакой. Ключевой момент матча: прыжок защитника Йошко Гвардиола на 70-й минуте!

Ну не красота ли?! Через мгновение хорват забьет (а кто еще должен был забить в матче против Пепа Гвардиолы), и на «Сити» накатит тревога.

Момент начался с потрясающего кросса Хальстенберга, а продолжился неуверенной игрой Эдерсона – он будто бы собрался на выход в момент навеса, но потом передумал.

До игры бразильца критиковали – The Athletic подсчитал, что «Сити» пропускает после первого удара в створ в каждом четвертом матче. Одна из причин, по мнению авторов – неуверенная игра Эдерсона при выходах один на один. Прошедшим вечером не было ни выходов один на один, ни гола с первого удара в створ. Но вопросы к Эдерсону все равно есть.

В первом тайме «Сити» доминировал. Тотально!

Команда Гвардиолы поначалу играла в свой классический футбол: много владела мячом, раскачивала оборону, а сам тренер советовался с Бернарду Силвой, как и что лучше делать на поле.

Для понимания: в первой половине игры «Лейпциг» нанес первый удар на 45-й минуте – после быстрого отрыва Тимо Вернер неплохо качнул защитника и пробил из пределов штрафной, но Эдерсон был на месте. У «Сити» к тому моменту было 7 ударов (1 голевой) – и разница в xG была ощутимой: 0,06 у «Лейпцига» и 0,6 у «Сити».

Гол парни Пепа забили классический – под прессингом ошибся Шлагер: поскользнулся, подарил мяч Грилишу, тот покатил Марезу, алжирец обыгрался с Гюндоганом, с линии штрафной прошив вратаря.

Для него этот гол стал 20-м в ЛЧ – только четыре африканских футболиста забивали больше: Мо Салах, Дидье Дрогба (по 44), Самюэль Это’О (30) и Садьо Мане (27).

Второй тайм в исполнении «Лейпцига» получился намного ярче: Марко Розе освежил правый фланг защиты, выпустив Бенжамина Хенрихса вместо Лукаса Клостерманна, и именно Хенрихс не реализовал два топ-момента: сначала головой пробил чуть выше ворот, потом вышел на ворота под углом и покатил мимо створа.

«Лейпциг» забрал себе мяч (62% владения с 46-й по 76-ю минуты), не позволял «Сити» создавать моменты (за исключением рывка Холланда).

Холанд явно нервничал

Показательный момент второго тайма. Холанд просит пас от Бернарду.

А потом очень злится, что его не получил.

Норвежец за игру сделал 22 действия с мячом, у других полевых игроков «Сити» – минимум 60, у Эдерсона – 37.

Несмотря на отсутствие моментов, Пеп ничего не менял – не сделал ни одной замены (у него такое впервые в ЛЧ). Объяснил это тем, что на поле был оптимальный состав под такого соперника.

«Они играют с 6 нападающими с невероятной скоростью. У наших игроков, которые были на поле, есть дополнительный пас, который нам был нужен, особенно в первом матче. Может быть, я сойду с ума и выпущу 9 нападающих в ответной игре… Я работал в Германии, тщательно проанализировал «Лейпциг», и мне нужен был такой контроль».

После финального свистка Гвардиола собрал команду в центральном круге и выступил с бодрящей речью, это не было похоже на разнос.

«Они шли с опущенными головами, и я спросил: «Почему вы опустили головы? Вы играли хорошо». Если кому-то это не понравится, это не имеет значения.

Я доволен не только первым таймом, но и всем матчем. А чего вы ожидали? Мы тут не товарищеский матч играли. Если люди ждут, что мы выиграем 5:0, извините, мы не такое не способны. Играть с «Лейпцигом» – сложно», – сказал он после матча в эфире BT Sport.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron; globallookpress.com/IMAGO/Michael Taeger; East News/IMAGO/Nigel Keene