12 комментариев

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Этот прыжок Гвардиола (ну а кого же еще!) остановил «Сити». К Эдерсону тоже вопросы

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«Манчестер Сити» точно ехал к «РБ Лейпциг» не за легкой победой – но не получилось вообще никакой. Ключевой момент матча: прыжок защитника Йошко Гвардиола на 70-й минуте! 

Ну не красота ли?! Через мгновение хорват забьет (а кто еще должен был забить в матче против Пепа Гвардиолы), и на «Сити» накатит тревога.  

Момент начался с потрясающего кросса Хальстенберга, а продолжился неуверенной игрой Эдерсона – он будто бы собрался на выход в момент навеса, но потом передумал.  

До игры бразильца критиковали – The Athletic подсчитал, что «Сити» пропускает после первого удара в створ в каждом четвертом матче. Одна из причин, по мнению авторов – неуверенная игра Эдерсона при выходах один на один. Прошедшим вечером не было ни выходов один на один, ни гола с первого удара в створ. Но вопросы к Эдерсону все равно есть. 

В первом тайме «Сити» доминировал. Тотально! 

Команда Гвардиолы поначалу играла в свой классический футбол: много владела мячом, раскачивала оборону, а сам тренер советовался с Бернарду Силвой, как и что лучше делать на поле.

Для понимания: в первой половине игры «Лейпциг» нанес первый удар на 45-й минуте – после быстрого отрыва Тимо Вернер неплохо качнул защитника и пробил из пределов штрафной, но Эдерсон был на месте. У «Сити» к тому моменту было 7 ударов (1 голевой) – и разница в xG была ощутимой: 0,06 у «Лейпцига» и 0,6 у «Сити».

Гол парни Пепа забили классический – под прессингом ошибся Шлагер: поскользнулся, подарил мяч Грилишу, тот покатил Марезу, алжирец обыгрался с Гюндоганом, с линии штрафной прошив вратаря.

Для него этот гол стал 20-м в ЛЧ – только четыре африканских футболиста забивали больше: Мо Салах, Дидье Дрогба (по 44), Самюэль Это’О (30) и Садьо Мане (27). 

Второй тайм в исполнении «Лейпцига» получился намного ярче: Марко Розе освежил правый фланг защиты, выпустив Бенжамина Хенрихса вместо Лукаса Клостерманна, и именно Хенрихс не реализовал два топ-момента: сначала головой пробил чуть выше ворот, потом вышел на ворота под углом и покатил мимо створа.

«Лейпциг» забрал себе мяч (62% владения с 46-й по 76-ю минуты), не позволял «Сити» создавать моменты (за исключением рывка Холланда). 

Холанд явно нервничал

Показательный момент второго тайма. Холанд просит пас от Бернарду.

А потом очень злится, что его не получил. 

Норвежец за игру сделал 22 действия с мячом, у других полевых игроков «Сити» – минимум 60, у Эдерсона – 37. 

Несмотря на отсутствие моментов, Пеп ничего не менял – не сделал ни одной замены (у него такое впервые в ЛЧ). Объяснил это тем, что на поле был оптимальный состав под такого соперника. 

«Они играют с 6 нападающими с невероятной скоростью. У наших игроков, которые были на поле, есть дополнительный пас, который нам был нужен, особенно в первом матче. Может быть, я сойду с ума и выпущу 9 нападающих в ответной игре… Я работал в Германии, тщательно проанализировал «Лейпциг», и мне нужен был такой контроль».

После финального свистка Гвардиола собрал команду в центральном круге и выступил с бодрящей речью, это не было похоже на разнос. 

«Они шли с опущенными головами, и я спросил: «Почему вы опустили головы? Вы играли хорошо». Если кому-то это не понравится, это не имеет значения. 

Я доволен не только первым таймом, но и всем матчем. А чего вы ожидали? Мы тут не товарищеский матч играли. Если люди ждут, что мы выиграем 5:0, извините, мы не такое не способны. Играть с «Лейпцигом» – сложно», – сказал он после матча в эфире BT Sport. 

 

Ассист дня: пяточка Гюндогана. Здесь интеллект, изящество и ловкость

РБ Лейпциг Германия – Манчестер Сити Англия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
22 февраля, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 27 Марез, 1:1 – 70 Гвардиол.
РБ ЛейпцигБласвих, Клостерманн (Хенрихс, 46), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 89), Форсберг (Нкунку, 66), Лаймер, Шлагер (Айдара, 82), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 82), Вернер.
Манчестер СитиЭдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Уокер, Гюндоган, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Марез, Холанд.
Предупреждение:
Хенрихс (90).

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron; globallookpress.com/IMAGO/Michael Taeger; East News/IMAGO/Nigel Keene

12 комментариев

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Ruscello
Ответ Сергей Анохин
Каждый вылет Ман Сити я смотрю на клоунаду Эдерсона. Но зато ногами классно играет, вот "главная" роль вратаря!
100 % попадание.
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Shevchenk0
No KDB - No Haaland 👀
+1
0
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Денис Кёнигсберг
Надеюсь, Сити не пройдёт в 1/4, но вопрос: а когда игрок опирается на соперника руками в прыжке, это не нарушение? Или он уже был в прыжке и это норм?
0
-1
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Doug DeMuro99
Мем с Человеком пауком только минус 1 паук)
+1
0
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Сергей Анохин
Каждый вылет Ман Сити я смотрю на клоунаду Эдерсона.
Но зато ногами классно играет, вот "главная" роль вратаря!
+3
0
+3
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Sevuska
Ну и тёзка Пепу 🤔
0
0
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исянов
ребята, давайте зарядим нашу песню! итак все вместе хором!!!

и как только наступают еврокубки
мы дружно вместе ржем над А Пэ эЛ!
0
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Советский Комиссар
Остановил? Бездарный выбор глагола от бездарнейшего автора
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Дядь Валакас
Гол, который дал интригу
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Cvyatoslav Gazin
Манчестер Сити точно ехал к РБ Лейпциг не за победой
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Trash Talking
Сказ о том, как сын отца предал!
+5
0
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Андрей Хенто
Гвардиол забил команде Гвардиолы, все ждали этого)
+4
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