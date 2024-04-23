Как дела у Шапи в Греции? Больше не дерется, забил 6 голов, сыграет в финале Кубка

Принадлежащий «Краснодару» Магомед-Шапи Сулейманов с 2021 года играет за рубежом: сначала Турция, затем Израиль, а с этого сезона Греция. Похоже, в «Арисе» из Салоников 24-летний вингер все же задержится – клуб его выкупает.

В среду мы на Спортсе покажем домашний матч команды Шапи – против «Олимпиакоса» (19:30 мск) в Суперлиге. Комментируют Вадим Лукомский и Эльвин Керимов.

Шапи активировал автоматическую опцию выкупа

Шапи договорился с «Арисом» в сентябре: аренда на сезон с правом выкупа за миллион евро. Агент Алан Агузаров был доволен: «Сильный чемпионат, заинтересованность тренера, задачи клуба – это основные составляющие, способствовавшие решению о переходе Шапи в «Арис». Считаю переход удачным шагом вперед, который даст больше возможностей и откроет новые горизонты».

Тренер Акис Манциос быстро доверил Шапи место в старте, а в четвертом и пятом матче игрок отплатил голевыми, что принесло «Арису» ничью (1:1) и победу (1:0). Удачный отрезок продолжился и дальше: в шестой игре россиянин забил победный гол (2:0), в восьмой – выписал еще один ассист.

В декабре Шапи замолк, а вот 2024-й начал мощно: голы в трех победных матчах подряд, в том числе в дерби с борющимся за титул ПАОК (2:1) Магомеда Оздоева. После этого сайт Sportdog.gr вышел с заголовком: «Арис» – босс города с Сулеймановым и Саверио (испано-эквадорский полузащитник)».

В конце января выяснилось, что Шапи отыграл оговоренное в контракте количество матчей за «Арис», которое автоматически активировало его опцию выкупа.

«Есть определенная дата, до которой это должно случиться (речь о выкупе). Но можно практически с уверенностью говорить, что Шапи – полноценный игрок «Ариса», – говорил Агузаров «Матч ТВ».

После этого результативность игрока заметно упала: единственный гол случился только 31 марта. Сейчас у Шапи 6+4 в 32 матчах за «Арис». Столько же игр он провел в турецком «Гиресунспоре» – и там было 3+3. В израильском «Хапоэль Беер-Шева» набралось 5+6 в 35 матчах.

По «гол+пас» в чемпионате Шапи все равно второй в команде. Уступает только испанскому нападающему Лорену Морону, который сделал на 10 результативных действий больше россиянина (19 против 9). Шапи отыграл в сезоне 1945 минут – седьмое игровое время в «Арисе».

Прибавил в дисциплине – всего две желтые. А ведь в Израиле был 15-матчевый бан

В Турции у Шапи было пять желтых, в Израиле – семь. Но дело даже не в этом. В прошлом сезоне россиянин дважды поймал дисквалификацию . Сначала на четыре матча за удар локтем в лицо, а затем еще на 11 игр за участие в драке на поле.

После второго бана «Хапоэль» решил не выкупать игрока, поэтому пришлось ехать в новую аренду. Сулейманов о нанесенной пощечине, которая принесла столько последствий, не жалел:

«Если меня бьют, я бью в ответ. Никогда первым человека не бил. Когда меня ударят, ответный удар – это естественная реакция. Я вырос в Дагестане, там так делается. Если вы знаете Дагестан. Из-за этого удара я не остался в Израиле? Возможно, так и есть. Значит, так суждено».

Попал в израильско-палестинский скандал – даже из Греции

В октябре Сулейманова раскритиковали за пост о Палестине. Футболист высказался после атаки ХАМАС так иносказательно, что в Израиле его не поняли.

«Ты мне больше не друг 🤮», – написал бывший одноклубник Шапи по «Хапоэлю» Ротем Хатуэль.

А вот сам пост россиянина, который он вскоре удалил: «Те, кто продал Палестину, не освободят ее. Освобождение Палестины будет в крови, но ее продали за деньги, потому что не ценят. Тот, кто продал что-то за деньги, не купит это за свою кровь».

После вспыхнувшего возмущения Шапи выразился яснее и все объяснил:

«То, что произошло в субботу на музыкальном фестивале, является ужасным преступлением против граждан Израиля и зарубежных гостей. Я хочу, чтобы всех заложников освободили как можно скорее. Это душераздирающее зрелище, особенно маленькие дети, захваченные подобным образом. Это противоречит всем принципам моей религии.

Мои мысли и молитвы с Израилем, поклонниками «Хапоэль Беер-Шева», моими близкими и близкими моих товарищей по команде, независимо от того, евреи они или мусульмане. Жизнь – это самое ценное, и никто не имеет права отнимать ее силой.

Я хотел сказать своим постом, что лидеры ХАМАС не имеют права говорить, что они представляют арабскую общину в Израиле, потому что они давно «продали» своих людей. Они не только совершают преступления против израильтян, но и держат жителей сектора Газа в заложниках, подвергая опасности их жизни.

Я объяснил это всем, кто писал мне и спрашивал, что я имел в виду. Возможно, меня неправильно поняли, поэтому я говорю это еще раз. Мы все нуждаемся в любви и сострадании в эти трудные времена, это единственное решение для будущего поколения».

Осталось четыре тура и финал Кубка

Сейчас в Греции второй этап чемпионата – так называемый плей-офф. По итогам 26 матчей кругового турнира верхняя шестерка отделилась, чтобы бороться за медали в 10 турах. В нижней восьмерке (всего 14 команд) бьются за невылет.

За четыре тура до финиша «Арис» с 48 очками идет пятым и уже не претендует на медали: у лидирующего АЕК 72 очка, «Панатинаикос» отстает на балл, а чуть поодаль идут ПАОК (67) и «Олимпиакос» (66). Замыкает шестерку «Ламия» с 34 очками.

Матч сезона у «Ариса» 18 мая – финал Кубка с «Панатинаикосом».

Но ближайшая игра с «Олимпиакосом» все равно важная. Слишком уж принципиальный соперник. Напоминаем: прямая трансляция на Спортсе в среду 24 апреля. Начало – в 19:30 мск.

Фото: Instagram/shapi_777 , arisfc_official