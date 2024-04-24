«Мне не нужна ваша футболка. Мне нужно, чтобы вы бились за нее». Боль «Челси» в одном плакате

Игроки не прислушались.

«Мне не нужна ваша футболка. Мне нужно, чтобы вы бились за нее», – кадр с таким плакатом отразил все переживания фанатов «Челси» в выездном дерби с «Арсеналом» (0:5).

Капитан «Челси» Конор Галлахер заверил: «Мы стараемся. Я знаю, как много это значит для всех парней. У нас очень молодая команда, у которой не так много опыта в Премьер-лиге».

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling