«Мне не нужна ваша футболка. Мне нужно, чтобы вы бились за нее». Боль «Челси» в одном плакате
Игроки не прислушались.
«Мне не нужна ваша футболка. Мне нужно, чтобы вы бились за нее», – кадр с таким плакатом отразил все переживания фанатов «Челси» в выездном дерби с «Арсеналом» (0:5).
Капитан «Челси» Конор Галлахер заверил: «Мы стараемся. Я знаю, как много это значит для всех парней. У нас очень молодая команда, у которой не так много опыта в Премьер-лиге».
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling
Этого вообще не должно было произойти.
Банальное стечение обстоятельств.
Приход самодура в руководство.
Можно хоть 1000 раз все сделать правильно, но ничего не добиться, потому что у тебя нет тренера.В свою очередь сильный тренер выйдет в финал ЛЧ и при Глейзерах, сделает требл у Моратти, возьмет Серию А у Ди Лаурентиса.
От Боули требуется совсем немногое - наконец уже понять, что молодым игрокам нужны тренеры, которые могут заставить поверить в собственные силы и чтобы авторитет тренера был подкреплен множеством трофеев.А когда ты зачем-то с маниакальным упорством назначаешь амеб Поттера-Поча, которые быстрее любого юниора разваливаются под малейшим давлением, то происходит то, что произошло сегодня или 2 недели назад в Шеффилде.
Это я все к тому, что бесполезно и бессмысленно рассуждать про уровень игроков, когда у Почетины настолько все плохо с игрой, с самыми основами основ, что никто не страхует Кукурелью против одного из самых опасных дриблеров АПЛ.Если даже настолько примитивные вещи "тренер" не может поставить, то что тогда говорить про выход из обороны или высокий прессинг? Которых тем более нет.
Клуб оказался в районе 10 места на 10% из-за руководства и на 90% из-за "тренера", который не может поставить банальную подстраховку в защите или пас на третьего, то есть вещи, которые умеют в любой академии u14.Такова специфика футбола, Боули еще может исправиться, если угадает с тренером, а вот Почу уже ничего не поможет
Кто считается топом по управлению? Лейпциг который с 3 бюджетом в Бундесе стабильно болтается между 3 и 4 местом? Ну такой себе пример.Аталанта? Там все держится как раз таки на тренере.Брайтон с 12-15 платежкой может спокойно занимать место около десятого? Неплохо, но тоже не вау.Брайтон именно тот случай, когда назначение своего Ковача и Поча с большой вероятностью отправит клуб в Шип.Саутгемптон считался образцовым клубом, но стоило один раз назначить Натана Джонса и клуб потанул.
Никакой менджмент никогда не поставит на поток то, что в этом сезоне сделали Мичел и Эмери например.
P.s вот еще вспонил Леви конечно же.Но и у него была буквально недавно катастрофа с Нуно, не говоря уж про Мартинов Йолов и Шервудов.
Страшно представить его после игры
З.Ы. Тем более, что у Челси даже на поле нет не только лейтенантов и капитанов, там сплошные ефрейторы.
И далее ТШ на основании этой базы, либо показывает адекватный результат, либо проваливается, либо показывает овер-результат (Алонсо). У каждого тренера есть некий свой КПД, который, в отличие от термодинамики, может быть даже выше 100% - но это экстремальные мастера.
Другой пример - Тен Хаг в Аяксе (топ работа), и 7-Хаг в МЮ (фиаско). Повышение класса клуба, другой состав, условия, другая лига, другие директора - и, как результат, полное днище.
Надеюсь ведь ты не думаешь, что если уволить из Астон Виллы Эмери то они также будут играть? Или вот ещё пример - Байер, другое ли руководство было до него? Или вот ещё пример - Бенитес в Реале, напомнить, что было при нём и когда его Зидан сменил? Или Лэмпард - Тухель, с англичанином привозила Рюдигер, никчёмный вернер, Хаверц который непонятно кто по позиции, с немцем взятая ЛЧ. Везде на первый план выходит тренер, грамотная трансферная политика только лишь доводит его игру до идеала, ну по крайней мере близко к этому, нет примеров где физрук на тренере берёт трофеи или показывает качественную игру на протяжении долгого времени в топ лигах. Даже Брайтон взять, они последних двух тренеров берут по схожим признакам, оба + - те же принципы футбольные прививают футболистам. Зато примеров где приходит сильный тренер и выводит команду на новый уровень, при этом до этого тот же состав ничего не мог при прошлом тренере куча.
А в Челси ситуация простая, да, игроки пришли сырые многие, но даже этот сезон показал, что они могут играть и даже результат добывать, некоторые матчи с топами это показали, но им нужна опора в виде лидер - тут должен быть либо такой игрок (такого нет), либо тренер, либо оба, к сожалению Почеттино не из таких, так ещё он часто стал и тактические промахи совершать.
Но, согласен, болельщики не заслуживают такого.
Вот есть пример байера. Пока выделяется напором, можно за них порадоваться, потом до свидания.