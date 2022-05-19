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От вылета из Бундеслиги до еврокубка за 11 лет! Это путь «Айнтрахта»

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Чудесное преображение.

•‎ 11 лет назад «Айнтрахт» последний раз вылетел из Бундеслиги – с Теофанисом Гекасом, Халилом Алтынтопом и Александером Майером. Вернулись в вышку на следующий сезон. 

В составе той команды был нынешний капитан «Айнтрахта» – Себастьян Роде! 20-летний полузащитник только-только перешел из «Кикерс Оффенбах» из третьей лиги. Его уже тогда мучили травмы – играл нечасто и провел всего 11 матчей в Бундеслиге-2010/11.

• В середине десятых (2015/16) «Айнтрахт» спасся от вылета во втором тайме второго стыкового матча против «Нюрнберга».

• Весной 2018-го клуб внезапно выиграл первый за 30 лет трофей – Нико Ковач обыграл в финале Кубка Германии «Баварию» и переехал в Мюнхен. С кубковыми турнирами у них вообще лучше, чем с чемпионствами – 5 кубков.

• В сезоне-2018/19 «Айнтрахт» совсем разогнался: выиграл все 6 матчей в группе Лиги Европы, прошел «Бенфику», «Интер» и «Лацио» – в полуфинале вылетели от «Челси» в серии пенальти. После этого достижения клуб выгодно продал Луку Йовича и Себастьяна Аллера. 

Еще и в чемпионате команда перед последним туром претендовала на Лигу чемпионов (до лучшего результата за 27 лет не хватило совсем чуть-чуть). 

•‎ При этом франкфуртцы никогда не были особо успешны в чемпионате Германии – единственный титул оформили еще до создания Бундеслиги (в 1959-м), а за последние годы лишь раз заняли место выше 7-го (как раз 5-е в прошлом сезоне). В этом году «Айнтрахт» вообще 11-й! Зато впервые сыграет в Лиге чемпионов.

•‎ «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы/Кубок УЕФА второй раз – первый случился 42 года назад, в 1980-м. Тогда в полуфинале было четыре (!) немецких команды. С кубками, как мы уже знаем, «Айнтрахту» проще. Сначала высадили «Баварию», а в финале разобрались с гладбахской «Боруссией».

• В этом розыгрыше ЛЕ «Айнтрахт» ни разу не проиграл и забил во всех 13 матчах – стал всего вторым клубом после «Челси»-2018/19, которому это удалось в Лиге Европы (то есть за 12 лет).

•‎ Франкфуртцы продолжили приятную традицию – они ни разу не проигрывали в еврокубках в Испании (четыре победы и одна ничья до этого матча). Теперь еще и взяли здесь трофей.

• Победный пенальти на счету Рафаэла Сантоса Борре – он же забил и по ходу матча, что позволило «Айнтрахту» отыграться. Этот гол стал шестым для колумбийцев в финалах ЛЕ (за что нужно благодарить и Радамеля Фалькао) – столько же у испанцев. Больше не забивал никто.

• «Айнтрахт» стал первым немецким клубом за 25 лет, кому покорился второй по значимости евротрофей. Удивительно, но последний Кубок УЕФА уехал в Германию аж в 1997-м – тогда постарался «Шальке».

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