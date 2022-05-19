«Айнтрахт» выиграл Лигу Европы – вырвали в серии пенальти! Первый еврокубок за 42 года

В финале Лиги Европы самыми яркими были фанаты – а вот обе команды со старта действовали осторожно. Давило желание взять первый за долгие годы евротрофей: «Айнтрахт» в последний раз брал чашку в 1980-м (Кубок УЕФА), «Рейнджерс» – вообще в 1972-м (Кубок обладателей кубков)!

Первый тайм прошел почти без моментов: удары Кнауффа и Костича можно назвать опасными, но скорее из-за отсутствия чего-то более яркого. Игру раскрыла ошибка бразильца Туты: его партнер неудачно сбросил назад, а защитник «Айнтрахта» поскользнулся и упал. Джо Арибо убежал один на один и переиграл Кевина Траппа.

«Айнтрахт» сравнял через 12 минут: лучший ассистент ЛЕ Филип Костич вырезал с левого фланга в обход трех защитников «Рейнджерс» – достал только Рафаэль Борре.

Ничья вновь успокоила команды: они докатали основное время, а в экстратайме больше думали о безопасности. Хотя опасные моменты были: перед финальным свистком «Рейнджерс» мог вырвать победу, когда свежий Кемар Руф догнал мяч на фланге и прострелил во вратарскую. Кент бил с пяти метров, но Трапп идеально закрыл ворота.

Ван Бронкхорст под серию выпустил Руфа и Рэмзи – ради выхода Аарона пожертвовали Сакалой, который и сам вышел на замену. Оказалось, что опытный валлиец дрогнул перед заряженным Траппом: вратарь ногой отбил удар Рэмзи – и «Айнтрахт» выиграл серию пенальти!

•‎ «Айнтрахт» выиграл первый еврокубок за 42 года – тогда, в 1980-м, побеждали в Кубке УЕФА. В двухматчевом национальном финале обыгрывали «Боруссию» М за счет выездного гола. Суммарно это второй международный трофей для клуба, кроме этого приближались к большой победе только в 1960-м – тогда дошли до финала Кубка европейских чемпионов, но нарвались на великий «Реал» с Ди Стефано и Пушкашем, это двое организовали франкфуртцам 3:7.

• В истории франкфуртского клуба это седьмой трофей: внутри Германии один раз выигрывали Бундеслигу (1959-й) и пять раз – Кубок Германии (предыдущая победа – 2018-й). Уже в августе будет шанс забрать еще один титул – сыграют за Суперкубок УЕФА в Хельсинки.

• «Айнтрахт» – третья команда в истории, взявшая Лигу Европы без поражения по ходу турнира (восемь побед, пять ничьих). До немцев это удавалось «Челси» (в 2019-м, с тремя ничьими до финала, две из них – в 1/2, как раз останавливая «Айнтрахт») и «Вильярреалу» (год назад, две ничьих до финала).

•‎ Эта Лига Европы – первый самостоятельный тренерский трофей Оливера Гласнера – в сезоне-2013/14 он делал дубль в Австрии, выигрывал чемпионат и кубок страны с «Зальцбургом», но как помощник Рогера Шмидта.

• Вообще Гласнер – первый австрийский тренер, выигравший Лигу Европы. «Айнтрахт» – его четвертый самостоятельный проект: тренировал два скромных клуба дома, поработал в «Вольфсбурге», а год назад возглавил команду, которую сделал обладателем еврокубка.