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«Айнтрахт» выиграл Лигу Европы – вырвали в серии пенальти! Первый еврокубок за 42 года

Джо Арибо Джо Арибо
Рейнджерс Рейнджерс
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Рафаэль Сантос Борре Рафаэль Сантос Борре
Рамон Санчес Писхуан Рамон Санчес Писхуан
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В финале Лиги Европы самыми яркими были фанаты – а вот обе команды со старта действовали осторожно. Давило желание взять первый за долгие годы евротрофей: «Айнтрахт» в последний раз брал чашку в 1980-м (Кубок УЕФА), «Рейнджерс» – вообще в 1972-м (Кубок обладателей кубков)! 

Первый тайм прошел почти без моментов: удары Кнауффа и Костича можно назвать опасными, но скорее из-за отсутствия чего-то более яркого. Игру раскрыла ошибка бразильца Туты: его партнер неудачно сбросил назад, а защитник «Айнтрахта» поскользнулся и упал. Джо Арибо убежал один на один и переиграл Кевина Траппа.

«Айнтрахт» сравнял через 12 минут: лучший ассистент ЛЕ Филип Костич вырезал с левого фланга в обход трех защитников «Рейнджерс» – достал только Рафаэль Борре. 

Ничья вновь успокоила команды: они докатали основное время, а в экстратайме больше думали о безопасности. Хотя опасные моменты были: перед финальным свистком «Рейнджерс» мог вырвать победу, когда свежий Кемар Руф догнал мяч на фланге и прострелил во вратарскую. Кент бил с пяти метров, но Трапп идеально закрыл ворота.

Ван Бронкхорст под серию выпустил Руфа и Рэмзи – ради выхода Аарона пожертвовали Сакалой, который и сам вышел на замену. Оказалось, что опытный валлиец дрогнул перед заряженным Траппом: вратарь ногой отбил удар Рэмзи – и «Айнтрахт» выиграл серию пенальти!

•‎ «Айнтрахт» выиграл первый еврокубок за 42 года – тогда, в 1980-м, побеждали в Кубке УЕФА. В двухматчевом национальном финале обыгрывали «Боруссию» М за счет выездного гола. Суммарно это второй международный трофей для клуба, кроме этого приближались к большой победе только в 1960-м – тогда дошли до финала Кубка европейских чемпионов, но нарвались на великий «Реал» с Ди Стефано и Пушкашем, это двое организовали франкфуртцам 3:7.

• В истории франкфуртского клуба это седьмой трофей: внутри Германии один раз выигрывали Бундеслигу (1959-й) и пять раз – Кубок Германии (предыдущая победа – 2018-й). Уже в августе будет шанс забрать еще один титул – сыграют за Суперкубок УЕФА в Хельсинки. 

• «Айнтрахт» – третья команда в истории, взявшая Лигу Европы без поражения по ходу турнира (восемь побед, пять ничьих). До немцев это удавалось «Челси» (в 2019-м, с тремя ничьими до финала, две из них – в 1/2, как раз останавливая «Айнтрахт») и «Вильярреалу» (год назад, две ничьих до финала).

•‎ Эта Лига Европы – первый самостоятельный тренерский трофей Оливера Гласнера – в сезоне-2013/14 он делал дубль в Австрии, выигрывал чемпионат и кубок страны с «Зальцбургом», но как помощник Рогера Шмидта. 

• Вообще Гласнер – первый австрийский тренер, выигравший Лигу Европы. «Айнтрахт» – его четвертый самостоятельный проект: тренировал два скромных клуба дома, поработал в «Вольфсбурге», а год назад возглавил команду, которую сделал обладателем еврокубка.

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Айнтрахт Ф Германия – Рейнджерс Шотландия 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:4
Дата проведения
18 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 57 Арибо, 1:1 – 69 Борре.
Айнтрахт ФТрапп, Туре, Ндика (Ленц, 101), Тута (Хасебе, 58), Кнауфф, Костич, Роде (Якич, 90), Соу (Хрустич, 105), Камада, Линдстрем (Хеуге, 71), Борре.
РейнджерсМакгрегор, Тавернье, Голдсон, Басси, Баришич (Руф, 117), Джек (Дэвис, 74), Ландстрем, Камара (Арфилд, 90), Райт (Сакала, 74; Рэмзи, 117), Арибо (Сэндс, 101), Кент.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
Предупреждения:
Арибо (62), Райт (73).

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