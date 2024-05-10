Кто из наших легионеров выходил в финалы еврокубков до Миранчука?

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в финал Лиги Европы против «Байера» и может стать третьим россиянином за всю историю, который сыграет в матче за евротрофей не в составе российской команды.

А кто же был до него?

Аленичев – один из героев того самого «Порту»

Часть великого «Порту», одного из главных шедевров Жозе Моуринью.

Аленичев сверкал аж в двух финалах: в 2003-м сделал 1+1 против «Селтика», принес Кубок УЕФА. Через год повторил, но уже в решающей встрече Лиги чемпионов против «Монако». Тот выход со скамейки – в истории!

Интересно, что в плей-офф еврокубков без учета финала Аленичев забил только один гол – «Денизлиспору» в Кубке УЕФА (6:1 дома).

«Это один из самых умных футболистов из тех, которых я встречал, – восхищался Жозе после перехода в «Челси». – Чрезвычайно открытый, сумевший полностью адаптироваться к моему пониманию футбола. Безумно дорог мне – и Дмитрий отплатил голами в двух финалах еврокубков. Никогда не забуду этого человека».

Кержаков был частью мощной «Севильи», но играл мало

Александр перешел в «Севилью» зимой 2007-го. Основным так и не стал, так как голы клепал тандем Фредерика Кануте и Луиса Фабиано, соперничать с ними было невозможно. Кержаков присел в запас.

Но выходил часто: за весь плей-офф пропустил лишь гостевой матч с «Шахтером», а в финале Кубка УЕФА отыграл около часа с «Эспаньолом». Бенефис – 1/4 финала с «Тоттенхэмом», именно россиянин забил определяющий гол в первой игре. До этого помог голом и ассистом еще и со «Стяуа».

Этот трофей так и остался единственным европейским в карьере Кержакова. Уже через год вернулся в Россию, приняли в «Динамо».

Много тех, кто не попал в заявку на финал

● Игорь Добровольский. В Лиге чемпионов-1992/93 (первой в истории, до этого был Кубок чемпионов) сыграл за «Марсель» только с ЦСКА в Москве, в остальных матчах не проходил в заявку. И все-таки победитель турнира – марсельцы в финале одолели «Милан».

● Игорь Шалимов. В 1994-м выиграл Кубок УЕФА в составе «Интера», но не получил минут в финале с австрийским «Казино» (современный «РБ Зальцбург»).

● Владимир Бут. Суммарно провел три минуты за «Дортмунд» в ЛЧ-1996/97 – выходил в концовках с польским «Видзевом» и «Стяуа», еще в группе. На плей-офф и финал не попадал даже в запас.

● Игорь Корнеев. Не играл ни минуты за «Фейеноорд» в Кубке УЕФА-2001/02, но формально считается обладателем трофея.

● Денис Черышев. Уникальный игрок: числился и в финале Лиги чемпионов, и в решающей игре Лиги Европы. Нигде не провел ни минуты: в 2016-м за «Реал», за два года до этого не попал в заявку «Севильи» на «Бенфику».

Забавно: еще ни разу клуб, в котором хотя бы числился российский футболист, не проиграл в финале еврокубка.

Продолжит ли тенденцию Миранчук? Или «Байер» сильнее даже этого?

Фото: Gettyimages /Zhong Zhi / Freier Fotograf, Lutz Bongarts / Staff, Shaun Botterill; East News /AP Photo/Jasper Juinen