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50 000 фанатов «Айнтрахта» заполнили все поле домашнего стадиона. Топ-атмосфера и счастье!

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Во время финала Лиги Европы фанаты жгли не только в Севилье, где даже массово дрались. До испанского места проведения добрались около 50 тысяч немцев, но еще больше аудитории «Айнтрахта» осталось дома.

Всех позвали на франкфуртский стадион «Дойче банк Парк» – переживать за родную команду вместе.

Вышло очень атмосферно!

Выглядит как огромный концерт супертоповой рок-группы – но на самом деле главное происходит просто на экране.

Хотя когда собирается такая толпа, сгусток энергии не может не передаваться на две с лишним тысячи километров в Севилью.

Вот что значит действительно заполненный стадион!

Зажигали тут и в прямом смысле.

А все события в матче проживали во многотысячном порыве.

Когда болеешь за любимых вот так, эмоции точно перемножаются!

Фанаты разожгли финал ЛЕ: жестко дрались в городе, украсили арену изнутри

Айнтрахт Ф Германия – Рейнджерс Шотландия 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:4
Дата проведения
18 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 57 Арибо, 1:1 – 69 Борре.
Айнтрахт ФТрапп, Туре, Ндика (Ленц, 101), Тута (Хасебе, 58), Кнауфф, Костич, Роде (Якич, 90), Соу (Хрустич, 105), Камада, Линдстрем (Хеуге, 71), Борре.
РейнджерсМакгрегор, Тавернье, Голдсон, Басси, Баришич (Руф, 117), Джек (Дэвис, 74), Ландстрем, Камара (Арфилд, 90), Райт (Сакала, 74; Рэмзи, 117), Арибо (Сэндс, 101), Кент.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
Предупреждения:
Арибо (62), Райт (73).

Фото: REUTERS/Timm Reichert; globallookpress.com/Harald Bremes

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