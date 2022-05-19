50 000 фанатов «Айнтрахта» заполнили все поле домашнего стадиона. Топ-атмосфера и счастье!

Во время финала Лиги Европы фанаты жгли не только в Севилье, где даже массово дрались. До испанского места проведения добрались около 50 тысяч немцев, но еще больше аудитории «Айнтрахта» осталось дома.

Всех позвали на франкфуртский стадион «Дойче банк Парк» – переживать за родную команду вместе.

Вышло очень атмосферно!

Выглядит как огромный концерт супертоповой рок-группы – но на самом деле главное происходит просто на экране.

Хотя когда собирается такая толпа, сгусток энергии не может не передаваться на две с лишним тысячи километров в Севилью.

Вот что значит действительно заполненный стадион!

Зажигали тут и в прямом смысле.

А все события в матче проживали во многотысячном порыве.

Когда болеешь за любимых вот так, эмоции точно перемножаются!

Фото: REUTERS/Timm Reichert; globallookpress.com/Harald Bremes