50 000 фанатов «Айнтрахта» заполнили все поле домашнего стадиона. Топ-атмосфера и счастье!

Во время финала Лиги Европы фанаты жгли не только в Севилье, где даже массово дрались. До испанского места проведения добрались около 50 тысяч немцев, но еще больше аудитории «Айнтрахта» осталось дома.
Всех позвали на франкфуртский стадион «Дойче банк Парк» – переживать за родную команду вместе.
Вышло очень атмосферно!
Выглядит как огромный концерт супертоповой рок-группы – но на самом деле главное происходит просто на экране.
Хотя когда собирается такая толпа, сгусток энергии не может не передаваться на две с лишним тысячи километров в Севилью.
Вот что значит действительно заполненный стадион!
Зажигали тут и в прямом смысле.
А все события в матче проживали во многотысячном порыве.
Когда болеешь за любимых вот так, эмоции точно перемножаются!
Фанаты разожгли финал ЛЕ: жестко дрались в городе, украсили арену изнутри
- Дата проведения
- 18 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Айнтрахт Ф –
Трапп, Туре, Ндика (Ленц, 101), Тута (Хасебе, 58), Кнауфф, Костич, Роде (Якич, 90), Соу (Хрустич, 105), Камада, Линдстрем (Хеуге, 71), Борре.
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Рейнджерс –
Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Басси, Баришич (Руф, 117), Джек (Дэвис, 74), Ландстрем, Камара (Арфилд, 90), Райт (Сакала, 74; Рэмзи, 117), Арибо (Сэндс, 101), Кент.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
Фото: REUTERS/Timm Reichert; globallookpress.com/Harald Bremes
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