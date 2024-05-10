«Ман Сити» выложит до 5 млн за 14-летнего американца. Новый Фредди Аду?

Не хотелось бы.

«Филадельфия Юнион» подписала из академии 14-летнего Кавана Салливана. МЛС сообщила, что это самый дорогой контракт с воспитанником в истории лиги. Еще это самый юный игрок, перешедший в основную команду «Филадельфии» (и пятый в истории МЛС).

Но главное – парня уже забронировал «Ман Сити». The Athletic писал, что «Филадельфия» гарантированно получит два миллиона долларов, а с учетом бонусов сумма может вырасти до пяти млн. При этом в «Сити» он попадет только после 18-летия (так положено по правилам), то есть через четыре года.

Ради подписания талантов за доступные деньги клубы гоняются за все более юными игроками. На атакующего полузащитника также претендовали «Боруссия», «Реал» и «Бавария». В академии дортмундцев парень даже потренировался пару лет назад.

Готовится дебютировать в МЛС уже в 14 лет: побьет рекорд Фредди Аду

Каван присоединился к академии «Юниона» в 10 лет и за четыре года добрался до профессионалов. Если он дебютирует в МЛС до 29 июля, станет самым молодым игроком в истории лиги (и вообще в североамериканском спорте, включая НФЛ, НБА, НХЛ, МЛБ). С 2004 года рекорд принадлежит Фредди Аду, который тоже считался восходящей звездой, уехал в Европу, но провалился.

Главный тренер «Филадельфии» Джим Кертин уже подтвердил, что если Салливан будет здоров, побьет рекорд. Футболист рад, но держится разумно: «Главное не то, как ты начинаешь, а то, как заканчиваешь».

Салливан привлек внимание скаутов «Сити» в апреле 2023 года в Испании, когда дважды забил англичанам за сборную США U-15. Игрок поразил контролем мяча и развитой левой ногой. Вундеркинд обычно играет с партнерами постарше: на Кубке Adidas Generation-2023 13-летний Каван играл за «Филадельфию» U-15, стал лучшим игроком и помог команде дойти до финала (по пути обыграли «Валенсию», «Арсенал» и «Реал»).

В 2023-м Салливан также привел сборную США до 15 лет к победе в Concacaf Boys. Несмотря на статус самого юного игрока команды, именно его признали лучшим на турнире.

Полтора месяца назад парень дебютировал уже за вторую команду «Филадельфии» в MLS Next Pro (чемпионат среди резервистов) и сразу же отдал голевую.

«Каван – редкий и необыкновенный талант. В 14 лет его естественное мастерство и видение поля выходят далеко за рамки его возраста, – говорит спортивный директор «Филадельфии» Эрнст Таннер. – Его продвинутый футбольный IQ в сочетании со способностью читать игру, продвигать мяч и забивать, показывают, насколько высоким будет его потолок».

У парня звездная семья: дед – ученый, остальные – футболисты (брат уже ждет в основе)

Быстрый прогресс Салливана может отправить его в Европу уже в 16 лет. У парня есть немецкий паспорт, поэтому через два года ему разрешат играть в ЕС: да, не в «Сити», но в других клубах из City Football Group – «Жироне» или «Палермо».

Дед Кавана по материнской линии – немец Клаус Криппендорф , известный ученый в области коммуникации и профессор кибернетики. Бабушка по материнской линии – бангладешка.

У Кавана очень футбольная семья: отец играл во втором американском дивизионе, мама – за студенческую команду. Три старших брата – тоже футболисты (16-летние близнецы в академии, а 20-летний Куинн уже пару лет в основе «Филадельфии» и в молодежной сборной). Каван мечтает выйти на поле с братом.

Но это не все футбольные родственники. Его двоюродный брат Крис Олбрайт – трехкратный чемпион МЛС (1999, 2002, 2005), в нулевых играл за сборную США, а сейчас гендиректор «Цинциннати». Еще один дед Кавана – тренер футбольной команды Университет Вилланова с 1991 года по 2007-й. А дядя Брайан Салливан был вратарем и тренером в студенческой команде.

Даже с такой родословной у Кавана все шансы стать самым звездным футболистом в семье.