Миранчук против «Байера», второй подряд финал «Фиорентины». Развязка еврокубков

Евросезон на финишной прямой: определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций.

Сначала о Лиге Европы!

Там сыграет все еще непобедимый «Байер», который все-таки прошел «Рому». В первом матче в Риме немцы победили 2:0. А вот во втором пришлось понервничать!

Леандро Паредес реализовал пенальти в каждом из таймов – на 66-й минуте счет в противостоянии стал 2:2.

Да-да, «Байер» снова проявил характер и вытащил серию (обе): на 83-й Джанлука Манчини срезал мяч в свои ворота. А на классической 97-й минуте спасли и беспроигрышную серию: Йосип Станишич сделал 2:2 – 49 матчей без поражений! Ну хоть кто-нибудь удивлен?

В решающем матче Хаби Алонсо встретится с Джан Пьеро Гасперини и Алексеем Миранчуком. «Аталанта» на своем поле разгромила «Марсель»: 3:0, 16 ударов, 1,57 xG. В первом матче во Франции была ничья (1:1), по сумме двух встреч итальянцы проскочили в финал – 4:1.

Первый финалист Лиги конференций определился еще в среду: «Фиорентина» на выезде добыла ничью с «Брюгге» (1:1). В Италии «фиалки» были сильнее 3:2 – есть второй финал Лиги конференций подряд.

Получится ли у «Фиорентины» со второй попытки? В прошлом сезоне трофей отобрал «Вест Хэм», сейчас в соперниках будет «Олимпиакос». Сначала греки сенсационно прибили «Астон Виллу» в Бирмингеме (4:2), а сейчас уверенно довели дело до конца – 2:0 (6:2 по сумме двух встреч). Особенно постарался Аюб Эль-Кааби: в Англии марокканец оформил хет-трик, дома оформил дубль! Машина какая, а!

Греческие клубы ни разу не играли в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине, финал Лиги конференций – 29 мая в Афинах.

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Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron