Миранчук в финале еврокубка! Награда за все сложности в «Аталанте»

Шанс на первый трофей в Европе.

«Аталанта» в спокойном режиме прошла «Марсель» в полуфинале Лиги Европы: 3:0 дома после выездных 1:1.

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Миранчук в шаге от трофея. Помог дойти четырьмя ассистами

Теперь команда Джан Пьеро Гасперини сыграет в финале Лиги Европы – с «Байером».

Алексей Миранчук вышел в полуфинале на 56-й минуте: без результативных действий тут, но к тому моменту уже почти все и было решено. При нем в самом конце забили только третий мяч, появился сразу после второго мяча.

Но вклад по пути в финал все равно приличный. В ЛЕ россиянин отдал четыре голевые в 10 матчах, в том числе против «Спортинга» в первом раунде плей-офф. Португальцам «Аталанта» забила три мяча за два матча, все – с ассистов Алексея.

«Аталанта», кстати, вышла в еврокубковый финал впервые в клубной истории.

Хотя в целом путь к этому финалу был для полузащитника крайне непростым.

Недоверие Гасперини, аренда в «Торино», мысли о зимнем уходе и расцвет в 2024-м. Путь Миранчука к финалу

Миранчук давно стремился в Европу и летом 2020-го все случилось: «Аталанта» дала 14,5 млн «Локомотиву» контракт по схеме 4+1 ему.

А дальше началась тяжелая борьба за место в основе.

В октябре Алексей дебютировал в ЛЧ: вышел против «Мидтьюлланна» (4:0) на 80-й минуте и забил уже на 89-й. Дебют в Серии А случился только в ноябре: в том числе из-за травмы, но Гасперини после восстановления не торопился доверять новичку много времени: «У Миранчука нет таких качеств страйкера, какие есть у Иличича. Нужно всегда ставить футболиста с лучшей формой. У нас все отлично в передней линии, даже с Муриэлем и Сапатой. Когда Малиновский в составе, он всегда обостряет. Посмотрим, составит ли им конкуренцию Миранчук».

Впервые россиянин появился в старте только в январе 2021-го: вышел в Кубке с «Кальяри» (3:1) и сразу забил. Через две недели Миранчук снова забил в Кубке – «Лацио» (3:2). Алексея признали игроком месяца в «Аталанте», но взлета не случилось.

Всего 622 минуты в сезоне-2020/21 и 766 минут в следующем. Зимой 2022-го «Аталанта» договорилась о переходе Миранчука в «Дженоа», но Гасперини из-за кадровых проблем заблокировал сделку. Правда, летом хавбек все же уехал в аренду – в «Торино». Там Алексей получил гораздо больше игрового времени (2095 минут) и набрал рекордные для себя 4+6 за сезон Серии А.

Летом 2023-го у Миранчука сорвалась новая аренда в «Торино» (снова заблокировал Гасперини) – пришлось остаться в «Аталанте» как минимум до зимы. Игровой практики почти не было, а большинство российских экспертов рекомендовали Алексею либо возвращаться в Россию, либо уходить в аренду в другой европейский клуб. Но были и другие мнения – Юрий Семин считал, что россиянин оправдает доверие, если получит больше практики.

«Времени ему дается не очень много, хотя он заслуживает большего. Но такова спортивная жизнь – нужно бороться каждый день и доказывать, что ты превосходишь своего конкурента в команде. Другого пути нет. Если Миранчуку будут давать больше игрового времени и будет доверие, то он оправдает его. Алексей – футболист высокой квалификации, он сможет все доказать», – рассуждал тренер, который вывел его на топ-уровень.

Ситуация стала меняться в начале декабря – тогда Алексей провел второй полный матч в сезоне Серии А (против «Торино»), а в следующем туре заработал на себе удаление соперника и сделал важный ассист с «Миланом» (3:2) через несколько минут после выхода со скамейки. Матч с «Миланом» – это 9 декабря, тогда агент Миранчука Вадим Шпинев еще думал о зимнем трансфере: «У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него все будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть и в январе, я думаю, будет переход. «Локомотив»? Нет, мы смотрим в сторону Европы».

Но Миранчук порадовал и в следующем матче: снова отдал голевую Луису Муриэлю в матче ЛЕ с «Ракувом» (4:0). Однако доверия в Серии А от этого не прибавилось: в трех последних турах 2023-го Гасперини выпускал Миранчука только ближе к 90-й минуте, но и этого хватило для ассиста с «Салернитаной» (4:1).

А вот в 2024-м все началось прекрасно: два матча в старте – гол, голевая и предгодолевая с «Сассуоло» в Кубке (3:1) плюс очередной ассист с «Ромой» в чемпионате (1:1). Позднее Миранчук добавил еще 2+5, в том числе те три голевые в 1/8 финала ЛЕ со «Спортингом».

Гасперини уже был доволен: «Миранчук стал для нас ключевым футболистом».

Правда, в последнее время Алексей снова не регулярно выходит в старте. Борьба продолжается, а теперь у него еще есть шанс на первый трофей в Италии (и дебютный евротрофей в карьере).

Миранчук против «Байера», второй подряд финал «Фиорентины». Развязка еврокубков

Фото: Gettyimages.ru /Marco Luzzani, Emilio Andreoli