Россия U16 обыграла Турцию 42:0 в 2017-м. Где наши парни сейчас? Концовка удивит

Недавно вы могли видеть новость о том, что Россия подписала с Федерацией хоккея Турции меморандум о сотрудничестве. Ситуация породила немало шуток, но среди них попадался и один часто встречающийся вопрос: в Турции вообще играют в хоккей?

Да, но без особого успеха: взрослая сборная вылетела из дивизиона 2В, который является пятым по силе в иерархии чемпионатов мира. Неудивительно, что Россия и Турция не пересекались друг с другом на взрослых турнирах.

Однако на уровне команд не старше 16 лет такая встреча произошла. В 2017 году в турецком Эрзуруме прошел Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, в рамках которого состоялся хоккейный турнир.

Участвовало 5 команд: Россия, Беларусь, Словакия, Франция и Турция. Наши одержали итоговую победу, обыграв в финале Беларусь – 7:1. Но куда интереснее был матч против Турции, завершившийся со счетом 42:0.

Как ни странно, сохранились даже видеозаписи той игры. Всем любителям постироничного юмора рекомендую к просмотру нарезку лучших моментов хотя бы ради англоязычного комментатора, пытавшегося сохранить серьезный тон голоса.

Российским парням, что участвовали в матче, сейчас 22-23 года, и они должны были дорасти до взрослого хоккея. Но получилось ли у них? Посмотрим, как обстоят дела у покорителей Турции.

Вратари

Макар Чуфаров – 9 сэйвов, 48:26 на льду.

Был номинально вторым голкипером на турнире, но против Турции вышел в основе.

От начала до конца карьеры сохранял верность «Динамо» из Санкт-Петербурга. Провел 127 матчей за 4 года в МХЛ и даже успел засветиться в ВХЛ, где сыграл 12 раз, включая одно появление в плей-офф.

Дальше карьера не продвинулась. Последней точкой стал студенческий чемпионат Санкт-Петербурга в сезоне-2022/23.

Даниил Чечелев – 0 сэйвов, 11:34 на льду.

Основной вратарь команды. Да, турки ни разу не проверили его на прочность.

Играл в МХЛ за «Русских Витязей» из Чехова, привлекался на скамейку главной команды в КХЛ, но, не успев дебютировать, уехал в систему «Калгари», который выбрал его в четвертом раунде драфта-2020.

2 года провел в ECHL – третьей по статусу заокеанской лиге, после чего вернулся в Россию. В прошлом сезоне провел 5 матчей в ВХЛ за «Рязань» и все-таки сыграл в КХЛ за «Витязь». Правда, пока всего одну игру.

Защитники

Сергей Яневский – 0 очков, полезность «плюс 8».

Единственный из россиян, кто не набрал баллов за результативность в той игре.

Воспитанник «Авангарда» не смог вырасти в родной системе и начал скитания по России в попытках закрепиться во взрослом хоккее.

Накопил багаж из 206 игр в МХЛ и, сменив несколько команд, провел полноценный прошлый сезон в составе «Норильска» из ВХЛ. Оставил о себе неплохое впечатление и следующий год начнет там же.

Дмитрий Тювилин – 2 (2+0) очка, «плюс 12».

Воспитанник «Локомотива» поиграл в МХЛ за родной клуб, после чего на 2 года отправился в «Молот» из ВХЛ, а минувший чемпионат провел в составе АКМ, который стал финалистом вышки.

К 23 годам на его счету 140 матчей во второй по статусу хоккейной лиге России.

Николай Буренов – 3 (1+2) очка, «плюс 9».

В свое время невысокий (175 см) защитник взял серебро ЧМ U18 и был активно задействован «Русскими Витязями» в МХЛ.

Последовательно прошел молодежную, а затем высшую лигу, чтобы в сезоне-2022/23 засветиться в «Торпедо». Там он сыграл почти 30 матчей, включая 10 в плей-офф. Затем вместе с тренером Андреем Козыревым ушел в «Северсталь» и провел 66 игр в минувшем сезоне, пусть и проводил в среднем по 12 минут за матч.

Карьера 23-летнего защитника на подъеме, и он не думает останавливаться.

Егор Арбузов – 1 (0+1) очко, «плюс 9».

Вызывался в сборную из ЦСКА. В 17 лет уехал за океан, но через год вернулся.

Переход во взрослый хоккей он решил осуществлять во второй лиге Словакии, откуда перебрался в чемпионат Беларуси, где выступает за «Могилев».

Михаил Стихановский – 2 (1+1) очка, «плюс 11».

Попал в состав, будучи игроком молодежки «Югры». Сыграл больше 100 матчей в МХЛ, после чего перешел в «Зауралье» из ВХЛ.

Спустя 2,5 года в составе «Рубина» из все той же ВХЛ в этом сезоне провел 13 матчей в плей-офф, став лучшим защитником команды по полезности и получив контракт на следующий чемпионат.

Артемий Князев – 8 (4+4) очков, «плюс 16».

Отметился лучшей полезностью в игре с Турцией. Считался одним из наиболее перспективных защитников России по своему возрасту. В 16 лет выступал в МХЛ за казанский «Ирбис», однако решил уехать в Канаду.

Там провел 3 сезона в юниорской лиге, съездил на МЧМ-2021 и был выбран «Сан-Хосе» во втором раунде драфта-2019. Дебютировал в НХЛ, но не смог закрепиться и провел два сезона в АХЛ.

Артемий Князев провел 1 матч за "Сан-Хосе"

Затем последовал обмен в «Виннипег», где на игрока не рассчитывали и отдали в аренду «Ак Барсу». За казанский клуб у него 18 матчей и 0 очков за 18:21 на льду. Вероятно, вернется в Россию окончательно и продолжит карьеру в КХЛ.

Артем Зарубин – 2 (0+2) очка, «плюс 11».

Провел 4 года в МХЛ за «Белых Медведей» из Челябинска и «Динамо» Санкт-Петербург. Полностью пропустил сезон-2022/23 и затем появился в студенческой хоккейной лиге, где играет за УралГУФК из Челябинска.

Нападающие

Александр Черный – 6 (3+3) очков, «плюс 14».

Вызывался в сборную из юношеского ЦСКА, играл за «Красную Армию» в МХЛ, но на взрослом уровне нашел себя в нефтекамском «Торосе» из ВХЛ.

Провел за клуб уже больше 150 матчей.

Ярослав Лихачев – 10 (5+5) очков, «плюс 12».

Тот самый Лихачев, которого Игорь Никитин из «Локомотива» в минувшем плей-офф сравнил со ставкой на «зеро».

"Вы серьезно верите, что Лихачев решит исход серии с «Металлургом»? Почему мы должны поставить на зеро, #####?" – главный тренер "Локомотива" Игорь Никитин

Воспитанник ярославского хоккея. В 16 лет уехал в Канаду, провел там 3 сезона, но на драфте НХЛ выбран не был и вернулся на родину.

Начал с МХЛ, затем съездил в успешную аренду в «Амур», а в этом сезоне набрал 30 (13+17) очков за «Локомотив», став третьим бомбардиром команды в регулярном чемпионате. В плей-офф он чаще оставался в запасе, но следующий год вновь начнет в составе железнодорожников.

Александр Гордин – 8 (3+5) очков, «плюс 10».

Уроженец Санкт-Петербурга попал в состав сборной через «СКА-1946». В свое время дебютировал за главную команду в КХЛ, потом съездил в аренду в «Сочи», но так и не удержался в главной лиге.

Прошлый сезон провел в «Рязань-ВДВ» из ВХЛ, набрал 40 (18+22) очков и стал с отрывом лучшим бомбардиром команды.

Илья Николаев – 1 (1+0) очко, «плюс 7».

Воспитанник ярославского хоккея был задрафтован в третьем раунде в 2019 году, но не смог раскрыть талант в России и решил в 20 лет уехать за океан.

Там тоже не все гладко: Николаеву пришлось пробиваться через ECHL, и он едва закрепился в АХЛ, где в минувшем сезоне набрал 6 очков за 29 матчей.

Егор Сердюк – 9 (6+3) очков, «плюс 10».

Вошел в сборную игроком школы «Авангарда», затем уехал в Канаду на 3 года, был выбран в шестом раунде драфта, но в карьере это ничем не помогло.

Вернувшись, кочует по командам ВХЛ, стабильно показывая результативность чуть выше среднего. Новый сезон начнет игроком «Металлурга» из Новокузнецка.

Василий Подколзин – 7 (3+4) очков, «плюс 10».

Главный российский талант той сборной, «русский Макдэвид» по версии Романа Ротенберга.

Подробнее писал о нем в этом тексте , но если коротко, то Макдэвид из Василия не получился, приходится пробиваться в НХЛ через линию «биться-бороться».

Сейчас Василий Подколзин где-то между четвертым звеном "Ванкувера" и АХЛ

От десятого общего номера драфта-2019 ждали большего, но 137 матчей в НХЛ он уже провел и, если захочет вернуться в Россию, без работы точно не останется.

Матвей Гуськов – 5 (3+2) очков, «плюс 7».

Еще один игрок ЦСКА в команде. Также уезжал на 2 года в Канаду, был выбран в пятом раунде, но решил вернуться домой, где попал в основу дважды чемпионского состава армейцев.

Играл немного и не слишком результативно, поэтому после ссылки в ВХЛ уехал в «Салават». Не сказать, чтобы в новом клубе ситуация для него сильно поменялась – 7 очков за 35 матчей при 11:14 в среднем на льду, однако два Кубка Гагарина и больше 100 игр в КХЛ говорят о том, что карьера складывается вполне удачно.

Алексей Цыплаков – 2 (1+1) очка, «плюс 6».

Выпускник школы СКА не смог закрепиться в основе, хоть и провел два матча в КХЛ. Без особого блеска бороздит просторы ВХЛ и даже заезжал в «Хумо» из Ташкента.

Данил Зиновьев – 9 (3+6) очков, «плюс 13».

Родился в Челябинске и долгое время пытался попасть в состав «Трактора». Сыграл 1 матч в КХЛ, после чего уехал в «Витязь». Там тоже провел 1 игру за основу и продолжил путешествовать по ВХЛ.

Прошлый сезон провел в системе «Ак Барса», но провести 1 матч за главную команду ему не дали.

Илья Сафонов – 6 (2+4) очков, «плюс 10».

Родился в Мурманске, играл в Москве, Подмосковье и Казани. В 19 лет закрепился в основе «Ак Барса», а уже в 21 год стал альтернативным капитаном казанского клуба.

В прошлом сезоне его результативность пошла на спад (13+7 в 67 играх), но тот чемпионат вообще мало у кого из команды получился удачным.

Успел провести больше 250 матчей в КХЛ и поиграть в легендарной «России 25».

Даниил Гутик – 6 (4+2) очков, «плюс 8».

Родом из Хабаровска, по юношам выступал за «Локо» и «Динамо» Москва, но Дальний Восток сманил игрока обратно.

3 сезона познает дзен в деспотичной системе Тамбиева в «Адмирале». Прошлый год стал для форварда прорывным – 36 (12+24) очков за 68 матчей и статус лучшего бомбардира команды.

Следующую регулярку начнет там же, во Владивостоке.

Итог

Команда получилась довольно мощная. Несколько игроков к 22-23 годам сделали успешную карьеру в КХЛ, еще десяток хоккеистов закрепился в ВХЛ. Особняком стоит Василий Подколзин, но вектор движения его карьеры пока не до конца понятен.

Не стали профессионалами только 2 игрока из 20, что намекает на то, что Россия привезла на Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2017 сильный состав, и поражения с разницей в 42 шайбы туркам стыдиться не стоит.

Бонус

С нашими все понятно, а что насчет игроков сборной Турции? Сделал ли кто-нибудь из них карьеру в хоккее?

Оказалось, что за ту команду играл Ник Чичек – экс-защитник «Сан-Хосе» (16 матчей в сезоне-2022/23). У парня, родившегося в Виннипеге, турецкие корни, и его пригласили помочь команде на турнире.

Особенно иронично то, что сейчас Ник находится в одном клубе АХЛ с Василием Подколзиным – вот насколько тесен мир хоккея.

И по игрокам НХЛ, которые провели там хотя бы 10 матчей, счет между Турцией и Россией получился равным – 1:1.

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