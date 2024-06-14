О переходе Шипачева в «Динамо» объявили на медиа-фасаде торгового центра в Минске
Минское «Динамо» объявило о переходе Вадима Шипачева на медиа-фасаде торгового центра.
Нападающий, выступавший в «Ак Барсе», обменян в клуб из Беларуси.
Сообщение о трансфере хоккеиста появилась на медиа-фасаде торгового центра в Минске. За этим на площади наблюдали болельщики команды.
В минувшем сезоне Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.
Всего на данный момент в лиге форвард набрал 793 (249+544) балла в 824 матчах в регулярных чемпионатах.