О переходе Шипачева в «Динамо» объявили на медиа-фасаде торгового центра в Минске

Минское «Динамо» объявило о переходе Вадима Шипачева на медиа-фасаде торгового центра.

Нападающий, выступавший в « », обменян в клуб из Беларуси.

Сообщение о трансфере хоккеиста появилась на медиа-фасаде торгового центра в Минске. За этим на площади наблюдали болельщики команды.

В минувшем сезоне набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

Всего на данный момент в лиге форвард набрал 793 (249+544) балла в 824 матчах в регулярных чемпионатах.