О переходе Шипачева в «Динамо» объявили на медиа-фасаде торгового центра в Минске

Теги Ак Барс видео Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Минское «Динамо» объявило о переходе Вадима Шипачева на медиа-фасаде торгового центра.

Нападающий, выступавший в «Ак Барсе», обменян в клуб из Беларуси.

Сообщение о трансфере хоккеиста появилась на медиа-фасаде торгового центра в Минске. За этим на площади наблюдали болельщики команды.

В минувшем сезоне Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

Всего на данный момент в лиге форвард набрал 793 (249+544) балла в 824 матчах в регулярных чемпионатах.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
пожалеют об этом приобретении!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий