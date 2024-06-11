Как дела у россиян в АХЛ? Проспекты Западной конференции

В AХЛ, второй по статусу хоккейной лиге Северной Америки, завершился регулярный чемпионат, и дело идет к финалу плей-офф. Это значит, что настало время посмотреть, как себя проявляют и какие перспективы имеют российские игроки в фарм-клубах команд НХЛ.

Это вторая часть обзора достижений россиян в этом сезоне АХЛ. Прочитать о проспектах команд Восточной конференции можно по ссылке ниже.

Все о наших в АХЛ: проспекты Восточной конференции

В этом сезоне AХЛ засветился 51 хоккеист из России. Исключаю из списка тех, кто закрепился в НХЛ и не вернется во вторую команду в ближайшее время. К таким относятся Даниил Мироманов и Никита Александров .

Не будет и Михаила Абрамова , вернувшегося в Россию после трех лет в фарм-клубе «Сент-Луиса».

Также не включаю в разбор тех, кто сыграл менее 24 матчей в этом сезоне. Это ровно треть регулярки АХЛ. Для вратарей снизим планку до 18 игр.

Короткой строкой в конце текста пройдусь по игрокам, имеющим двусторонний контракт АХЛ/ECHL. Они не могут быть вызваны в НХЛ даже теоретически, но это не повод их игнорировать.

После всех исключений в итоговый список попали 29 полевых игроков + 4 вратаря.

Василий Подколзин, «Ванкувер»

Общая информация: RW, 22 года, рост/вес – 185/86

В этом сезоне: 47 игр – 29 (15+14) очков в АХЛ, 21 игра – 2 очка в НХЛ

Драфт: 1-й раунд (10-й номер) в 2019 году

Карьерный путь: ВХЛ («СКА-Нева») – КХЛ (СКА) – НХЛ («Ванкувер») – АХЛ

Подколзин начинал взрослую карьеру в системе СКА. Там он постепенно закрепился в составе главной команды, сыграл на трех МЧМ, разок блеснул в Кубке Гагарина, набрав 11 (6+5) очков в 16 встречах, и после этого уехал в Северную Америку в задрафтовавший его «Ванкувер».

Подколзин провел полный сезон-2021/22 за «Кэнакс», набрал 26 очков за 79 игр и заслужил отличную прессу. Все ждали от него прогресса на следующий год, но этого не произошло. Через некоторое время после начала нового сезона Василия отправили в АХЛ.

Спустя год с лишним россиянин вернулся в НХЛ другим хоккеистом: более быстрым и заряженным на силовую борьбу.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: высокие.

У Василия безупречная рабочая этика, он способен действовать по заданию и хорошо адаптируется к разным схемам. Попав в основной состав ближе к концу минувшей регулярки НХЛ, он показал достаточно энергии и желания, чтобы получить новый односторонний контракт на 2 года и 1 млн долларов за сезон.

Постоянного места в составе это не гарантирует, но руководство и болельщики «Ванкувера» очень довольны новой версией Подколзина, и шанс в будущем сезоне он получит.

Григорий Денисенко, «Вегас»

Общая информация: LW, 23 года, 180/84

В этом сезоне: 65 игр – 56 (20+36) очков в АХЛ, 6 игр – 0 очков в НХЛ

Драфт: 1-й раунд (15-й номер) в 2018 году

Карьерный путь: МХЛ («Локо») – КХЛ («Локомотив») – АХЛ

В сезоне перед отъездом в Северную Америку Денисенко набрал 12 очков в 38 матчах регулярки КХЛ за «Локомотив» за 13:30 в среднем на льду. Эксперты говорили, что игроку нужен еще год-два в лиге и уезжать рано.

Это тот случай, когда консерваторы оказались правы: за 3 проведенных года во «Флориде» закрепиться в НХЛ не получилось. Однако после окончания контракта новичка Григорий и его агент смогли получить одностороннее соглашение на два сезона.

Сразу после подписания, «Флорида» решила провести российского игрока через драфт отказов, чтобы иметь возможность ссылать его в АХЛ. И тут подсуетился «Вегас», который забрал Денисенко.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: ниже среднего.

Проблема Григория в том, что он все еще игрок только для топ-6, максимум топ-9. Его оборонительные навыки оставляют желать лучшего, в то время как атакующие не настолько хороши, чтобы это компенсировать.

Денисенко стал вторым бомбардиром АХЛ среди россиян, но шансов на попадание в основу «Вегаса» у него немного. У клуба 10 форвардов на односторонних контрактах, и, глядя на эти фамилии, трудно представить кого из них Григорий сможет вытеснить.

Его контракт рассчитан до 2025 года, и российский форвард точно будет несколько раз вызван в основу, когда кто-то травмируется, но вряд ли более того.

Даниил Чайка, «Вегас»

Общая информация: D, 21 год, 190/85

В этом сезоне: 64 игры – 7 (1+6) очков

Драфт: 2-й раунд в 2021 году

Карьерный путь: OHL – КХЛ/ВХЛ (ЦСКА, аренда) – АХЛ

Чайка уехал в Канаду в 15 лет и возвращался в Россию только на правах аренды во время ковидного сезона, когда турниры в юниорских лигах Северной Америки были отменены.

Даниила характеризуют как защитника-домоседа с хорошим катанием и отличным выбором позиции, но недостатком физической мощи.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: низкие.

Конкуренция на его позиции в главной команде весьма высокая, да и другие молодые парни подпирают. В минувшем сезоне, несмотря на травмы защитников «Голден Найтс», Чайку в основу не вызывали.

Эксперты считают, что Даниил может стать достойным игроком третьей пары. Для этого ему еще предстоит поработать над скоростью, действиями у бортов и стать физически сильнее.

Никита Чибриков, «Виннипег»

Общая информация: LW/RW, 21 год, 178/78

В этом сезоне: 72 игры – 48 (18+30) очков в АХЛ, 1 игра – 1 гол в НХЛ

Драфт: 2-й раунд в 2021 году

Карьерный путь: МХЛ («Динамо» Москва) – ВХЛ («СКА-Нева», «Спартак») – КХЛ («Спартак») – АХЛ

В 2020 году СКА получил права на трех выпускников школы «Динамо», собиравшихся уехать за океан: Павла Минтюкова, Никиту Чибрикова и Даниила Лазутина.

Первый, несмотря на обещания качественно нового уровня подготовки и развития, все же уехал, стал 10-м общим номером драфта-2022 и прошлый сезон провел в «Анахайме». Второй, пройдя через все круги системы СКА, а затем «Спартака», спустя 3 года ушел в фарм-клуб «Виннипега», третий – сделал хет-трик в финале турнира «Кожаный мяч» МХЛ в 2024 году.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: ниже среднего.

Первый сезон в Северной Америке подтвердил характеристики, которые Чибрикову давали перед драфтом: все, что касается атаки, у него в полном порядке. При этом игра без шайбы и в обороне требует улучшения. Мнение экспертов подтверждает и тот факт, что у российского форварда один из худших показателей полезности в «Манитобе» – «минус 18».

Никита здорово начал сезон, но во второй половине его результативность пошла на спад. «Виннипег» вовремя дал молодому игроку заряд мотивации, подняв его в НХЛ на последний матч регулярки.

Чибриков забил, получил хорошие характеристики от тренерского штаба, но до места в основе ему нужен еще год прогресса в фарм-клубе.

Артем Грушников, «Калгари»

Общая информация: D, 21 год, 185/88

В этом сезоне: 64 игры – 6 (1+5) очков

Драфт: 2-й раунд в 2021 году

Карьерный путь: МХЛ («Красная Армия») – OHL – АХЛ

Грушников – защитник-домосед с прекрасным катанием, умением играть один в один и у бортов. Физической силы в нем тоже хватает, что не всегда характерно для молодых игроков.

Попал в «Калгари» по ходу сезона после обмена из «Далласа».

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: средние.

«Флэймс» находятся в активной перестройке и готовы к внедрению в основной состав молодых защитников. Другое дело, что на позиции во второй-третьей паре несколько претендентов, и Артем не на первом месте в списке.

Грушникову есть над чем поработать: улучшить игру с шайбой, научиться быстрее принимать решения и стать надежнее в обороне.

В тренировочном лагере шанс будет у каждого, и есть вероятность, что Грушников им воспользуется.

Ян Кузнецов, «Калгари»

Общая информация: D, 22 года, 193/95

В этом сезоне: 69 игр – 14 (6+8) очков в АХЛ, 1 игра в НХЛ

Драфт: 2-й раунд в 2020 году

Карьерный путь: USHL – QMJHL – NCAA – АХЛ

Кузнецов сыграл на МЧМ-2021, заскочил в QMJHL, где выиграл Мемориальный кубок, и затем перебрался в АХЛ. Сейчас он проводит третий сезон в лиге и 10 января 2024 года сыграл первый матч в НХЛ.

Дебют вышел примечательный: 12 минут на льду и -1 в полезность после автогола.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: средние.

У Кузнецова есть все задатки хорошего защитника оборонительного плана: он физически крепкий и достаточно быстрый. Вместе с тем ему не хватает здоровой агрессии и мастерства в ведении борьбы у бортов.

У Яна нет контракта на следующий год, но логично предположить, что «Флэймс» захотят оставить его в составе.

По неподтвержденной информации, Никита Охотюк, в минувшем сезоне игравший во второй-третьей паре, вернется в Россию. Если это действительно так, то еще одно место в основе освободится, и Кузнецов будет всерьез на него претендовать.

Илья Николаев, «Калгари»

Общая информация: С, 22 года, 183/86

В этом сезоне: 29 игр – 6 (3+3) очков

Драфт: 3-й раунд в 2019 году

Карьерный путь: МХЛ («Локо») – ВХЛ – USHL – ECHL – АХЛ

Илья Николаев считался одним из самых талантливых центральных нападающих 2001 года рождения. На Кубке Глинки для игроков не старше 17 лет он выходил в первом звене, затем выиграл серебро юниорского чемпионата мира, однако затем начался спад.

После очередного сезона в МХЛ и ВХЛ Илья уехал в Северную Америку. В NCAA он играть не мог, так как в России имел статус профессионала, получая зарплату в «Локомотиве», поэтому пришлось почти в 20 лет играть в USHL – пусть главной, но все же молодежной лиге США.

Один сезон там, еще один в ECHL, и только в этом году Николаев попал в состав команды АХЛ.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: низкие.

Несмотря на все трудности «Калгари», нет никаких шансов, что в ближайшее время им понадобится помощь Николаева в НХЛ.

Иван Просветов, «Колорадо»

Общая информация: вратарь, 25 лет, 195/86

В АХЛ: 21 игра – 11 побед, 92,1% сэйвов, коэффициент надежности – 2,33

В НХЛ: 11 игра – 4 победы, 89,5% сэйвов, коэффициент надежности – 3,16

Драфт: 4-й раунд в 2018 году

Карьерный путь: USHL – OHL – АХЛ – НХЛ

Четыре последних сезона Просветов находился в АХЛ, изредка попадая в главную команду задрафтовавшей его «Аризоны». За 3 года у российского голкипера накопилось 13 матчей в НХЛ.

Перед началом этой регулярки Иван получил шанс на миллион долларов. Если точнее, на 775 тысяч. «Колорадо» понадобился второй вратарь, и «Эвеланш» обратили внимание на россиянина.

Начал Просветов хорошо, сделав 27 сэйвов из 28 бросков в матче с «Сент-Луисом», но закончил сезон в АХЛ. После серии неудачных игр его место занял финн Аннунен, который хорошо себя показал и получил односторонний контракт на 2 года, окончательно закрыв нашему вратарю путь в основу.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: низкие.

Контракт Ивана истекает в конце июня, и почти наверняка голкипер приедет в Россию. Основным претендентом на него называют ЦСКА.

Ярослав Аскаров, «Нэшвилл»

Общая информация: вратарь, 21 год, 192/81

В этом сезоне: 44 игры – 30 побед, 91,1 % сэйвов, коэффициент надежности – 2,39

Драфт: 1-й раунд (11-й номер) в 2020 году

Карьерный путь: МХЛ («СКА-Варяги») – КХЛ/ВХЛ (СКА) – АХЛ

За 3 года в системе СКА Аскаров провел 16 матчей в КХЛ, 36 в ВХЛ и 44 в МХЛ. Его гоняли из лиги в лигу настолько часто, что даже не смешно.

Уехав в «Нэшвилл» перед началом сезона-2022/23, Аскаров сыграл 60 матчей в АХЛ и дебютировал в НХЛ. Статистика не поражала воображение, но выглядела достойно для 20-летнего вратаря.

В этом году провел прекрасную первую половину регулярки и громко стучался в главную команду, но во второй начал сдавать и совсем потерялся в плей-офф (88,2% сэйвов – 3,25 коэффициент надежности), под конец которого еще и получил травму.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: высокие.

Вратарская линия «Нэшвилла» на следующий сезон выглядит как уравнение с тремя неизвестными.

Есть один из лучших вратарей НХЛ – Юссе Сарос. Его контракт истекает по окончании сезона-2024/25 и пока неизвестно, что клуб решил с этим делать: обменивать игрока прямо сейчас, продлевать или ждать дедлайна.

У бэкапа Кевина Ланкинена закончился контракт, его будущее тоже под вопросом. И есть Аскаров, который все еще молод и нестабилен. Все это накладывается на неопределенность турнирных перспектив «Нэшвилла» в следующем сезоне.

Ярослав входит в топ-3 абсолютно всех рейтингов самых многообещающих вратарей мира, клуб верит в него, и полноценный шанс в НХЛ он получит. Вопрос только в том, когда.

Егор Афанасьев, «Нэшвилл»

Общая информация: LW/RW, 23 года, 193/96

В этом сезоне: 56 игр – 54 (27+27) очка, 12 игр – 9 (5+4) очков в плей-офф

Драфт: 2-й раунд в 2019 году

Карьерный путь: USHL – OHL – КХЛ/ВХЛ (ЦСКА, аренда) – АХЛ

Уехал из России в 15 лет, провел 3 года в юниорских и молодежных лигах США и еще год в OHL. Затем съездил в аренду в ЦСКА на время ковида, получил вызов в сборную на этап Евротура и сыграл 7 матчей на МЧМ-2021 – довольно обширное портфолио к 20 годам.

Афанасьев проводит третий полный сезон в АХЛ, и у него наметился прорыв в результативности.

В конце регулярки-2022/23 у российского форварда состоялся полноценный заход в НХЛ: 17 матчей – 1 гол. Полученный опыт определенно помог ему выстрелить в нынешнем году.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: выше среднего.

У Афанасьева отличные габариты и высокая результативность, он способен играть и слева, и справа в любом звене, со второго по четвертое, поэтому должен получить шанс. Но в какой команде?

«Нэшвилл» накопил столько проспектов, что хватит на несколько клубов НХЛ, но консервативная политика «Предаторз» по внедрению молодежи в состав вынуждает многих мариноваться в фарм-клубе.

После окончания этого сезона Егор станет ограниченно свободным агентом и с учетом имеющихся результатов будет претендовать на односторонний контракт. В крайнем случае, Афанасьев станет ценным активом для обмена. Еще один год в АХЛ будет для него лишним.

Федор Свечков, «Нэшвилл»

Общая информация: С/LW, 21 год, 183/85

В этом сезоне: 57 игр – 39 (16+23) очков, 12 игр – 7 (3+4) очков в плей-офф

Драфт: 1-й раунд (19-й номер) в 2021 году

Карьерный путь: МХЛ («Ладья») – ВХЛ («Лада», «СКА-Нева») – КХЛ («Спартак») – АХЛ

Свечков – один из редких российских центров, чьи оборонительные навыки ценятся выше атакующих. Практически каждый скаут и эксперт называет его игровой интеллект выдающимся и отмечает, что ключ к переходу в НХЛ – улучшение действий в нападении.

В России Федор здорово показал себя в системе СКА, набрав 31 очко за 30 матчей в ВХЛ и выиграв Кубок Харламова – главный трофей МХЛ. Затем его обменяли в «Спартак».

В сезоне-2022/23 Свечков провел 12 матчей в МХЛ, 23 – в ВХЛ, 27 – в КХЛ. Красно-белые швыряли игрока туда-сюда без пользы делу и переставили его с центра на фланг. Неудивительно, что Федор уехал при первой возможности.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: средние.

Несмотря на дифирамбы, Свечков еще не полностью готов к НХЛ. Еще полгода-год интенсивного развития отделяют его от главной лиги.

У «Нэшвилла» нет дефицита проспектов на позиции центра, и конкуренция за место в основе будет острая. Однако руководство клуба верит в него, а статус игрока, выбранного в первом раунде, должен помочь с продвижением.

Артем Гурьев, «Сан-Хосе»

Общая информация: D, 21 год, 193/100

В этом сезоне: 31 игра – 4 очка (2+2)

Драфт: 5-й раунд в 2021 году

Карьерный путь: OHL – АХЛ

История игрока довольно стандартная: школа «Динамо», затем ЦСКА, а когда подошло время перейти из детского хоккея в МХЛ, Артем оказался в Северной Америке.

За 5 лет в местных юниорских лигах он не достиг выдающихся результатов, правда, уже тогда отмечались солидные габариты игрока и лидерские качества.

Гурьев – хоккеист силового плана. Он не стесняется сбросить перчатки при необходимости, задокументированы минимум две драки с его участием в этом году.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: низкие.

Минувший сезон был первым для Артема во взрослом хоккее. Он поднялся из ECHL, поэтому задача-минимум для него – закрепиться и освоиться в АХЛ.

Данил Гущин, «Сан-Хосе»

Общая информация: RW, 22 года, 178/82

В этом сезоне: 56 игр – 54 (20+34) очка в АХЛ, 4 игры – 2 (1+1) очка в НХЛ

Драфт: 3-й раунд в 2020 году

Карьерный путь: USHL – OHL – АХЛ

Гущин с детства находился в топе игроков 2002 года рождения. В какой бы команде он ни оказывался, неизменно много забивал.

В 16 лет Данил уехал в США. Там провел 3 сезона в USHL, вышел на драфт и еще сезон отыграл в лиге Онтарио.

Первый год в фарм-клубе «Сан-Хосе» ему удался: 45 очков в 67 матчах регулярки и вызов в НХЛ по ходу регулярки. Гущин сыграл в высшей лиге 2 матча, набрал 2 очка и спокойно закончил сезон в АХЛ.

В этом году Данила вызвали в «Сан-Хосе» на 4 игры. Он второй бомбардир фарм-клуба, но его показатель полезности «минус 13» – худший в составе «Барракуд».

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: средние.

Эксперты отмечают: Гущин крайне техничный вингер с хорошим броском. Несмотря на скромные габариты, он старательно работает у бортов и в бэкчеке.

Но старательно – не значит хорошо. У Данила есть проблемы с игрой в защите. Сам хоккеист об этом знает и не стесняется проговаривать в интервью.

Сейчас он рискует попасть в самую обидную категорию игроков, которые слишком хороши для АХЛ, но недостаточно хороши для НХЛ.

Слухи отправляют Гущина в ЦСКА, но игрок недавно опроверг эту информацию. Его контракт с «Сан-Хосе» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Николай Кныжов, «Сан-Хосе»

Общая информация: D, 26 лет, 190/101

В этом сезоне: 40 игр – 14 (3+11) очков в АХЛ, 10 игр – 1 очко в НХЛ

Драфт: не был задрафтован

Карьерный путь: NАHL – МХЛ («Серебряные Львы») – ВХЛ («СКА-Нева») – АХЛ – НХЛ

Кныжов в 15 лет переехал в США, чтобы играть в местных юниорских лигах. Спустя 3,5 года вернулся в школу «Серебряных Львов» из Санкт-Петербурга. Спустя сезон Николай уже был в ВХЛ и попал на МЧМ-2019. Еще через год – дебютировал в КХЛ за СКА и получил роль одного из лидеров команды ВХЛ.

Затем его агент Дэн Мильштейн договорился о контракте с «Сан-Хосе». Игрок отправился в фарм-клуб, но в конце сезона, благодаря стечению обстоятельств, получил вызов в главную команду.

«Шаркс» испытывали проблемы с потолком зарплат, а в контракте Кныжова был прописан минимально возможный для новичка оклад. Когда у «Сан-Хосе» получили травмы два защитника, они могли вызвать в основу только Николая. Остальные игроки обороны не вписывались в потолок на 30 тысяч долларов.

Недорогой и крепкий домосед приглянулся тренерскому штабу, и он остался в НХЛ на целый сезон, получив в партнеры трижды лучшего защитника лиги Эрика Карлссона.

Находящуюся на взлете карьеру испортили травмы. Кныжов перенес несколько операций и провел почти два года без хоккея. В этом сезоне вернулся в «Сан-Хосе», но спустя 10 матчей отправился в фарм, где и провел остаток чемпионата.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: ниже среднего.

В обороне у «Сан-Хосе» не так много сильных проспектов и достаточно свободных мест. Однако складывается впечатление, что в клубе не слишком верят в игрока.

С другой стороны, ничего не мешает подготовиться к тренировочному лагерю и еще раз всех удивить. Лишь бы здоровье не подводило.

Шакир Мухамадуллин, «Сан-Хосе»

Общая информация: D, 22 года, 193/86

В этом сезоне: 55 игр – 34 (7+27) очка в АХЛ, 3 игры – 1 очко в НХЛ

Драфт: 1-й раунд (20-й номер) в 2020 году

Карьерный путь: КХЛ («Салават Юлаев») – АХЛ

Шакир Мухамадуллин родился и вырос в Уфе, прошел школу «Салавата» и влился в состав команды КХЛ. Сначала играл немного, но за четыре сезона во взрослом хоккее дорос до 17 минут за матч и 25 очков в 67 играх регулярки.

Мухамадуллин пару раз съездил «на чашку кофе» в АХЛ, попутно сменил «Нью-Джерси» на «Сан-Хосе» и начиная с этого сезона окончательно перебрался в США.

Шакир провел впечатляющий лагерь новичков и все же перед началом регулярки отправился в АХЛ.

Болельщики фарм-клуба «Сан-Хосе» отмечали, что Мухамадуллин в первых матчах чувствовал себя не в своей тарелке: хоть и набирал очки, но допускал много брака и нервозности. Однако чем дальше шел регулярный чемпионат, тем спокойнее и увереннее становился российский защитник.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: высокие.

По мнению многих экспертов, при правильном развитии Мухамадуллин станет игроком топ-4, выходящим в большинстве.

Ему еще предстоит улучшить игру под давлением и у бортов, быстрее принимать решения и набрать несколько килограммов мышц. Но уже сейчас он способен на многое.

Шакир быстро прогрессирует и следующий сезон может начать в НХЛ.

Георгий Романов, «Сан-Хосе»

Общая информация: вратарь, 24 года, 195/94

В АХЛ: 29 игр – 9 побед, 90,4% сэйвов, коэффициент надежности – 3,14

В НХЛ: 2 игры, 96,7% сэйвов, коэффициент надежности – 1,01

Драфт: не задрафтован

Карьерный путь: МХЛ («Авто», «Омские Ястребы») – ВХЛ («Горняк-УГМК») – АХЛ

Родился и вырос в Екатеринбурге, долгое время играл в системе «Автомобилиста». Два года подряд был основным вратарем «Горняка» в регулярке, но под плей-офф из главной команды спускали Владимира Галкина, и Романов оказывался на скамейке.

Нельзя сказать, что не по делу. Статистически он проигрывал и Галкину, и еще одному голкиперу – Владиславу Окоряку. Когда стало понятно, что пробиться в основу родного клуба почти невозможно, Георгий уехал за океан.

В первом же сезоне сыграл в трех лигах: ECHL, АХЛ и НХЛ. В слабом фарм-клубе «Сан-Хосе» стал лучшим вратарем по статистике и набрал очень хорошую форму к концу чемпионата. Отчасти за это, но во многом из-за травм основных голкиперов, был вознагражден вызовом в НХЛ. Дважды выходил на замену и может похвастаться сэйвом после броска Коннора Макдэвида.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: ниже среднего.

У «Сан-Хосе» есть два вратаря на односторонних контрактах: Маккензи Блэквуд и Витек Ванечек. Если кого-то из них не обменяют или кто-то не получит травму, Романов начнет сезон в АХЛ.

Учитывая, как хладнокровно он провел свои несколько минут в НХЛ, кажется, что его запомнили и в случае неприятностей снова вызовут в главную лигу.

Вадим Жеренко, «Сент-Луис»

Общая информация: вратарь, 23 года, 192/89

В этом сезоне: 29 игр – 12 побед, 90,4 % сэйвов, коэффициент надежности – 3,49

Драфт: 7-й раунд в 2019 году

Карьерный путь: МХЛ («Динамо» Москва) – ВХЛ («Динамо») – Liiga (Финляндия, высший дивизион) – АХЛ

Поступательно двигался от детского хоккея до ВХЛ. Когда после полутора лет в Высшей лиге понял, что и на следующий год останется в фарм-клубе «Динамо», нашел вариант с финской лигой.

Провел там сезон и планировал задержаться еще на один, однако в 2022 году новый контракт ему не предложили. Через несколько месяцев мытарств договорился с «Сент-Луисом», получил визу и уехал в США.

Сезон-2022/23 провел в статусе бэкапа команды АХЛ, сыграв 25 матчей. В этом чемпионате Вадим делил игровое время с Малькольмом Суббаном, но во второй половине сезона провел ряд неудачных матчей и проиграл конкуренцию Колтону Эллису, поднявшемуся из ECHL.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: низкие.

У «Сент-Луиса» до 2027 года есть Джордан Биннингтон, а с ролью бэкапа достойно справляется Джоэль Хофер, который играет на контракте новичка. Если оба кипера будут здоровы и в порядке, вакантных мест как минимум еще год, до истечения первого контракта Хофера, не будет.

Жеренко есть чем заняться в фарм-клубе. Его отмечают как габаритного, но не самого техничного вратаря. По словам тренера по развитию голкиперов «Блюз», многие аспекты игры уже удалось улучшить, при этом работы еще достаточно.

Матвей Петров, «Эдмонтон»

Общая информация: LW/RW, 21 год, 188/81

В этом сезоне: 53 игры – 14 (9+5) очков

Драфт: 6-й раунд в 2021 году

Карьерный путь: МХЛ («Крылья Советов») – OHL – АХЛ

Петров с детского возраста много забивал и этим привлек внимание специалистов.

Он играл во всех юношеских сборных, но вместо МХЛ решил развиваться в Канаде. Матвею повезло, что когда грянул ковид, он был еще в России. Благодаря этому, хоккеист не пропустил год из-за отмены сезона в OHL, а играл в МХЛ. Хотя сам он позже говорил, что всеми мыслями уже находился в Северной Америке.

У Петрова отличный бросок, он активен и хорош во всем, что касается работы с шайбой. Сейчас российский нападающий проводит первый сезон во взрослом хоккее, и адаптация к нему идет непросто.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: низкие.

Эксперты описывают фарм-клуб «Эдмонтона» как строго иерархическую структуру. Места в топ-6 и в большинстве там занимают ветераны из тех, кому за 25, и те, кто минимум год-два находится в системе.

Сейчас Петров приспосабливается к лиге и требованиям. Шансов на попадание в НХЛ в краткосрочной перспективе нет, однако «Эдмонтон» и его болельщики верят в игрока. Он входит в топ-10 проспектов клуба, пусть даже франшиза занимает место в самом низу рейтинга фарм-систем НХЛ.

В конце упомяну Никиту Павлычева из «Онтарио», фарм-клуба «Лос-Анджелеса». У него контракт формата АХЛ/ECHL. 27-летний центрфорвард большую часть жизни играет за океаном. В минувшем сезоне у него 36 матчей и 11 очков в АХЛ, и говорить о перспективах в НХЛ не приходится.

Из всех 33-х перечисленных игроков однозначно жду в следующем сезоне НХЛ Мирошниченко и Подколзина . Из тех, у кого еще нет большого опыта в высшей лиге – Мухамадуллина и, возможно, Аскарова с Афанасьевым . Скрытым бриллиантом может оказаться Свечков , но работы ему предстоит много.

Марафон по автобусной лиге заканчивается. В новом тексте об АХЛ, который выйдет в середине следующего сезона, проверим, насколько прогноз оказался точен.

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