Все о наших в АХЛ: проспекты Восточной конференции

В AХЛ, второй по статусу хоккейной лиге Северной Америки, завершился регулярный чемпионат, и дело идет к финалу плей-офф. Это значит, что настало время посмотреть, как себя проявляют и какие перспективы имеют российские игроки в фарм-клубах команд НХЛ.

В этом сезоне AХЛ засветился 51 хоккеист из России. Исключаю из списка тех, кто закрепился в НХЛ и не вернется во вторую команду в ближайшее время. К таким относятся Егор Чинахов и Дмитрий Воронков .

Также не включаю в разбор тех, кто сыграл менее 24 матчей в этом сезоне. Это ровно треть регулярки АХЛ. На меньшей дистанции невозможно толком посмотреть игрока в деле, и информации по нему будет недостаточно. Для вратарей снизим планку до 18 матчей.

Короткой строкой в конце текста пройдусь по игрокам, имеющим двусторонний контракт АХЛ/ECHL. Эти хоккеисты не могут быть вызваны в НХЛ даже теоретически, но игнорировать их не хочется. Тем более таких всего двое.

После всех исключений в итоговый список попали 29 полевых игроков + 4 вратаря. О них и поговорим, начав с проспектов команд Восточной конференции.

Виктор Неучев, «Баффало»

Общая информация: LW, 20 лет, рост/вес – 180/78

В этом сезоне: 57 игр – 28 очков (11+17), 2 игры – 1 (0+1) очко в плей-офф

Драфт: 3-й раунд в 2022 году

Карьерный путь: МХЛ («Авто») – КХЛ («Автомобилист») – АХЛ

У Неучева, в отличие от многих наших молодых хоккеистов, в активе есть полный сезон в КХЛ. Играл он в среднем по 10 минут, но смог набрать 12 очков за 57 матчей в составе «Автомобилиста».

Виктор уехал в Северную Америку перед началом этого сезона. Он адекватно оценивал силы и говорил в интервью, что не готов к НХЛ, но в течение двух лет постарается попасть в состав главной команды.

Провел чемпионат достаточно ровно, выдав пару удачных серий из нескольких подряд матчей с набранными очками, но не более того. Из интересного, у Неучева лучший показатель полезности среди форвардов фарм-клуба «Баффало» – плюс 10.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: низкие.

Пул проспектов «Сейбрз» – один из самых сильных и глубоких в НХЛ. В нападении у клуба настолько много талантов, что уже сейчас места на всех не хватает и в ближайшие годы ситуация не изменится.

В рейтинг-листе проспектов «Баффало» Неучев находится в диапазоне от 10-го до 15-го места. Это может звучать неплохо, но от основы российский игрок пока далеко.

Остается надеяться на взрывной рост результативности в следующем сезоне.

Александр Кисаков, «Баффало»

Общая информация: LW/С, 21 год, 180/74

В этом сезоне: 32 игры – 13 очков (5+8)

Драфт: 2-й раунд в 2021 году

Карьерный путь: МХЛ («Динамо» Москва) – АХЛ

В сезоне-2020/21 Кисаков был вторым снайпером по итогам регулярки МХЛ сразу за Матвеем Мичковым. Сейчас Александр проводит второй год в Северной Америке после отъезда из системы московского «Динамо».

В дебютном чемпионате он набрал 8 очков в 48 встречах за «Рочестер» и закрепился в составе команды АХЛ. Отмечалось, что ему постепенно удалось адаптироваться к жизни в США.

Кисаков здорово начал нынешний сезон, но случилась травма. Затем еще одна, потом форвард угодил в запас по решению тренера. Все, что могло пойти не так, пошло не так.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: очень низкие.

Пока он ближе к возвращению в Россию, чем к дебюту в НХЛ. Остается только работать и улучшать игру.

Никита Новиков, «Баффало»

Общая информация: D, 20 лет, 193/93

В этом сезоне: 65 игр – 23 очка (3+20); 5 игр – 2 (0+2) очка в плей-офф

Драфт: 6-й раунд в 2021 году

Карьерный путь: МХЛ («Динамо» Москва) – КХЛ («Динамо» Москва) – АХЛ

Никита Новиков успел провести в КХЛ целых полтора сезона и почти 100 матчей, что для молодого защитника практически нонсенс. Он играл в среднем по 10 минут, но в одной из сильнейших команд лиги.

Новиков быстро влился в состав фарм-клуба «Баффало». Скауты и болельщики отмечают высокий игровой интеллект, хороший выбор позиции и отличное владение клюшкой. Внушительные габариты тоже относят к преимуществам.

У Никиты с отрывом лучший показатель полезности в команде – плюс 20. Он вошел в топ-20 во всей АХЛ по этому параметру.

Единственное, что мешает перейти на высший уровень прямо сейчас, это невысокая скорость. Сам Новиков в интервью одному американскому изданию сказал, что проделывает большую работу над этим и стал гораздо быстрее, чем в начале сезона.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: средние.

В защите у «Баффало» тоже хватает молодых и перспективных. Долгосрочные контракты заключены с Пауэром, Далином и Самуэльсоном. Еще есть полученный от «Колорадо» Байрэм, да и в системе талантов достаточно.

Однако за место в третьей паре Новикову вполне по силам побороться. В нем видят сильного домоседа и оценивают его на уровне топ-3 среди всех проспектов-защитников клуба.

Ожидается, что в следующем году он получит больше игрового времени в АХЛ. Если качество из-за этого не упадет, то Никита станет претендентом на место в основе к сезону-2025/26.

Георгий Меркулов, «Бостон»

Общая информация: С/LW, 23 года, 180/80

В этом сезоне: 67 игр – 65 очков (30+35) 4 игры – 3 (0+3) очка в плей-офф

Драфт: не был задрафтован

Карьерный путь: МХЛ («Капитан») – USHL – NCAA – АХЛ

Лучший снайпер и бомбардир не только в команде, но и среди всех российских игроков АХЛ в этом сезоне.

Георгий Меркулов успел зацепить год в МХЛ и сыграл несколько матчей в ВХЛ за «Тамбов», но в ноябре 2019-го уехал в США и с тех пор играет в местных лигах.

Везде, где бы он ни выступал, Меркулов набирал около 1 очка за игру, включая нынешний и прошлый сезоны в АХЛ. В этом году успехи форварда заметили в «Бостоне» и подняли в НХЛ на четыре матча.

Эксперты и аналитики перед началом этого сезона отмечали его видение площадки, скорость рук и отличный бросок. Слабыми местами обозначались недостаток физической массы и игра в защите.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: средние.

У «Бостона» особые отношения с российскими проспектами. Достаточно вспомнить Александра Хохлачева, который за 3 года выбил 168 очков за 186 матчей в АХЛ, но шанса в НХЛ так и не получил. Нечто похожее может произойти и с Меркуловым.

Фарм-система клуба одна из слабейших в НХЛ, а вакантные места в топ-9 у «Бостона» есть, но не ясно, насколько Георгий способен туда вписаться. У команды Джима Монтгомери во главе угла стоят силовая игра и защита. Ровно те два пункта, которые являются слабыми местами Меркулова.

Осложнило его ситуацию и неудачное выступление в плей-офф АХЛ: 0+3 за 4 матча при худшей в команде полезности «минус 3». Краткая рецензия болельщиков об игре российского нападающего – разочарование. Спасением для Меркулова может перевод из центра на фланг, где больше ценится умение забивать, которое у российского форварда есть.

Следующий год, последний по контракту новичка, станет определяющим: либо Георгий сможет закрепиться в основе, либо поедет в Россию или другую команду.

Богдан Тринеев, «Вашингтон»

Общая информация: LW/RW, 22 года, 190/92

В этом сезоне: 63 игры – 16 очков (9+7); 7 игр – 3 (0+3) очка в плей-офф

Драфт: 4-й раунд в 2020 году

Карьерный путь: МХЛ («Динамо» Москва) – КХЛ («Динамо» Москва) – АХЛ

Контракт с «Вашингтоном» Тринеев подписал в 2022-м и сезон-2022/23 провел в аренде за московский клуб. Набрал 13 очков в 39 играх при 11 с половиной минутах на льду и поучаствовал в серии плей-офф против «Торпедо», после чего уехал в Северную Америку.

Эксперты отмечают, что, несмотря на низкую результативность, первый сезон Тринеева в «Херши» можно занести в актив. Его используют в нижних звеньях и отмечают хорошие оборонительные навыки. В хоккее, который Спенсер Карбери ставит в «Кэпиталс», это ценное качество, но предстоит еще немало работы.

Тринеев прославился тем, что стал автором гола, после которого болельщики «Херши» выбросили на лед 74 599 (!) плюшевых игрушек. Это рекорд Гиннесса. Прочитать об этом подробнее можно по ссылке.

Конечная форма Богдана – силовой форвард боттом-6, благо, габариты позволяют.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: низкие.

У «Вашингтона» полно дыр в составе, но трудно представить, чтобы их решили залатать с помощью Богдана.

Иван Мирошниченко, «Вашингтон»

Общая информация: LW, 20 лет, 185/85

В этом сезоне: 47 игр – 25 очков (9+16) в АХЛ, 21 игра – 6 очков (2+4) в НХЛ

Драфт: 1-й раунд (20-й номер) в 2022 году

Карьерный путь: МХЛ («Омские Ястребы») – ВХЛ («Омские Крылья») – КХЛ («Авангард») – АХЛ

Для Мирошниченко это был насыщенный год: он дебютировал сначала в АХЛ, затем в НХЛ и смог зацепить один матч «Кэпиталс» в плей-офф. Сейчас он успешно помогает фарм-клубу в борьбе за Кубок Колдера: 5+1 в 7 матчах двух первых раундов.

Не секрет, что Иван пропустил важное для развития игрока время из-за лимфомы Ходжкина. По потенциалу он должен был входить в топ-10 драфта по своему году, и «Вашингтону» повезло заполучить его под 20-м номером.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: высокие.

Мирошниченко хорошо показал себя в высшей лиге и следующий сезон должен начать в основном составе.

Относительно потолка его возможностей идут споры с разбросом от будущей звезды НХЛ до будущей звезды КХЛ. Пока же место во втором-третьем звене нынешнего «Вашингтона» выглядит посильной задачей.

Даниил Мисюль, «Нью-Джерси»

Общая информация: D, 23 года, 191/85

В этом сезоне: 44 игры – 14 очков (4+10)

Драфт: 3-й раунд в 2019 году

Карьерный путь: МХЛ («Локо») – КХЛ («Локомотив») – АХЛ

У Даниила за плечами богатый опыт выступлений в КХЛ: больше 200 игр в составе ярославского «Локомотива» + несколько матчей в легендарной «России 25».

Мисюль представляет собой защитника-домоседа силового плана с приличными габаритами (191/85) и хорошим катанием.

В фарм-клубе «Нью-Джерси», если судить по тому, что мне удалось узнать, в этом сезоне творился хаос: систему ротации игроков не понимали не только болельщики «Ютики», но и хоккеисты.

Мисюль начинал с третьей пары, периодически поднимался выше, но в итоге закрепился в составе на позиции номинально пятого-шестого игрока обороны.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: ниже среднего.

У «Нью-Джерси» есть сильные проспекты-защитники, но почти все они праворукие, в то время как Мисюль играет слева.

В минувшем сезоне сложилась благодатная ситуация для Даниила, но, к сожалению, воспользоваться травмами нескольких хоккеистов основы не получилось – помешали свои повреждения. Один раз его подняли в НХЛ, но дальше участия в тренировках дело не пошло.

Перспективы игрока будут зависеть от активности «Девилс» на рынке свободных агентов, но уже можно сказать, что попадание в третью пару команды НХЛ выглядит непростой целью.

Руслан Исхаков, «Нью-Йорк Айлендерс»

Общая информация: C/LW, 23 года, 173/75

В этом сезоне: 69 игр – 50 очков (18+32) в АХЛ, 2 игры – 1 (0+1) очко в НХЛ

Драфт: 2-й раунд в 2018 году

Карьерный путь: МХЛ («Красная Армия») – NCAA – Liiga (Финляндия, высший дивизион) – DEL (Германия, высший дивизион) – АХЛ

Руслан – один из самых больших путешественников в российском хоккее. К 23 годам у него за плечами 2 сезона в университете Коннектикута в NCAA и по одному в Финляндии и Германии. И это без учета года в юношеской команде «Гладиаторы» из Словакии.

В этом сезоне Исхакову удалось прийти к мечте: сыграть в НХЛ и провести матч в плей-офф. В фарм-клубе «Айлендерс» российский игрок стал лучшим бомбардиром с большим отрывом (50 очков против 34 у второго в команде).

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: низкие.

Фарм-система клуба из Нью-Йорка, по мнению большинства пишущих изданий, является одной из слабейших в НХЛ. Пул перспективных игроков невелик, а те, что есть, развиваются не с той скоростью, с которой хотелось бы руководству и болельщикам.

Исхаков перед началом сезона стоял на четвертом месте в рейтинге проспектов клуба, но его не рассматривали всерьез в качестве усиления основы, и на это есть несколько причин.

Первая – габариты. Рост Исхакова – 173 см. При этом в главной команде островитян нет никого, кто был бы ниже 180. Чтобы попасть в такой состав, нужно обладать экстраординарными качествами на всех участках льда. И тут мы переходим ко второй причине: считается, что у Исхакова есть слабости в игре без шайбы.

Руслан может действовать в меру агрессивно и жестко, но в то, что этого достаточно для НХЛ, мало кто верит. Конечно, руководство отмечает большой прогресс Руслана, но это не более чем формальная вежливость.

Контракт Исхакова истекает в конце июня, и перед ним стоит выбор: вернуться в Россию или еще раз попытаться пробиться в НХЛ, но уже в другой команде.

Егор Соколов, «Оттава»

Общая информация: LW/RW, 23 года, 191/98

В этом сезоне: 71 игра – 46 очков (21+25), 7 игр – 4 (1+3) очка в плей-офф

Драфт: 2-й раунд в 2020 году

Карьерный путь: QMJHL – АХЛ

Соколов в 17 лет перебрался в QMJHL из школы «Трактора», но выхода на драфт пришлось ждать до 20-летия.

Предшествовал драфту сезон, в котором Егор забросил 46 шайб за 52 матча в QMJHL и помог сборной выйти в финал МЧМ-2020, после чего «Оттава» взяла игрока во втором раунде.

О его слабых местах знали все: при росте хоккеиста за 190 см и весе под 100 кг сложно ждать выдающегося катания, но проблемы Егора со стартовой скоростью были слишком хорошо зафиксированы.

Соколов рассказывал, что каждое лето ведет над этим работу и делает успехи, но низкую скорость дополнили слабые оборонительные навыки и недостаток умений в игре без шайбы.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: низкие.

Есть поверье, что если хоккеист за 4 сезона не пробился в НХЛ через фарм-клуб, то пора возвращаться в Россию.

У Егора есть явно выраженные преимущества: бросок, отличные руки, умение пользоваться габаритами при работе с шайбой, а еще, как говорят, он душа компании и хороший партнер по команде.

За все это и за 180 (76+104) очков в 240 матчах АХЛ можно получить неплохой контракт в КХЛ.

Дмитрий Саморуков, «Питтсбург»

Общая информация: D, 24 года, 191/85

В этом сезоне: 64 игры – 15 очков (5+10)

Драфт: 3-й раунд в 2017 году

Карьерный путь: OHL – КХЛ (аренда, ЦСКА) – АХЛ

Про дебют Саморукова в НХЛ можно 100 раз рассказать, но лучше один раз это увидеть.

Для тех, кто не готов к короткометражному фильму-катастрофе, вот цифры: 2 минуты 28 секунд на льду, 4 смены, -2 в полезности. Момент, который многие игроки вспоминают с радостью или гордостью, Саморукову наверняка хотелось бы забыть.

Хорошая новость в том, что это не стало его последней игрой в НХЛ. Еще 2 матча он провел в составе «Сент-Луиса» на следующий год.

При этом Дмитрий достаточно хороший игрок. Он с раннего возраста вызывался в сборную, дважды ездил на молодежный чемпионат мира, брал кубок в QMJHL, но с главной лигой у него не сложилось.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: низкие.

Изначально Саморуков вообще подписал односторонний контракт с фарм-клубом «Питтсбурга» в АХЛ, который позже расширили до стандартного двухстороннего с главной командой.

Не секрет, что игрок хочет остаться в Северной Америке, но в НХЛ ему больше шансов не дадут, поэтому не исключено, что мы увидим Дмитрия в России уже в следующем сезоне.

Василий Пономарев, «Питтсбург»

Общая информация: C, 21 год, 178/82

В этом сезоне: 25 игр – 25 очков (6+19)

Драфт: 2-й раунд в 2020 году

Карьерный путь: МХЛ («Крылья Советов») – QMJHL – КХЛ/ВХЛ (аренда, «Спартак») – АХЛ

Василий Пономарев считался одним из самых талантливых юных центров в российском хоккее, но в какой-то момент его прогресс замедлился.

В минувшем сезоне Василий дебютировал в НХЛ за «Каролину» в игре с «Вашингтоном» и сразу же забросил первую шайбу. Всего он провел 2 матча и набрал 2 очка.

На дедлайне попал в «Питтсбург» в рамках обмена Джейка Генцела.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: средние.

Большинство экспертов ставят Пономарева в топ-5 списка проспектов «Пингвинз» и не исключают его появления в основе в следующем году. Отдельно отмечается трудовая этика российского нападающего и желание бороться на каждом участке льда.

Фарм-система клуба страдает от недостатка талантливых игроков, а самому «Питтсбургу» очень нужен активный и результативный центр в третье звено. Если клуб не станет искать усиление этой позиции на рынке свободных агентов, то Василий может зацепиться за место в составе.

Максим Грошев, «Тампа-Бэй»

Общая информация: LW/RW, 22 года, 187/88

В этом сезоне: 67 игр – 30 очков (10+20); 7 игр – 1 (0+1) очко в плей-офф

Драфт: 3-й раунд в 2020 году

Карьерный путь: МХЛ («Реактор») – КХЛ («Нефтехимик») – КХЛ (СКА) – ВХЛ («СКА-Нева») – АХЛ

Максим Грошев перед отъездом за океан успел провести чуть больше 100 матчей, набрав 17 очков в КХЛ.

Первые месяцы в АХЛ Максим регулярно забивал и вообще имел 13 баллов в 13 играх. Затем случился спад и 19-матчевая безголевая серия. Сезон завершил во втором-третьем звене команды.

Грошев обладает отличными габаритами, а в фарм-клубе «Тампы» отмечают его высокую работоспособность, хорошее катание и универсальность. Главными проблемами видят игру в переходных фазах и отсутствие должного хладнокровия под давлением.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: средние.

У Максима точно есть необходимые качества, за счет которых он может пробить себе дорогу в НХЛ. Несмотря на перепады в игре, пресса у Грошева хорошая, болельщики фарма «Тампы» вполне им довольны, а скауты поднимают его в топ-10 проспектов клуба.

«Лайтнингз» уже давно в лидерах НХЛ, поэтому высоких драфт-пиков у них не было и в ближайшее время не предвидится. Пики первого раунда 2024 и 2025 годов давно обменяны.

Шансы у Грошева будут, а Никита Кучеров и в особенности Михаил Сергачев, который тоже является воспитанником «Нефтехимика», помогут с адаптацией. Но перед этим предстоит еще немало потрудиться.

Денис Гурьянов, «Филадельфия»

Общая информация: RW, 26 лет, 191/93

В этом сезоне: 27 игр – 30 очков (12+18) в АХЛ, 18 игр – 2 очка в НХЛ

Драфт: 1-й раунд (12-й номер) в 2015 году

Карьерный путь: МХЛ («Ладья») – КХЛ («Лада») – АХЛ – НХЛ

У Гурьянова был классный сезон-2019/20, после которого все поверили в игрока. Тогда он забил 20 шайб в регулярке и набрал 17 очков за «Даллас» в 27 матчах плей-офф, но прогресса не последовало.

В этом году форвард оказался в фарм-клубе «Нэшвилла» и наглядно показал, что уровень АХЛ все еще ему под силу. А вот с НХЛ снова не заладилось: 14 матчей, 2 очка и обмен в «Филадельфию». Там 0 очков за 4 игры и место в глубоком запасе.

Шансы заиграть в НХЛ в ближайшее время: низкие

Действующий контракт Гурьянова истекает в июне, и насчет дальнейшего трудоустройства в НХЛ есть вопросы. Уже понятно, что Дениса не будут использовать как игрока для больших задач, но взять его на зарплату чуть выше минималки какая-нибудь команда из второй половины таблицы может.

Другое дело, что самого игрока подобный расклад не устраивает и его активно сватают в ЦСКА. Интерес взаимный, поэтому велика вероятность, что 26-летний нападающий вернется в Россию.

В конце, как и обещал, упомяну Тимура Ибрагимова из «Ютики», фарм-клуба «Нью-Джерси». У него контракт формата АХЛ/ECHL. 35 игр и 13 очков в АХЛ намекают на то, что всерьез обсуждать его перспективы попадания в высшую лигу пока не стоит.

Парню исполнилось 23, его контракт истекает в этом году, поэтому нельзя исключать переезд в КХЛ, хотя каких-то инсайдов на эту тему пока не появлялось.

Если вам интересно, почему только у Мирошниченко высокие шансы заиграть в НХЛ, можете прочитать текст, где я рассчитываю вероятность успешного перехода из АХЛ в высшую лигу.

Есть ли шанс пробиться в НХЛ через фарм-клуб? Разбираем на примере российских игроков

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