“Вашингтон” – главная аномалия НХЛ в этом сезоне. Как так вышло и что будет дальше?

«Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли. Если следить за командой по новостным заголовкам, то как будто ничего интересного не произошло.

За шесть последних лет «Кэпиталс» прошли по этому пути пять раз, однако нынешний сезон отличается от всех остальных по нескольким причинам. Но обо всем по порядку.

Ожидания перед началом чемпионата

В сезоне-2022/23 команда под руководством Питера Лавиолетта хорошо стартовала и к середине регулярки находилась в плотной группе претендентов на третье место в дивизионе, гарантирующее выход в плей-офф.

Но после Нового года команда ушла в крутое пике ко дну турнирной таблицы. Если разделить сезон на половины, то в первой «Вашингтон» набрал 50 очков за 41 игру и шел седьмым, имея 6 очков преимущества над девятым местом, а во второй заработал только 30 баллов и стал с отрывом худшей командой во всей Восточной конференции.

И это очень важный для понимания момент: «Кэпиталс» образца второй половины регулярки являлись даже не середняком, а явным аутсайдером, с отставанием в 5 очков от безнадежного «Коламбуса» и «Монреаля». Именно такую команду предстояло принять новому тренеру.

Лавиолетт был отправлен в отставку, затем оказался в «Рейнджерс» и в этом году борется за Кубок Стэнли. «Вашингтон» же назначил на должность молодого перспективного лысого специалиста Спенсера Карбери.

Непростая задача стояла не только перед ним, но и перед руководством. Команда провалила сезон, ветераны стареют и грустят, толковой молодежи практически нет, так как раньше клуб претендовал на Кубок и раздавал активы ради сиюминутного усиления. Что делать? Если вы ответили «ничего», поздравляю, вы генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Ставку сделали на то, что новый тренер вдохнет жизнь в текущий состав. Чтобы старые и больные не скучали в местном травмпункте, Маклеллан подписал еще одного уважаемого игрока – 35-летнего Макса Пачиоретти, перенесшего операцию на ахилле. Забегая вперед, скажу, что Пач восстановился только к январю, пропустив полсезона, а вернувшись, забил лишь 4 шайбы за 51 игру.

Да, контракт рассчитан всего на год, но это показательная сделка в рамках концепции развития команды: играть теми, кто есть, и по возможности выступить лучше, чем во второй половине прошлой регулярки.

Мнения экспертов перед началом этого сезона оставались смешанными, но с преобладанием пессимизма. Считалось, что «Кэпиталс» расположатся в диапазоне от 10-го до 14-го места в конференции.

Немногочисленные оптимисты вспомнили, как эта же команда успешно прошла первую половину сезона. Плюс должен был набрать форму Никлас Бэкстрем, который вернулся после операции на бедре во второй половине прошлого сезона.

Эти люди почему-то игнорировали факт, что именно после возвращения Бэкстрема в состав «Вашингтона» команда начала стремительно опускаться в таблице. Сам швед отчасти и был причиной, умудрившись получить «минус 25» в полезности за 39 (!) матчей. Да и после хирургического восстановления тазобедренного сустава еще никто на тот момент не смог полноценно вернуться в НХЛ. Позже это сделает Патрик Кейн, но это уже совсем другая история.

Проще говоря, «столичные» начинали сезон в непривычном для себя статусе аутсайдера.

Течение сезона и стиль игры «Вашингтона»

К первым матчам регулярного чемпионата-2023/24 команда подошла с линейкой центров Кузнецов – Бэкстрем – Строум – Дауд. Выглядит здорово, особенно если бы сейчас был 2018 год.

К сожалению, в 2023-м этот набор хоккеистов уже не работал. Тройка Кузнецова с Уилсоном и Макмайклом проигрывала буквально каждую смену, а «пенсионер-лайн» из Овечкина, Бэкстрема и Оши выглядело как на видео со скоростью воспроизведения 0.75.

Все это не сочеталось с тем стилем, какой хотел ставить команде Карбери. Современный быстрый хоккей был мало возможен при тех исполнителях, что находились в распоряжении тренера. Играть в контроль тоже не получалось: шайба у «Вашингтона» ходила медленно, и любой форчек ставил игроков в тупик.

Попытки тасовать звенья приводили к редким вспышкам, но команда держалась на честном слове, очки добывались с большим трудом, и дело шло к катастрофе.

Спасительную соломинку протянул Никлас Бэкстрем. Он сообщил, что так и не смог полноценно восстановиться после операции и вновь ушел в долгосрочный список травмированных. Фактически же швед завершил карьеру, немного не доиграв до 36 лет. Это была славная охота: Кубок Стэнли, больше 1000 очков в НХЛ и вечный почет в Вашингтоне, но время пришло.

Стоит отдать должное Спенсеру Карбери. Тренер, который всего на 4 года старше Овечкина, донес до команды, что единственный путь наверх в таблице лежит через максимальную самоотдачу и работу.

Да, Овечкин, Оши и Кузнецов выпадали из концепции в силу отсутствия нужной подвижности, особенно в первой половине сезона, но все остальные восприняли идеи тренера позитивно. Вероятно, ветераны сыграли в этом немалую роль. Так «Вашингтон» встал на нужные ему рельсы.

Если коротко описать стиль игры команды, то за примером далеко ходить не надо: включите практически любой матч плей-офф, сделайте поправку на уровень мастерства и поймете, о чем речь: предельная концентрация в обороне, минимизация рисков и максимальный объем движения.

В этом восьмиугольнике стоит обратить внимание на показатель пройденной дистанции. Перцентиль 96 означает, что «Вашингтон» пробежал за сезон больше, чем 96% команд лиги. Также у «Кэпиталс» прекрасный показатель по ускорениям, но по броскам и времени нахождения в чужой зоне значение существенно ниже среднего.

Те, кто видел матчи, подтвердят: цифры в этом случае не врут. «Столичные» вошли в режим плей-офф через месяц после начала регулярки и не выходили из него до самого конца сезона.

Неудивительно, что когда «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли переключились со второй на третью передачу, слегка добавив в скорости и агрессии, «Вашингтон» не смог ничем ответить. Педаль газа была вдавлена в пол уже давно, бензобак почти опустел, а на приборной панели мигало check engine.

Тем не менее они как-то добрались до плей-офф. Неужели одной самоотдачи и беготни достаточно, чтобы войти в топ-8 конференции? Не совсем. Для этого должны были случиться несколько аномалий, произошедших с «Вашингтоном» в этом сезоне.

Статистические аномалии «Кэпиталс»

Разница забитых и пропущенных шайб

«Вашингтон» закончил регулярный чемпионат с разницей голов «минус 37». Это худший показатель, с которым команда НХЛ выходила в плей-офф начиная с сезона-1990/91.

Но тогда в НХЛ был всего 21 клуб, и 16 из них играли в Кубке Стэнли. Это совершенно другая лига и другой хоккей. В эру потолка зарплат никто даже близко не стоит с нынешними «Кэпиталс».

Команда проиграла с разницей 4 и более шайб 13 раз за сезон, еще в 11 матчах уступила, пропустив на 3 гола больше соперника, и все равно попала в плей-офф. Как ни странно, это не только говорит об удачливости «Кэпиталс», но и подчеркивает особенность, о которой упоминалось ранее.

«Вашингтон» играл с полной выкладкой почти с самого старта. Кажется логичным, что хоккеисты должны были быть физически и эмоционально выжаты уже к январю. Однако их более-менее хватило до конца сезона.

Секрет в том, что как только «Кэпиталс» получали отставание в две-три шайбы, они переходили в энергосберегающий режим. И это 100% неслучайно. Вспоминается декабрьский матч против «Аризоны», где Дарси Кемпер пропустил трижды за первые 10 минут, после чего команда откровенно бросила попытки спасти игру. Никаких рывков, ускорений – полная экономия ресурсов.

Дарси Кемпер

Итогом стало поражение 0:6, зато через два дня «Вашингтон» мертвой хваткой вцепился в гораздо более сильный «Даллас». Команда хоть и уступила в овертайме, но добыла одно очко.

Когда «столичные» получали шанс на победу, то цеплялись изо всех сил всем, чем только можно, при этом легко отпуская игры, в которых начинали сильно уступать.

Поставить нечто подобное на поток нельзя, однако в рамках одного сезона данный подход сработал.

Спад и возрождение Александра Овечкина

Этот чемпионат стал противоречивым не только для «Вашингтона», но и для его лидера. Овечкин еще раз доказал свою исключительность и в то же время впервые за долгие годы предстал перед нами не «русской машиной, которая не ломается», а 38-летним хоккеистом, испытывающим трудности.

Тревожные звоночки прозвучали еще в прошлом сезоне, когда Ови завершил регулярку 5 матчами без голов, но тогда можно было без труда назвать несколько причин произошедшего: от микротравм в непривычно большом количестве посыпавшихся на Александра до потери мотивации после того, как команда перестала бороться за плей-офф.

Когда начался этот сезон, впору было бить в набат. Мало того что объем движения Ови упал до минимальных значений, так еще и пушечный щелчок, раньше не подводивший, все чаще уходил мимо ворот или попадал прямо в живот вратарю. Хорошей новостью оставалось то, что сила никуда не делась и скорость броска оставалась на уровне последних нескольких лет, но прицел, как говорится, сбился.

Казалось, будто он вот-вот раскачается и начнет как раньше класть голы пачками, но это «вот-вот» никак не наступало. А дальше случилось то, что за океаном назвали Great w8 – великое ожидание. 14 подряд матчей без голов – антирекорд Овечкина в НХЛ. Засуха закончилась победной шайбой в овертайме игры с «Коламбусом», но сильно легче от этого не становилось.

Журналисты канадского TSN, ничего не стесняясь, говорили, что мы больше никогда не увидим винтажного Ови, сносящего все на своем пути и забивающего в каждой второй игре. Хотелось вступить с ними в заочный спор, но подобрать аргументы, не содержащие слова «вера» или «надежда», было тяжело.

Низшей точкой падения стало 26 января. В этот день Александр находился на 211 (!), еще раз: двести одиннадцатом месте в списке лучших снайперов сезона с 8 шайбами за 43 игры.

А дальше случилось то, почему многие любят спортивные драмы: главный герой начал преодолевать обстоятельства и выбираться из ямы. Последовала серия из 6 матчей с голами. Где-то Ови везло, но во время этого отрезка случилось главное: появилась ранее утраченная уверенность и вернулась страсть, без которой Овечкина невозможно представить.

Об этом мало говорят, но во время первой половины сезона российский форвард регулярно экспериментировал с игровыми клюшками. Он пробовал разные марки, менял жесткость и другие характеристики. Во второй половине чемпионата он вернулся к клюшкам Bayer, которыми играл с 2011 по 2017 год.

Я не говорю, что в спаде Овечкина были виноваты клюшки. Конечно, нет. Это вопрос внутренних ощущений: как только шайбы стали находить путь в сетку, появилась уверенность, и Александр перестал менять клюшки. Также это ответ всем тем, кто думает, что он не переживал по поводу качества своих выступлений и просто плыл по течению.

Так или иначе, за оставшиеся 36 матчей Овечкин забил 23 раза, став шестым в списке снайперов НХЛ на этом отрезке. Итогом регулярки стала 31 шайба, включая одну в решающем матче за выход в плей-офф против «Филадельфии» и общее 37-е место в НХЛ по числу шайб за регулярку.

Этот парень еще не знал, что впереди свип от "Рейнджерс"

В лиге вообще не так много людей, способных вот так по ходу сезона пересобраться, но сделать это в 38 лет в одной из самых мало забивающих команд – действительно вызывает уважение.

В первой половине чемпионата «Вашингтон» держался на плаву за счет третьего и четвертого звена: здорово играли люди, от которых этого не ждали: Алексей Протас, Бек Маленстин, Ник Дауд и прочие невоспетые герои.

Когда у них случился закономерный спад, в боевой режим вошел Овечкин, а с ним и спецбригада большинства. До Нового года у «Кэпиталс» 11,4% успешной реализации лишнего, после – 27,2%. Это уровень лучших команд в НХЛ.

В плей-офф мы увидели что-то из первой половины сезона: Ови подолгу стоял на одном месте, не мог довести шайбу до ворот и не являлся серьезной угрозой для соперника.

Выскажу непопулярное мнение: произошедшее в плей-офф хорошо для Овечкина. Согласитесь, на фоне удачного отрезка в конце сезона, легко подумать, что первая его половина была случайностью. Просто не везло, где-то не пошло и т. д. Мозг легко отыщет причины для самоуспокоения.

После провала в Кубке Стэнли, когда на российского игрока набросились даже лояльные болельщики, Ови отправился в отпуск с пониманием, что не все так радужно в его игре. Хочется верить, что эти мысли, если они есть, трансформируются в нечто конструктивное – и межсезонье Александр проведет с пользой.

Но каким бы весомым ни был вклад 38-летнего снайпера в командные достижения, главным героем прошедшего регулярного чемпионата стал не он.

Чарли Линдгрен – в топ-10 вратарей НХЛ

Оглядываясь назад, сложно поверить в произошедшее. «Кэпиталс» начинали регулярку с устоявшейся бригадой Кемпер – Линдгрен. В сезоне-2022/23 эта связка провела все матчи, и распределение ролей оставалось стандартным для дуэта из вратаря с Кубком и бэкапом из АХЛ: Кемпер в основе и должен подтаскивать, Чарли в запасе и должен не портить. В том чемпионате примерно так и было.

В минувшем сезоне практически сразу стало ясно, что у основного вратаря есть проблемы. Дарси никогда не представлял собой образец надежности и мог пустить легкую шайбу раз в два-три матча, но когда подобные вещи стали происходить в каждой игре, у «Вашингтона» образовались трудности. Команда, строящаяся от обороны, не может позволить себе пропускать легкие голы.

В ноябре Линдгрен сделал весомую заявку на место в старте, одержав 4 победы подряд при 95,5% сэйвов. Затем последовал один из сильнейших вратарских перформансов в сезоне: матч с «Лос-Анджелесом», где вратарю не приходилось разве что стоять на голове. «Вашингтон» выиграл 2:1, а Чарли укрепился уже не в роли запасного.

Какое-то время Карбери давал шансы обоим голкиперам, но разница была настолько существенной, что пятимиллионный Кемпер окончательно присел на скамейку.

Только болельщики «Вашингтона» знают, у кого действительно лучшие усы в НХЛ

Чтобы понять, насколько хорош был в этом году Линдгрен, вот факт: Чарли пропустил на 11 голов меньше ожидаемого по показателю GSAA (продвинутая статистика, показывающая количество сэйвов сверх ожиданий относительно «среднего вратаря»). Такого сильного выступления в столице не видели со времен Брейдена Холтби в сезоне-2016/17. Тогда он стал вторым в голосовании за «Везина Трофи».

При этом важно понимать, что любая статистика несовершенна. Не зря в известном крылатом выражении ее ставят сразу после наглой лжи.

Если посмотреть на показатель GSAA всех вратарей в НХЛ, можно увидеть на третьем и седьмом месте Бобровского и Столарца из «Флориды». На первой и восьмой позиции расположилась бригада из «Виннипега». Это говорит о том, что хорошая оборонительная система помогает немного «взломать» статистику. Вратари начинают выглядеть чуть лучше, чем есть на самом деле.

Система «Вашингтона» же очень недружелюбная для голкиперов. Им недостаточно играть нормально и не пропускать лишнего – нужно тащить, иначе команда не победит.

Линдгрен взвалил на плечи весь «Вашингтон» и, сгибаясь под тяжестью ноши, протащил команду в плей-офф. Провались он хотя бы один лишний раз, и Лапьер с Макмайклом так и не понюхали бы пороху Кубка Стэнли. Кемпер, кстати, пропустил на 12 шайб больше ожидаемого. Каждый, кто смотрел матчи, подтвердит, что между ними действительно была пропасть.

Незолотая молодежь "Кэпиталс": Коннор Макмайкл (слева) и Хендрикс Лапьер (справа)

В плей-офф волшебная вуаль спала, и все увидели, что будет, если Линдгрен не будет божить и сыграет просто неплохо. Когда кто-то скажет, что сезон для «Кэпиталс» затащил Овечкин, или Карлсон, или Карбери, – закрывайте уши и уходите – эти люди не смотрели хоккей. Это год Чарли Линдгрена и только его.

Итоги сезона

«Вашингтон» провел невероятный чемпионат с учетом количества проблем, посыпавшихся на команду: конец карьеры Бэкстрема, коллапс Кузнецова, трудности Овечкина, обмен трех игроков на драфт-пики в дедлайн и отсутствие сильных молодых проспектов в системе клуба.

Казалось бы, за такое выступление Спенсер Карбери должен как минимум получить номинацию на «Джек Адамс Трофи» – приз лучшему тренеру года в НХЛ, но он не только не вошел в тройку финалистов, но, по мнению NHL.com, не получил вообще ни одного балла от журналистов, голосование которых определяет обладателя награды.

Стоит сказать, что Карбери не обижал представителей прессы, поэтому речь не идет о личной антипатии. Чтобы описать причину, приведу несколько статистических показателей «Вашингтона», не вдаваясь в глубокие их объяснения: заброшенные шайбы – 28-е место в НХЛ, пропущенные – 16-е. Продвинутая статистика игры команды: SRS – 27-я позиция, Корси в формате «5 на 5» – 26-я, Фенвик в формате «5 на 5» – 26-е место, игра спецбригад – 18-е и так далее. Продолжать можно долго.

«Вашингтон» остался командой сильно ниже среднего, которая выехала на вратаре и везении. Такое мнение бытует в профессиональном сообществе за океаном.

Команда показала, что умеет стоять на гвоздях и выжимать воду из камней, причем делать это системно. Вопрос в том, способен ли нынешний «Вашингтон» на что-то еще. Ожидания болельщиков возрастут, и высота падения может оказаться большой.

Чего ждать в следующем году?

Регулярный чемпионат-2024/25 должен стать во многом определяющим для перспектив Карбери в НХЛ. У «Вашингтона» нет проблем с контрактами нынешних игроков, но нет и ресурса для усиления: главный проспект Райан Леонард решил остаться еще на год в NCAA, а все остальные молодые игроки слишком сырые, чтобы ждать от них пользы в будущем сезоне.

Райан Леонард – восьмой общий номер драфта-2023

Выменять сильных форвардов и тем более центров в топ-6 тоже не выйдет – у «Вашингтона» нет достаточного количества активов. Генеральный менеджер говорил, что пики первого раунда обмену не подлежат, поэтому единственным вариантом остается поиск хоккеистов на рынке свободных агентов.

Потолок зарплат в сезоне-2024/25, как ожидается, составит 87,7 млн долларов. 3,9 млн уйдет Евгению Кузнецову в «Каролину», еще 2,25 – на оплату бонусов игрокам за выступление в минувшем сезоне. К слову, 2 млн получит Макс «спасибо, что живой» Пачиоретти. Это в дополнение к тем двум, которые он заработал по контракту. Так что можете смело посылать всех, кто скажет, будто Макс был норм за свои деньги.

Также вступят в силу улучшенные контракты Расмуса Сандина, Тома Уилсона и Алексея Протаса + нужно продлить Макмайкла. Путем несложных манипуляций можно вычислить, что у «Вашингтона» будет около 10 млн под кепкой и несколько свободных мест для нападающих в составе.

Так что никаких Райнхартов и прочих больших имен в команде не предвидится. Стратегия будет похожа на прошлогоднюю: взять пару-тройку игроков на короткие контракты и надеяться, что у них получится. При этом далеко не все свободные агенты вообще захотят ехать в «Вашингтон». Игроки, как и их представители, прекрасно знают, что «Кэпиталс» в ближайшие годы останется не самой привлекательной командой для форвардов.

Вратарский вопрос тоже может стать проблемным: если Кемпер не вернет форму хотя бы двухлетней давности, то его 5,25 млн лягут тяжким грузом на платежную ведомость до 2027 года. Линдгрен тоже не мальчик: ему 30, и дать гарантию того, что он повторит подвиги этого сезона, сейчас не сможет никто.

Перед Карбери будет стоять непростая задача: развить не самое многочисленное и талантливое ядро молодых игроков, при этом не дать закиснуть заслуженным ветеранам Овечкину, Оши и Карлсону, на которых во многом строится большинство и атакующая игра.

Кстати, об Оши. Во время подготовки текста появилась информация, что его окончательно замучили боли в спине. Стоит вопрос о возможном завершении карьеры.

Все настолько плохо, что Ти Джей временами не мог встать из-за боли, и ему приходилось даже мочиться в бутылку. Пожелаю ему здоровья и надеюсь на достойный прощальный тур в будущем сезоне, который станет последним по контракту.

Перспективы «Вашингтона» на следующий год мало чем отличаются от нынешнего. Команда продолжает копить ресурсы для перезагрузки, которая начнется через два сезона, сразу после ухода Овечкина и Карлсона на пенсию.

Если команда повторит успех этого сезона, то Спенсера Карбери можно будет добавлять в пантеон лысых шарлатанов к легендам тренерского цеха. Но для этого ему и «Вашингтону» придется еще раз сломать стереотипы, нарушить все законы логики и победить само время, чтобы доказать: в лиге равных возможностей нет ничего невозможного.

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