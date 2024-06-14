Бержерон о Баркове: «Он всегда на шаг впереди. У него талант и отличные навыки, но именно предусмотрительность делает его эффективным»

Патрис Бержерон похвалил игру Александра Баркова.

« » ведет 3-0 в финальной серии Кубка Стэнли против « ».

Капитан «Пантерс» набрал 21 (7+14) балл в 20 матчах плей-офф.

«Кажется, он всегда на шаг впереди. Конечно, у него есть особый талант и отличные навыки, но именно предусмотрительность делает его таким эффективным.

Он умеет разрушить момент соперника или создать момент для своей команды, потому что он умеет читать эти эпизоды до того, как они действительно произойдут», – сказал бывший нападающий « » .