Бержерон о Баркове: «Он всегда на шаг впереди. У него талант и отличные навыки, но именно предусмотрительность делает его эффективным»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Патрис Бержерон НХЛ Александр Барков Хоккей

Патрис Бержерон похвалил игру Александра Баркова.

«Флорида» ведет 3-0 в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

Капитан «Пантерс» Александр Барков набрал 21 (7+14) балл в 20 матчах плей-офф.

«Кажется, он всегда на шаг впереди. Конечно, у него есть особый талант и отличные навыки, но именно предусмотрительность делает его таким эффективным.

Он умеет разрушить момент соперника или создать момент для своей команды, потому что он умеет читать эти эпизоды до того, как они действительно произойдут», – сказал бывший нападающий «Бостона» Патрис Бержерон.

2 комментария
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Саня и Бобр главная движущая сила кошек в плове
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А нам можно гордиться Барковым.
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