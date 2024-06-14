Тренер клуба НХЛ про MVP плей-офф: «Легкий вопрос. Бобровский украл 1-й матч у «Эдмонтона», а его игра в первом периоде 3-го матча сыграла решающую роль»

Тренер клуба НХЛ отдал бы Сергею Бобровскому приз MVP плей-офф НХЛ.

«Флорида» ведет 3-0 в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

Российский голкипер провел 20 матчей в текущем плей-офф, одержал 15 побед, сделал 2 шатаута, пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 91,6% бросков.

У одного из главных тренеров клуба НХЛ спросили о том, кого бы он выбрал в качестве победителя приза «Конн Смайт Трофи».

«Боб. Украл первый матч серии. Его игра в первом периоде третьего матча сыграла решающую роль. Легкий вопрос для меня», – сказал специалист на условиях анонимности.

В третьем матче «Пантерс» обыграли «Ойлерс» со счетом 4:3. Бобровский отразил 32 из 35 бросков.