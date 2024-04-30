Пять фактов о россиянах в этом сезоне НХЛ, которые не узнать через статистику

Статистика занимает особое место в НХЛ. Как и в любом виде спорта, она может дать болельщикам примерное понимание того, кем является игрок. Посмотришь на верхушку списка бомбардиров – увидишь действующих звезд лиги. Переведешь взгляд на колонку со штрафным временем – найдешь тафгаев и грубиянов.

Однако цифры и буквы могут если не нагло врать, то аккуратно вводить в заблуждение. Несколько таких заблуждений я попробую развенчать.

Иван Барбашев больше не центр

Не секрет, что в России дефицит центрфорвардов. Двумя лучшими игроками на этой позиции до сих пор остаются 37-летний Малкин и Кузнецов, чей психологический возраст в хоккее близок к реальным цифрам в паспорте Яромира Ягра.

Хорошим центром для нижних звеньев у нас принято считать Ивана Барбашева из «Вегаса». Действительно, лет пять назад он выходил в нижних звеньях «Сент-Луиса» на вбрасывания. Но даже тогда были оговорки.

«Вегас», приобретая нападающего в прошлом сезоне, изначально не рассматривал Ивана как игрока центральной оси. Получив достойный контракт после второй в карьере победы в Кубке Стэнли, Барбашев прописался на правом фланге звена с Айкелом и Маршессо. Партнеры, безусловно, классные, но место центрфорварда там занято на долгие годы вперед.

Забавно, что многие статистические порталы до сих пор указывают Ивана центром. Во многом это и порождает недопонимание.

Может ли Барбашев при необходимости сыграть в центре? Скорее всего, да. Но в НХЛ он будет играть на фланге и воспринимать его стоит как вингера.

Александр Георгиев – самый неоднозначный россиянин в НХЛ

Начать стоит с того, что родился Георгиев в Болгарии, хотя и оказался в Москве, будучи младенцем. Американцы, определяющие национальность по месту рождения, до сих пор указывают его болгарином, а не россиянином. Неординарный старт – есть.

В 18 лет, не получив места в составе клуба МХЛ (!), он уехал в Финляндию, пробился там через систему молодежных команд и дебютировал в главной взрослой лиге.

В 21 год он уже в НХЛ, причем не где-нибудь, а в «Рейнджерс», за спиной легендарного Хенрика Лундквиста. С тех пор, все семь лет, что Георгиев находится в лиге, он вызывает у специалистов смешанные эмоции. Одни считают его легитимным первым номером для сильной команды, другие – шарлатаном, которому очень везет по жизни.

Забавно, но можно понять обе стороны, если посмотреть хотя бы несколько матчей «Колорадо», за который сейчас выступает Георгиев.

В прошлом году вратарь заслуженно входил в число лучших в лиге, впервые попал на Матч звезд, занял седьмое место в голосовании на «Везина Трофи» – награду лучшему голкиперу сезона и одержал больше всех побед в НХЛ (40 в 62 стартах).

В этом году Георгиев снова стал лучшим по числу выигранных матчей (38 за 62 игры). Вы спросите, что изменилось? Да практически все. Он стал гораздо чаще привозить и реже выручать. Болельщики «Колорадо» даже дали ему обидное прозвище «FOURgiev» из-за привычки пропускать по четыре шайбы за матч.

При этом в хороший день Александр по-прежнему классный вратарь, способный вытащить игру. Проблема в том, что в плохой он превращается в черную дыру, способную затянуть в сетку каждый второй хоть сколько-нибудь опасный бросок.

Серия первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» является олицетворением сезона в миниатюре. Сначала семь пропущенных шайб в первой игре и мольбы главного тренера Джареда Беднара о паре лишних спасений, а затем три подряд уверенных матча (5:2, 6:2 и 5:1).

Справедливо оценить Георгиева по любой статистике практически невозможно. По числу побед он лучший. По проценту сэйвов и коэффициенту надежности – один из худших.

Запасного вратаря у команды фактически нет, поэтому болельщикам остается только стучать в шаманские бубны и проводить обряды, в надежде, что сегодня Георгиев встал с той ноги.

Александр Романов – крутой защитник

Когда речь идет о современных российских игроках обороны, первыми приходят на ум Сергачев, Орлов, возможно, Минтюков – те, кто часто попадают в нарезки лучших моментов и мелькают в статистических сводках.

Между тем в лиге уже четвертый год играет Александр Романов, которого до сих пор больше знают как внука Билялетдинова, чем как одного из лучших защитников из России.

Оценивать «домоседов» сложно не только болельщикам, но и многим специалистам. Например, Густав Форслинг из «Флориды», собравший за три последних сезона невероятные +116 в полезности, был взят в 2021 году с драфта отказов (!) у «Каролины».

Помочь может разве что «зрительный тест». Скажу честно, мне довелось посмотреть не так много матчей «Айлендерс» в этом сезоне, и в тех, что я видел, Романов не проявил себя выдающимся образом. При этом многое в его игре изменилось.

Он мало ошибался, хорошо выдерживал позицию и неплохо работал у бортов. Романов выглядел спокойно и уверенно. В первых сезонах в НХЛ наш защитник был больше похож на Бэмби – такой же слегка неуклюжий и будто с трудом державшийся на коньках. Сейчас это солидный хоккеист. Не безупречный, безусловно, но вполне крепкий.

Романов прекрасно сошелся с ярким Ноа Добсоном. Тот забирает на себя всю атакующую нагрузку и лишнее давление, Александр страхует и гарантирует надежность в тылах. Наш защитник выдерживает силовую борьбу, блокирует много бросков и закончил сезон с лучшей полезностью в команде.

Если бы сборная России существовала в нормальном режиме, а не в виде мутанта с названием, как у закрытого города в Сибири, то Романов однозначно занял бы место в топ-4 при любой сборке. Да, с учетом невысокой конкуренции звучит не очень впечатляюще, но последить внимательнее за игроком точно стоит.

Даниил Тарасов – первый номер «Коламбуса»

Дело было вечером, делать было нечего, и я включил матч «Коламбуса» с целью посмотреть на российский квартет полевых. Однако по ходу встречи внимание все больше захватывал Даниил Тарасов.

В прошлом сезоне мне доводилось видеть игру нашего вратаря, и впечатление было неоднозначное: за несколькими хорошими сэйвами следовал простой гол, полностью перечеркивающий все то, что было сделано ранее.

В «Коламбусе» вообще беда с голкиперами: ставка на Элвиса Мерзликина не сыграла, и шанс показать себя получают практически все, кто есть в системе. В этом году счастливый билет вытянул Тарасов.

После целенаправленного просмотра нескольких матчей с его участием я был приятно удивлен. Он играл надежно и, главное, стабильно.

Да, сейчас мало кого удивишь качественным российским вратарем, но для «Коламбуса» это важная история. Если команда планирует хоть немного оттолкнуться от дна в следующем сезоне, ей понадобится мощный тыл, которым вполне может стать 25-летний Тарасов.

У него еще год действующего контракта, и начать его Даниил должен в статусе первого номера команды.

Василий Подколзин – еще одна жертва АХЛ

Помните «русского Макдэвида» из ранней версии системной системы от Романа Ротенберга? Недавно вы могли увидеть новость, что он подписал контракт с «Ванкувером» на два года и 1 млн долларов за сезон.

Отлично, скажете вы, парень играет в лучшей лиге мира, чего еще желать? Для тех, кто не слишком внимательно следит за карьерой Подколзина, краткий экскурс: к 22 годам он успел отыграть полный сезон в НХЛ сразу после приезда из СКА, затем разочаровать тренеров на старте второго для себя регулярного чемпионата и отправиться в фарм-клуб. Незадолго до начала этого плей-офф, спустя целый сезон с момента последней игры в высшей лиге, Василий вернулся в основной состав «Ванкувера».

Год – достаточное время для изменений. К сожалению, не всегда положительных. Из него сделали идеальный брусок для ловли шайб. Чтобы понять, почему я разочарован, представьте, что вместо умелых рук Джеппетто, Пиноккио попал бы на деревообрабатывающий завод.

Из игры Подколзина убрали все, что делало его настоящим мальчиком, и превратили в совершенно базовый ширпотреб с опцией «биться-бороться».

Самое грустное, что, видимо, всех все устраивает. «Ванкувер» получил винтик в системе Токкета, болельщики – парня, охотно врезающегося во все, что движется, а сам игрок – контракт и место в НХЛ.

Возможно, проблема во мне. Конечно, я не ждал нового Макдэвида, но, глядя на набор навыков юного Подколзина на мемориале Глинки, правда верил, что из этого выйдет нечто большее.

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