«Сити» разбил «Арсенал» – 12-й раз подряд в АПЛ. Это было шоу Де Брюйне и Холанда
Расходимся.
Ну что, главный матч сезона в Премьер-лиге отгремел. Вопросов и интриг как будто стало меньше. «Манчестер Сити» разнес «Арсенал» на «Этихаде» со счетом 4:1.
«Сити» мгновенно включился: уже на 2-й минуте «Арсеналу» повезло не получить пенальти – Парти жестко заблокировал Де Брюйне в штрафной. Впрочем, бельгиец забил уже через 5 минут. Просто получил пас от Холанда и издалека уложил в ближний. Рэмсдейл не спас.
Перед перерывом Де Брюйне добавил ассист на Стоунза – со штрафного вырезал прямо в голову. Изначально лайнсмен показал, что было положение вне игры. Но после просмотра ВАР и офсайдных линий арбитры засчитали гол.
Так что первый тайм закончили со счетом 2:0.
Хотя могло быть и больше. У «Сити» было преимущество по всем ключевым показателям: 8:2 по ударам, 6:0 по ударам в створ, 1,25 xG против 0,12 xG, владение 60%. Забивать могли 5-6 мячей, но простили.
Во втором тайме Де Брюйне добил: Кевин отыгрался с Холандом и закатил третий. Это случилось уже на 54-й минуте, после этого команда Гвардиолы сбавила темп. Лучшего игрока встречи заменили на 80-й минуте.
После этого Холдинг отквитал один мяч, но глобально ничего не поменялось. Пеп же не заменил Холанда – и на 95-й минуте Эрлинг с распущенными волосами оформил разгром.
«Арсенал» – любимая команда Де Брюйне. Забивает им регулярно
За 18 матчей против «канониров» у бельгийца 8 голов и 4 ассиста. Ни одной другой команде КДБ не забивал больше 5 раз.
В обоих играх против «Арсенала» в этом сезоне Де Брюйне и забивал, и отдавал голевой пас. Сделал разницу в матчах с главным конкурентом.
Собственно, Кевин заходит на рекорд: сейчас у него 16 ассистов по версии официального сайта АПЛ. Рекорд по голевым за сезон – по 20 – делят сам КДБ и Тьерри Анри. У Де Брюйне осталось еще 7 матчей до конца сезона.
Холанд обновил рекорд АПЛ. И, внезапно, стал плеймейкером
Эрлинг забил 33-й гол в АПЛ и превзошел достижение Мохамеда Салаха для сезонов из 38 матчей (у египтянина было 32 мяча).
Впереди уже маячит абсолютный рекорд – 34 гола Алана Ширера в сезоне с 42 матчами. И да, важно указать, что Холанд уложил 33 гола в 29 туров. Монстр!
Еще норвежец отдал уже 7 ассистов в сезоне. Для понимания: 7 голевых передач за сезон – лучший результат в карьере Пола Скоулза. У плеймейкера «Арсенала» Мартина Эдегора те же 7 пасов на гол.
Чаще Холанда в этом сезоне ассистируют партнерам в АПЛ только пять футболистов: Де Брюйне (16), Букайо Сака (11), Леандро Троссард (9), Энди Робертсон и Майкл Олисе (по 8).
Так что Эрлинг теперь не только забивает, но и раздает.
«Ман Сити» – криптонит «Арсенала». Победная серия длиной в эпоху Пепа
У «Арсенала» жуткая серия: 4 матча без побед, в каждой игре пропускали минимум по 2 мяча. Но все это меркнет по сравнению с черной полосой в личных встречах против «Манчестер Сити».
В рамках Премьер-лиги «Сити» выиграл у «Арсенала» 12 матчей подряд – общий счет 33:5, началось все в 2017 году. Беспроигрышная серия и того длиннее – 15 игр. Последнее поражение случилось в 2015 году еще при Мануэле Пеллегрини.
Домашняя статистика «Сити» тоже ужасает: последние 7 матчей на «Этихаде» во всех турнирах закончились победой «Манчестера» – общий счет 21:4.
За всю эпоху Гвардиолы «канониры» всего раз обыграли «Сити» – в 2020-м в полуфинале Кубка Англии (2:0). И даже в лучший сезон за последние годы «Арсенал» ситуацию не поправил.
Какие теперь расклады? У «Арсенала» мало поводов для оптимизма
Теперь чемпионская гонка полностью в руках «Манчестер Сити». Да, прямо сейчас в таблице отстают на 2 очка, но по потерянным уверенно лидируют.
Да и календарь «Сити» располагает к финишу на первом месте. А «Арсеналу» нужно чудо от соперников «Манчестера» – еще и самим очки не терять.
Теперь статистическая компания Opta оценивает шансы «Сити» на чемпионство в 92,1%. Аналитическая модель FiveThirtyEight и до матча высоко оценивала шансы Гвардиолы на очередное чемпионство, а теперь практически уверена в итоговой победе «Сити».
Поздравляем с пятым за шесть лет чемпионством?
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Гюндоган (Марез, 72), де Брюйне (Альварес, 80), Родри, Грилиш (Фоден, 87), Бернарду Силва, Холанд.
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Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Джака (Жоржиньо, 60), Парти, Эдегор (Смит-Роу, 71), Сака (Нелсон, 80), Мартинелли (Троссард, 60), Габриэл Жезус (Нкетиа, 80).
- Предупреждения:
- Рубен Диаш (45), Грилиш (75), Парти (76), Родри (88).
Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill
Но Сити есть Сити, а Пеп есть Пеп. И Сити этой весны - просто каток.
У Лестера получилось.
Если бы они выиграли все остальные матчи и проиграли 2 раза Сити (что они и сделали), то шансов выиграть чемпионат было бы больше.
Упор надо было делать не на очные встречи, а на все остальные.
Не можешь победить в прямом столкновении, заходи с фланга.