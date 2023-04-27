Расходимся.

Ну что, главный матч сезона в Премьер-лиге отгремел. Вопросов и интриг как будто стало меньше. «Манчестер Сити» разнес «Арсенал» на «Этихаде» со счетом 4:1.

«Сити» мгновенно включился: уже на 2-й минуте «Арсеналу» повезло не получить пенальти – Парти жестко заблокировал Де Брюйне в штрафной. Впрочем, бельгиец забил уже через 5 минут. Просто получил пас от Холанда и издалека уложил в ближний. Рэмсдейл не спас.

Перед перерывом Де Брюйне добавил ассист на Стоунза – со штрафного вырезал прямо в голову. Изначально лайнсмен показал, что было положение вне игры. Но после просмотра ВАР и офсайдных линий арбитры засчитали гол.

Так что первый тайм закончили со счетом 2:0.

Хотя могло быть и больше. У «Сити» было преимущество по всем ключевым показателям: 8:2 по ударам, 6:0 по ударам в створ, 1,25 xG против 0,12 xG, владение 60%. Забивать могли 5-6 мячей, но простили.

Во втором тайме Де Брюйне добил: Кевин отыгрался с Холандом и закатил третий. Это случилось уже на 54-й минуте, после этого команда Гвардиолы сбавила темп. Лучшего игрока встречи заменили на 80-й минуте.

После этого Холдинг отквитал один мяч, но глобально ничего не поменялось. Пеп же не заменил Холанда – и на 95-й минуте Эрлинг с распущенными волосами оформил разгром.

«Арсенал» – любимая команда Де Брюйне. Забивает им регулярно

За 18 матчей против «канониров» у бельгийца 8 голов и 4 ассиста. Ни одной другой команде КДБ не забивал больше 5 раз.

В обоих играх против «Арсенала» в этом сезоне Де Брюйне и забивал, и отдавал голевой пас. Сделал разницу в матчах с главным конкурентом.

Собственно, Кевин заходит на рекорд: сейчас у него 16 ассистов по версии официального сайта АПЛ. Рекорд по голевым за сезон – по 20 – делят сам КДБ и Тьерри Анри. У Де Брюйне осталось еще 7 матчей до конца сезона.

Холанд обновил рекорд АПЛ. И, внезапно, стал плеймейкером

Эрлинг забил 33-й гол в АПЛ и превзошел достижение Мохамеда Салаха для сезонов из 38 матчей (у египтянина было 32 мяча).

Впереди уже маячит абсолютный рекорд – 34 гола Алана Ширера в сезоне с 42 матчами. И да, важно указать, что Холанд уложил 33 гола в 29 туров. Монстр!

Еще норвежец отдал уже 7 ассистов в сезоне. Для понимания: 7 голевых передач за сезон – лучший результат в карьере Пола Скоулза. У плеймейкера «Арсенала» Мартина Эдегора те же 7 пасов на гол.

Чаще Холанда в этом сезоне ассистируют партнерам в АПЛ только пять футболистов: Де Брюйне (16), Букайо Сака (11), Леандро Троссард (9), Энди Робертсон и Майкл Олисе (по 8).

Так что Эрлинг теперь не только забивает, но и раздает.

«Ман Сити» – криптонит «Арсенала». Победная серия длиной в эпоху Пепа

У «Арсенала» жуткая серия: 4 матча без побед, в каждой игре пропускали минимум по 2 мяча. Но все это меркнет по сравнению с черной полосой в личных встречах против «Манчестер Сити».

В рамках Премьер-лиги «Сити» выиграл у «Арсенала» 12 матчей подряд – общий счет 33:5, началось все в 2017 году. Беспроигрышная серия и того длиннее – 15 игр. Последнее поражение случилось в 2015 году еще при Мануэле Пеллегрини.

Домашняя статистика «Сити» тоже ужасает: последние 7 матчей на «Этихаде» во всех турнирах закончились победой «Манчестера» – общий счет 21:4.

За всю эпоху Гвардиолы «канониры» всего раз обыграли «Сити» – в 2020-м в полуфинале Кубка Англии (2:0). И даже в лучший сезон за последние годы «Арсенал» ситуацию не поправил.

Какие теперь расклады? У «Арсенала» мало поводов для оптимизма

Теперь чемпионская гонка полностью в руках «Манчестер Сити». Да, прямо сейчас в таблице отстают на 2 очка, но по потерянным уверенно лидируют.

Да и календарь «Сити» располагает к финишу на первом месте. А «Арсеналу» нужно чудо от соперников «Манчестера» – еще и самим очки не терять.

Теперь статистическая компания Opta оценивает шансы «Сити» на чемпионство в 92,1%. Аналитическая модель FiveThirtyEight и до матча высоко оценивала шансы Гвардиолы на очередное чемпионство, а теперь практически уверена в итоговой победе «Сити».

Поздравляем с пятым за шесть лет чемпионством?

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill