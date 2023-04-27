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«Сити» разбил «Арсенал» – 12-й раз подряд в АПЛ. Это было шоу Де Брюйне и Холанда

Арсенал Арсенал
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Расходимся.

Ну что, главный матч сезона в Премьер-лиге отгремел. Вопросов и интриг как будто стало меньше. «Манчестер Сити» разнес «Арсенал» на «Этихаде» со счетом 4:1.

«Сити» мгновенно включился: уже на 2-й минуте «Арсеналу» повезло не получить пенальти – Парти жестко заблокировал Де Брюйне в штрафной. Впрочем, бельгиец забил уже через 5 минут. Просто получил пас от Холанда и издалека уложил в ближний. Рэмсдейл не спас.

Перед перерывом Де Брюйне добавил ассист на Стоунза – со штрафного вырезал прямо в голову. Изначально лайнсмен показал, что было положение вне игры. Но после просмотра ВАР и офсайдных линий арбитры засчитали гол.

Так что первый тайм закончили со счетом 2:0.

Хотя могло быть и больше. У «Сити» было преимущество по всем ключевым показателям: 8:2 по ударам, 6:0 по ударам в створ, 1,25 xG против 0,12 xG, владение 60%. Забивать могли 5-6 мячей, но простили.

Во втором тайме Де Брюйне добил: Кевин отыгрался с Холандом и закатил третий. Это случилось уже на 54-й минуте, после этого команда Гвардиолы сбавила темп. Лучшего игрока встречи заменили на 80-й минуте.

После этого Холдинг отквитал один мяч, но глобально ничего не поменялось. Пеп же не заменил Холанда – и на 95-й минуте Эрлинг с распущенными волосами оформил разгром.

«Арсенал» – любимая команда Де Брюйне. Забивает им регулярно

За 18 матчей против «канониров» у бельгийца 8 голов и 4 ассиста. Ни одной другой команде КДБ не забивал больше 5 раз.

В обоих играх против «Арсенала» в этом сезоне Де Брюйне и забивал, и отдавал голевой пас. Сделал разницу в матчах с главным конкурентом.

Собственно, Кевин заходит на рекорд: сейчас у него 16 ассистов по версии официального сайта АПЛ. Рекорд по голевым за сезон – по 20 – делят сам КДБ и Тьерри Анри. У Де Брюйне осталось еще 7 матчей до конца сезона.

Холанд обновил рекорд АПЛ. И, внезапно, стал плеймейкером

Эрлинг забил 33-й гол в АПЛ и превзошел достижение Мохамеда Салаха для сезонов из 38 матчей (у египтянина было 32 мяча).

Впереди уже маячит абсолютный рекорд – 34 гола Алана Ширера в сезоне с 42 матчами. И да, важно указать, что Холанд уложил 33 гола в 29 туров. Монстр!

 

Еще норвежец отдал уже 7 ассистов в сезоне. Для понимания: 7 голевых передач за сезон – лучший результат в карьере Пола Скоулза. У плеймейкера «Арсенала» Мартина Эдегора те же 7 пасов на гол.

Чаще Холанда в этом сезоне ассистируют партнерам в АПЛ только пять футболистов: Де Брюйне (16), Букайо Сака (11), Леандро Троссард (9), Энди Робертсон и Майкл Олисе (по 8).

Так что Эрлинг теперь не только забивает, но и раздает.

«Ман Сити» – криптонит «Арсенала». Победная серия длиной в эпоху Пепа

У «Арсенала» жуткая серия: 4 матча без побед, в каждой игре пропускали минимум по 2 мяча. Но все это меркнет по сравнению с черной полосой в личных встречах против «Манчестер Сити».

В рамках Премьер-лиги «Сити» выиграл у «Арсенала» 12 матчей подряд – общий счет 33:5, началось все в 2017 году. Беспроигрышная серия и того длиннее – 15 игр. Последнее поражение случилось в 2015 году еще при Мануэле Пеллегрини.

Домашняя статистика «Сити» тоже ужасает: последние 7 матчей на «Этихаде» во всех турнирах закончились победой «Манчестера» – общий счет 21:4.

За всю эпоху Гвардиолы «канониры» всего раз обыграли «Сити» – в 2020-м в полуфинале Кубка Англии (2:0). И даже в лучший сезон за последние годы «Арсенал» ситуацию не поправил.

Какие теперь расклады? У «Арсенала» мало поводов для оптимизма

Теперь чемпионская гонка полностью в руках «Манчестер Сити». Да, прямо сейчас в таблице отстают на 2 очка, но по потерянным уверенно лидируют.

Да и календарь «Сити» располагает к финишу на первом месте. А «Арсеналу» нужно чудо от соперников «Манчестера» – еще и самим очки не терять.

Теперь статистическая компания Opta оценивает шансы «Сити» на чемпионство в 92,1%. Аналитическая модель FiveThirtyEight и до матча высоко оценивала шансы Гвардиолы на очередное чемпионство, а теперь практически уверена в итоговой победе «Сити».

Поздравляем с пятым за шесть лет чемпионством?

Манчестер Сити – Арсенал 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
26 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – де Брюйне, 2:0 – 45 Стоунз, 3:0 – 54 де Брюйне, 3:1 – 86 Холдинг, 4:1 – 90 Холанд.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Гюндоган (Марез, 72), де Брюйне (Альварес, 80), Родри, Грилиш (Фоден, 87), Бернарду Силва, Холанд.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Джака (Жоржиньо, 60), Парти, Эдегор (Смит-Роу, 71), Сака (Нелсон, 80), Мартинелли (Троссард, 60), Габриэл Жезус (Нкетиа, 80).
Предупреждения:
Рубен Диаш (45), Грилиш (75), Парти (76), Родри (88).

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill

«Сити» – чемпион?
3696 голосов
Да
83%
Манчестер Сити
Нет
6%
Арсенал
Рано
11%
Пеп Гвардиола

6 комментариев

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dewald
Требл?
+3
0
+3
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bevooch
Ответ Sarumian
Арсенал сам виноват. Если хочешь быть чемпионом, то нужно забирать всё очки с командами слабее тебя. Пытаться выиграть или сыграть в ничью с равными или более сильными соперниками. У Лестера получилось.
Арсенал весь сезон шел по безумному графику: 72 очка в 29 играх (это 2,48 очков за матч). Даже после серии неудач сейчас у них 2,27 очка за матч - что очень много. Для сравнения: в сезоне 2020/2021 Сити взял АПЛ с 86 очками (2,26 очков за матч). А Лестеру вообще хватило 81 (2,13 за матч).

Но Сити есть Сити, а Пеп есть Пеп. И Сити этой весны - просто каток.
+3
0
+3
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Sarumian
Арсенал сам виноват. Если хочешь быть чемпионом, то нужно забирать всё очки с командами слабее тебя. Пытаться выиграть или сыграть в ничью с равными или более сильными соперниками.
У Лестера получилось.
+2
0
+2
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leglum
и грилиша, грилиша опять забыли
0
0
0
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Brigant
Алан Ширер со своей статистикой просто капитан фантастик!
0
0
0
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Sarumian
Ответ bevooch
Арсенал весь сезон шел по безумному графику: 72 очка в 29 играх (это 2,48 очков за матч). Даже после серии неудач сейчас у них 2,27 очка за матч - что очень много. Для сравнения: в сезоне 2020/2021 Сити взял АПЛ с 86 очками (2,26 очков за матч). А Лестеру вообще хватило 81 (2,13 за матч). Но Сити есть Сити, а Пеп есть Пеп. И Сити этой весны - просто каток.
Понятно, что Арсенал слабее Сити, но !!
Если бы они выиграли все остальные матчи и проиграли 2 раза Сити (что они и сделали), то шансов выиграть чемпионат было бы больше.
Упор надо было делать не на очные встречи, а на все остальные.
Не можешь победить в прямом столкновении, заходи с фланга.
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