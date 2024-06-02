Ноль минут у Куртуа в этой ЛЧ до финала. Вышел – и снова тащил «Реал»

Как вовремя вернулся.

Тибо, мы скучали. Куртуа восстановился к финалу ЛЧ – и снова спас «Мадрид», как два года назад. Сэйвы не такие яркие, но очень важные. Итого за два финала (2022 и 2024):

● 12 ударов в створ (общий вес ударов по данным Opta − 3,4 xG);

● 12 сэйвов;

● 0 пропущенных голов.

В старте вышел Тибо, а не Андрей Лунин: инсайдеры пишут, что это решение Анчелотти, который поставил на опыт. Плюс Лунин заболел гриппом за несколько дней до игры – кажется, уже никак не мог выйти.

Куртуа без проблем заменил украинца. Это вообще его первый матч в нынешней ЛЧ – и сразу в финале: он второй игрок в старте в финале, который до этого не провел ни одной игры в турнире в сезоне. До него был Райан Бертран из «Челси» в сезоне-2011/12.

Восстановление Куртуа – подвиг.

Август-2023: жуткая травма на тренировке

В августе Тибо Куртуа неудачно приземлился на тренировке и порвал крестообразные связки колена. Обычно такое повреждение вычеркивает футбол из жизни примерно на полгода. Изначально сообщалось, что Куртуа вернется в апреле 2024-го.

Но Тибо не унывал и обнадеживал болельщиков видео с реабилитации. Признавал: психологически надломлен, но не мечтает поскорее вернуться.

Бывший руководитель медицинской службы «Реала» Альфонсо Дель Коррал давал приятный прогноз: «Если восстановление пойдет по плану, он будет выполнять все нужные процедуры должным образом, то можем увидеться на поле уже в феврале».

В середине сентября Тибо пришел на велогонку «Вуэльта» и рассказал о восстановлении «Чувствую себя очень хорошо. Мы должны быть на позитиве! Сегодня приехал на старт последнего этапа «Вуэльты», так что позже смогу поехать на «Бернабеу».

19 сентября давал инсайд фанатскому аккаунту Madrid Xtra: «Восстановление передней крестообразной связки занимает 7-9 месяцев, так что не могу говорить наверняка. Прежде всего мне нужно чувствовать себя полностью готовым. Надеюсь сыграть несколько матчей до конца сезона».

Январь-2024: Куртуа вернулся к тренировкам

Тибо возобновил занятия на поле еще в январе, начал с легких тренировок. Процесс шел позитивно, сам вратарь регулярно общался с клубной прессой и излучал оптимизм:

«Знаю, что для возвращения в лучшую форму мне понадобится 10-12 месяцев, но надеюсь сыграть пару матчей перед окончанием сезона. Восстановление идет хорошо, чувствую себя все лучше с каждым днем».

Февраль: первая тренировка в общей группе

21 февраля Куртуа впервые провел тренировку в общей группе, и радиостанция Cope объявила дату возвращения на поле – середина апреля.

Анчелотти был осторожнее и регулярно говорил, что никакой спешки не будет и конкретных дат называть не стоит. «Будем двигаться шаг за шагом, как с Куртуа, так и в вопросе Милитао. Думаю, они сыграют в этом сезоне, но только когда будут готовы на все 100%, мы не хотим рисковать».

Март: снова травмировал колено – теперь правое

В начале весны казалось, что возвращение уже вот-вот. Но пришли плохие новости: Тибо покинул очередную тренировку в слезах. Медицинское обследование показало разрыв внутреннего мениска. Уже на правом колене.

А ведь начало марта Куртуа провел в общей группе «Мадрида». Все было так хорошо, что даже Карло назвал дату возвращения.

«Тибо и Эдер в порядке. У нас хорошие ощущения. Мы используем международную паузу, чтобы придать Куртуа и Милитао нужный ритм. Мы ожидаем их в заявке на матч против «Атлетика» 31 марта», – говорил тренер перед игрой с «Осасуной».

По информации Relevo, Анчелотти ожидал, что Куртуа будет готов на 100% к матчам против «Сити» в Лиге чемпионов. Неизвестно, собирался ли итальянец выпустить Тибо в старте, но в заявке игрок точно бы присутствовал.

Во время международного перерыва «Реал» планировал провести два товарищеских матча против «Кастильи» и «Реал Мадрид C» (третья команда «Реала»), чтобы Куртуа и Милитао получили нужный игровой тонус перед возвращением на поле.

Бельгиец получил новую травму за день до первого из этих матчей.

4 мая: Куртуа вернулся в ворота – спустя почти год

Колено зажило. Чемпионский матч с «Кадисом» стал первым официальным – аж за 335 дней.

Тибо был хорош: сделал два сэйва, сразу после которых «Реал» запускал голевые атаки. Сухой матч – тоже приятно. «Тибо – важная фигура для нас. Вернулся и преуспел во многих аспектах», – радовался Анчелотти.

«Это очень хороший день, – светился Тибо. – Рад снова почувствовать себя вратарем. Почувствовать вкус победы».

После этого Куртуа сыграл еще два раза: с «Алавесом» (5:0) и «Бетисом» (0:0).

1 июня: финал ЛЧ с парочкой топ-сэйвов

Этот финал Куртуа провел хорошо: немного нервничал, но быстро привык и сделал несколько топовых сэйвов. Один из героев.

Например: дезориентировал Карима Адейеми – тот запорол выход один на один, хотя ворота были пустыми. Куртуа вовремя вышел на перехват.

Еще Тибо потащил тяжелейший удар Забитцера. Идеально сложился.

«Чувствую себя хорошо. Знаю, что у людей могут быть сомнения, но я чувствую себя так же хорошо, как и всегда, возможно, даже лучше, чем когда-либо», – перед матчем признавался Тибо.

Да, теперь он официально вернулся.

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Фото: East News /Ben Stansall / AFP, Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP, PEP DALMAU / BELGA MAG / Belga via AFP; Gettyimages.ru /Dan Mullan, Alex Pantling