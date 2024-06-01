Знаете, из-за кого не сразу начался финал ЛЧ? Да-да, опять этот стример

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Финал Лиги чемпионов на «Уэмбли», по сути, начался с задержкой, потому что на поле выбежали болельщики. Вот так сразу.

Потому что нашлись персонажи, захотевшие выполнить челлендж стримера Меллстроя. Да, даже во множественном числе!

Один ______ (подставьте характеристику сами) в белой футболке с черной надписью, другой ______ – в черной.

Оба с одной и той же целью. Получить от стримера 30 миллионов рублей.

В марте последователь Меллстроя уже выбегал на поле в матче сборной России с сербами – тоже надеялся на 30 млн рублей, хотя блогер писал только про финал Лиги чемпионов. Человек надел футболку с изображением белорусского трэш-стримера, но в итоге получил вместо денег только арест на 13 суток.

Кто вообще такой этот стример?

Весной мы уже рассказывали про белорусского стримера, когда привет ему передавал Килиан Мбаппе.

«Килиан здесь. Просто хочу сказать тебе привет, надеюсь, у тебя все хорошо. Надеюсь, скоро увидимся», – короткая реплика от француза кому-то должна была 30 млн рублей.

Столько Андрей Бурим (настоящее имя стримера) обещал тому, кто сможет организовать привет от звезды «ПСЖ». Теперь та же сумма была выставлена за появление на поле в финале Лиги чемпионов.

Уже тогда в списке челленджей был такой пункт. Дороже стоили только: привет Меллстрою в ролике самого популярного блогера в мире MrBeast (37,5 млн), фотография с Меллстроем или его ником на вершине горы Эверест (45 млн) и подписка от MrBeast в инстаграме (150 млн).

Важно проговорить: деньги получают не перечисленные звезды, а люди, которые уговорили их на привет или подписку на стримера в инстаграме. Один челлендж дважды выполнить нельзя.

Часть заданий уже выполнена.

Например, с подпиской MrBeast тогда помог российский игрок в фортнайт Malibuca. Он связался с американским ютубером (243 млн подписчиков) через про-игрока из Европы Анаса – планировал поделить с ним 150 млн Меллстроя. Свои 75 млн Malibuca еще поделит с пятью друзьями-фортнайтерами. Меллстрой тогда быстро отреагировал, сразу поблагодарил Анаса за выполнение челленджа.

Конор Макрегор говорил, что готов подписаться на белорусского стримера. «Я получил тысячу сообщений об этом. Какой-то богатый чувак предлагает сотни тысяч любому, кто заставит меня подписаться на него. Мне нужно больше конкретных доказательств, и я сделаю это», – пообещал боец в инстаграме.

Американский ютубер и боксер Логан Пол говорил, что подпишется на Меллстроя, только если он переведет деньги на благотворительность. Блогер попросил россиян перестать спамить – в обмен предложил 300 тысяч долларов тому, кто прекратит мощный поток сообщений.

До Меллстроя подобную серию челленджей запустил российский ютубер Михаил Литвин – но с куда более скромными призами. Например, видео от футбольных звезд у Литвина стоит два миллиона рублей, в то время как Меллстрой дает 30.

Ударил девушку головой об стол, сбежал от армии и оскорбил мусульманина: репутация Меллстроя на дне

Андрей Бурим, это настоящее имя стримера, родился в Гомеле, ему 25 лет. Стример регулярно шумит в интернете – как правило, попадает в скандалы.

Самый громкий случился в октябре 2020-го: Бурим во время прямой трансляции несколько раз ударил головой об стол гостью Алену Ефремову. Взбесился после того, как девушка попросила его раздеться перед камерой, чтобы доказать, насколько у Меллстроя красивая фигура. Суд приговорил блогера к шести месяцам исправительных работ.

Летом 2023-го он донатил большие суммы популярным стримерам за бритье налысо.

Теперь бегает от уголовных дел. Бурим объявлен в розыск в России за уклонение от службы в белорусской армии. Улетел в ОАЭ, но и там нарушил закон: записывая видео из местного клуба, блогер назвал одного из посетителей животным. Мужчина позже увидел ролик и обратился в полицию – до этого он призывал стримера извиниться в социальных сетях. Блогер не стал рисковать и уехал в Турцию, сообщал Mash. Затем вернулся.

На днях Меллстроя вновь объявили в российский розыск. «Я же обещала передать привет», – напомнила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Правда, снова уехал в Турцию.

Фото: East News /Glyn KIRK / AFP; Gettyimages.ru /Ryan Pierse