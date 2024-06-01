Роналду опять проиграл трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» постоянно лучше

В финале Кубка Саудовской Аравии встретились «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль». Крутая вывеска, битва за трофей, Рубен Невеш, Александар Митрович и Малком против Марцело Брозовича, Садьо Мане и Криштиану Роналду. Да еще и два португальских тренера.

Три удаления, дополнительное время и 14 ударов с пенальти

На седьмой минуте отличился Митрович, забив головой, а на 56-й положение «Аль-Насра» ухудшилось после удаления Давида Оспины, который сыграл рукой за пределами штрафной, останавливая прорыв Малкома.

Да еще и Роналду ранее не забил супергол – красиво пробил через себя, но угодил в штангу.

Матч катился к очередному трофею «Аль-Хилаля», но последние минуты основного времени все изменили – сразу три странных момента:

● Удалился главный задира Али Аль-Булайхи. Он получил желтую карточку и тут же боднул головой соперника – схватил прямую красную.

● Тут же счет сравнял Айман Яхья, пробив головой по мячу, летящему прямо из аута. Много ли забивалось таких голов раньше?

● Через пару минут красную получил еще и Калиду Кулибали – летя на мяч в чужой штрафной, ударил по руке вратаря ногой и заработал вторую желтую.

Обидно «Аль-Хилалю»: из 1:0 и готового трофея – дополнительное время с игрой 9 на 10. Там пришлось по большей части отбиваться, но голов никто не забил.

А в серии пенальти «Аль-Хилаль» победил. Серия стартовала с промахов Невеша (штанга) и Теллеса (выше) и голов Митровича и Роналду. Следующие шесть ударов были точны – 4:4. Дальше команды дружно промазали, а потом «Аль-Хилаль» реализовал свой удар, а «Аль-Наср» – нет.

В этой серии до первого промаха Яссин Буну вытащил два пенальти – победа «Аль-Хилаля» 5:4.

У Роналду до сих пор всего один трофей в Саудовской Аравии

У Роналду позади уже восемь турниров за «Аль-Наср» за полтора года. Трофей всего один, причем далеко не все медиа считают его за официальный.

В шести внутренних соревнованиях и азиатской ЛЧ «Аль-Наср» победить не сумел.

В общем, пока трофейный кабинет Роналду не спешит пополняться кубками из Азии.

После очередного упущенного шанса Криштиану плакал.

«Аль-Хилаль» позабирал все трофеи сезона в Саудовской Аравии

Жорже Жезуш с Буну, Лоди, Невешем, Кулибали, Милинковичем-Савичем и Митровичем прекрасно обошелся и без травмированного весь сезон Неймара. В Про-лиге «Аль-Хилаль» выиграл 31 матч из 34 и ни разу не проиграл. В Суперкубке убрал «Аль-Наср» в полуфинале и разгромил «Аль-Иттихад» в финале.

Кубок короля тоже покорился, так что чемпион к Суперкубку сделал еще и Золотой дубль. Не сложилось только в ЛЧ – там слишком много пропустили от «Аль-Айна» (целых пять голов – 2:4, 2:1) и вылетели в полуфинале. Но в самой Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» – абсолютный триумфатор сезона.

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Фото: East News /AFP