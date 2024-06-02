20 лет Карвахаля в «Реале» – в двух фото

Дани Карвахаль спас «Реал», когда все шло не плану.

«Дортмунд» вполне мог забивать первым: упустили несколько опасных моментов, а «Мадрид» ничего не создал у чужих ворот. Совсем ни-че-го. Ноль ударов в створ за первый тайм, 0,08 xG.

На 74-й минуте – угловой Тони Крооса. В воздух взлетел Карвахаль.

Дани – самый низкий игрок в составе «Реала», всего 173 сантиметра. Но перепрыгнул 189-сантиметрового гиганта Никласа Фюллькруга.

Так творится история.

«В первом тайме мы не заслужили даже ничьей. Но это футбол и мы очень счастливы, – эмоции Дани после победы. − В этом году я стал подключаться к угловым. Всегда говорил своей семье, что решимость – ключевой момент в моей карьере. Первый удар у меня пошел выше, так что второй я должен был забивать. Рад, что все получилось».

Карвахаль – настоящая легенда «Реала». Культовое фото из 2004-го: совсем юный Дани закладывает первый камень в фундамент новой тренировочной базы «Мадрида».

Рядом с ним – величайший Альфредо Ди Стефано.

Прошло 20 лет. Это его шестая Лига чемпионов, как и у Начо, Модрича и Крооса. Тони уходит, Начо – почти наверняка. Модричу уже 39 лет.

Карвахалю всего 32. Этим вечером он повторил рекорд Франсиско Хенто. И уже скоро может войти в историю. Хотя он уже там.

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Фото: East News /AP Photo/Frank Augstein; realmadrid.com