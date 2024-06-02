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Шестикратных победителей ЛЧ теперь четверо! И все – из «Реала»

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До 1 июня 2024-го в мире был только один шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов – Франсиско Хенто.

А потом «Реал» выиграл 2:0 у «Боруссии» в финале Лиги чемпионов – и в компанию к Хенто добавились еще четыре футболиста. Конечно, тоже из «Реала».

Всех, кто выигрывал КЕЧ/ЛЧ не менее пяти раз, можно уместить на одну картинку.

● Кубок чемпионов появился в 1955-м, «Реал» выиграл первые пять розыгрышей. Полузащитник Франсиско Хенто поучаствовал во весх пяти победных турнирах, а еще – забил в двух финалах, причем итальянцам – «Фиорентине» и «Милану». Хосе-Мария Саррага и Альфредо Ди Стефано тоже сыграли во всех пяти Кубках чемпионов.

Шестую победу Хенто добыл в 1966-м, в том финале против «Партизана» (2:1) он был капитаном.

● Лука Модрич, Дани Карвахаль и Начо догнали Хенто по победам за «Реал» – теперь у них тоже шесть ЛЧ. Все трофеи с 2014-го, во время этой доминации.

А всего среди шестикратных чемпионов – пять футболистов, потому что в шестой раз в ЛЧ победил и Тони Кроос, который пришел уже после триумфа «Реала» в сезоне-2013/14. Но он выиграл свою первую ЛЧ раньше трех одноклубников – еще в 2013-м в «Баварии».

● 14 из 15 игроков в таблице связаны с «Реалом» по этим победам, а 13 – исключительно с ним. Криштиану Роналду в 2020-х уже не играл в команде, но взял четыре трофея в 2010-е, добавил их к победе с «МЮ» в Москве в 2008-м.

● Единственный игрок в списке, не имеющий никакого отношения к «Реалу» – легенда «Милана» Паоло Мальдини. Дважды он выигрывал еще Кубок европейских чемпионов, трижды – ЛЧ. Причем из пяти побед четыре связаны с Карло Анчелотти, который в 1989-м и 1990-м был одноклубником Мальдини, а в 2003-м и 2007-м – тренером.

Только победа в 1994-м (4:0 над «Барселоной» в финале) случилась у Мальдини без Анчелотти – он уже завершил карьеру игрока и работал в тренерском штабе сборной Италии.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan – UEFA

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