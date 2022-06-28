10 фильмов и сериалов о спорте для летнего отдыха

От Диего Марадоны до объединения «Питтсбурга» с ЦСКА.

«Formula 1. Драйв выживания» («Formula 1: Drive to Survive»), 2019, сериал, 4 сезона

Один из главных хитов спортивной документалистики, который открывает зрителям закрытые детали и сюжеты «Формулы-1». Продюсеров уже неоднократно обвиняли в конструировании искусственно заостренных сюжетных линий, но подход точно работает: рейтинг «Формулы-1» на американском рынке устойчиво растут, аудитория – омолаживается. Идеальный пример того, как разжечь интерес к виду спорта и создать суперувлекательный сериал, каждый выпуск которого смотрится как отдельно стоящий триллер или драма.

«Красные Пингвины», 2019, фильм. Смотреть на More.tv: 30 дней подписки бесплатно по промокоду SPORTS

Документальный фильм о том, как в начале девяностых в российскую действительность ворвались элементы совершенно другой, западной культуры. «Красные Пингвины» – хроника уникального проекта, в котором великий хоккейный ЦСКА объединился с не менее великим «Питтсбург Пингвинз», а спорт начали продавать как голливудское зрелище.

Чем это обернулось – можно узнать только в фильме.

«Схема игры» («The Playbook»), 2020

Методичка или правила жизни самых разных тренеров – от Жозе Моуринью до тренера Серены Уильямс.

Фильм рассказывает о тренерской философии, раскрывает суть метода.

«Последний танец» («The Last Dance»), 2020, сериал, 1 сезон

Документальный фильм, успех которого мечтают повторить все. Яркий образец того, что документальное кино не находится в каком-то гетто – даже в России каждый новый эпизод «The Last Dance» занимал первое-второе место в десятке самых просматриваемых фильмов на Netflix (а обычно там появляются сериалы типа «Короны» или «Игры в кальмара»).

The Last Dance – это недосягаемый уровень истории и глубины. Мало у кого из атлетов есть такое приданое. Сто часов архивов последнего чемпионского сезона Джордана и «Чикаго Буллз», отснятых на профессиональную пленку – это неповторимое сочетание легендарности и детализированности.

И хотя все зрители изначально понимают, чем закончится сериал, тут не может быть никаких спойлеров. Смотришь его так, будто ничего про эту историю и не знаешь.

«Диего Марадона», 2019, фильм. Смотреть на More.tv: 30 дней подписки бесплатно по промокоду SPORTS

Британский режиссер Асиф Кападиа продолжил серию документальных фильмов о людях, которые всю жизнь и карьеру балансировали между славой и депрессией. «Диего Марадона» логично завершил трилогию: сначала в прокат вышел фильм «Сенна» про гонщика «Формулы-1», а в 2015-м Кападиа собрал историю про певицу Эми Уайнхаус.

В ходе работы над фильмом Кападиа отсмотрел более 500 часов материала. «Это как складывать пазл, – рассказывал он. – У тебя есть сотни кусочков мозаики, глядя на которые по отдельности думаешь: ну, ничего особенного. Но стоит собрать их вместе в правильном порядке – получится красивая картина».

«Сандерленд до гроба» («Sunderland ‘Til I Die»), 2018, сериал, 2 сезона

Как ни странно, один из немногих сериалов Netflix про футбол. Да, есть Amazon, который снимает сериалы под названием «All or Nothing», в линейке которого уже были «Манчестер Сити» «Тоттенхэм», сейчас – «Ювентус», но самая тонкая история – у «Сандерленда».

Это пример нежданной удачи. Сериал, который замышлялся как история вставания с колен (продюсеры планировали показать возвращение клуба в АПЛ), ушел в противоположном направлении. Это прежде всего человеческая трагедия. И, что удивительно, несмотря на такой трагизм, сериал продлили на второй сезон.

Это пример того, что успех не всегда зависит от известности главного героя. Понятно, что у «Сандерленда» мало фанатов за пределами родного города, но смотреть его историю безумно интересно.

Провинциальный футбольный клуб «Красный ястреб» остался без тренера перед стартом сезона в РПЛ. Гендиректор Антон Данин (Максим Матвеев) находит неожиданное решение: в обход спонсоров он делает тренером женщину из Москвы. Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте. Но все не так просто.

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«Шумахер» («Schumacher»), 2021, фильм

Главное достоинство – это фильм про Шумахера, контента про легенду автоспорта все-таки крайне мало. Художественная ценность – крайне спорная, фильму, так как он делался под чутким руководством семьи Шумахера, не хватает конфликтных моментов или хотя бы налета жесткой конкуренции.

И все-таки, так как это официальный фильм, вам будет что посмотреть. Внутри – много архивов, в том числе семейных (Шумахеры снимали свою жизнь, поездки на каникулы). Много фрагментов, о которых все забыли. Люди, любившие «Формулу-1» девяностых, местами могут не сдержать слезы. Дело не в силе драматического воздействия, а в самой «Формуле-1», которая влияла на наши жизни.

И не стоит удивляться, если возникнет ощущение, что после просмотра ничего ошеломляюще нового известно не стало. В этом смысле особого внимания заслуживает фильм «Сенна», снятый более десяти лет назад. Просто чтобы понять, как может выглядеть фильм про «Формулу-1». Неустаревающая классика.

«Переломный момент» («The Game Changers»), 2018, фильм

Истории атлетов, отказавшихся от мяса, с Арнольдом Шварценеггером в качестве одного из главных действующих лиц.

С одной стороны, это активистский фильм, а с другой – научпоп, раскрывающий неочевидные факты о том, что дает или не дает спортсмену мясо. Сделано это в крайне бодром и увлекательном ключе.

Фильм основан на реальной истории, случившейся в штате Калифорния в 1999 году. Тренер школьной баскетбольной команды, которого играет Сэмюэл Л. Джексон, радикально меняет внутренние порядки: запрещает играть без хороших оценок в школе, заставляет носить рубашки с галстуками в дни игр и вообще воспитывает не просто спортсменов, а джентльменов.

Где грань между спортом и воспитанием? Нужно ли быть хорошим человеком, чтобы достигать результатов?

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Фото: more.tv; netflix.com; imdb.com