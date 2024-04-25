«Ливерпуль» впервые с 2010-го проиграл «Эвертону» в гостях. Шансы на чемпионство – все?

«Ливерпуль» удивляет: уступили в дерби борющемуся за выживание «Эвертону» (0:2) и сильно-сильно усложнили борьбу за титул. А шансы вообще остались?

Странный гол и плохая реализация – у «Ливерпуля» все шло не по плану

Уже на восьмой минуте «Ливерпуль» получил в свои ворота пенальти: Алиссон сбил Доминика Кэлверт-Льюина, от наказания спас офсайд.

Но через 19 минут гол все-таки влетел. Бил Бен Годфри – мяч ударился в Эндрю Робертсона, отрикошетил от Кертиса Джонса к Алексису Мак Аллистеру, который по нему вообще не попал. Джерред Брэнтуэйт протолкнул мяч в ворота, хотя поначалу тот застрял под Алиссоном.

Цирк! Это надо видеть:

Несмотря на скверное начало, «Ливерпуль» вполне мог выиграть первый тайм. Например, вот из такой позиции Дарвин Нуньес попал прямо в Джордана Пикфорда.

А ближе к концу тайма с лета бил Луис Диас – и тоже в Пикфорда.

Пару моментов упустил и Мохамед Салах. 0:1 после первого тайма.

Известно, что «Ливерпуль» лучше всех в АПЛ добавляет после перерыва, причем с порядочным отрывом. Но тренд как сломался несколько недель назад, так толком и не починился – всего один выигранный второй тайм в пяти прошлых играх во всех турнирах.

Теперь, включая «Эвертон», в шести. Вместо того чтобы отыграться, «Ливерпуль» пропустил еще раз – теперь от Кэлверт-Льюина, который точно пробил головой с подачи Дуайта Макнила. Сарказм Юргена Клоппа сразу после пропущенного гола:

После матча Юрген уже извинялся: «Это было достаточно плохо. Мне очень жаль наших болельщиков, и я искренне извиняюсь. Ппрошу прощения за это».

«Ливерпуль» старался отыграться, Диас даже попал в штангу, но счет не изменился – поражение 0:2. Сильный удар по чемпионским амбициям.

● «Эвертон» последний раз обыгрывал «Ливерпуль» дома в далеком 2010-м – тоже 2:0. Тим Кэйхилл забил первым, удвоил счет будущий главный тренер «Арсенала» Микель Артета. С голом Артету поздравил Динияр Билялетдинов – появился в игре как раз после перерыва. Команда Дэвида Мойеса тогда переиграла парней Роя Ходжсона.

● После этого «Эвертон» 12 матчей не побеждал соседей дома в рамках АПЛ (9 ничьих и 3 поражения).

● «Эвертон» забил «Ливерпулю» впервые с 2021 года! До этого в четырех матчах никак не мог отличиться – 0:0 и трижды по 0:2. А долгожданная победа состоялась впервые с февраля 2021-го – «Эвертон» тогда выиграл 2:0 на «Энфилде».

У «Ливерпуля» вообще остались шансы на титул?

«Эвертон» этой победой фактически почти оставил себя в АПЛ: запас перед зоной вылета вырос до восьми очков и растерять такое за несколько недель едва ли возможно. Конечно, если клуб еще раз не лишат каких-нибудь очков.

А вот что происходит в гонке за титул. «Ливерпуль» отстает на три очка от «Арсенала», а по потерянным – еще на пять от «Ман Сити». Тускловато для парней Клоппа за четыре матча до финиша.

У «Ман Сити» в четверг игра в гостях против «Брайтона», а еще одна запасная – также на выезде против «Тоттенхэма».

А вот расписание финиша АПЛ:

Не забудем и о том, что «Сити» не только сыграет на два матча больше в АПЛ, но также будет занят в финале Кубка Англии. Правда, эта игра против «МЮ» состоится уже по окончании сезона АПЛ.

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan