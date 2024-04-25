Шапи и «Арис» тормознули «Олимпиакос» в чемпионской гонке Греции: вот как это случилось

«Арис» принимал «Олимпиакос» в греческой Суперлиге, Спортс транслировал этот матч на сайте в прямом эфире .

«Арис» уже не решал глобальных задач в чемпионате, а у «Олимпиакоса» эта игра – борьба за место в еврокубках и попытка не выпасть из чемпионской гонки.

Помешать «Олимпиакосу» вышел в том числе и Магомед-Шапи Сулейманов. Это был его 28-й матч в лиге за «Арис».

Два гола за пять минут, активный Йоветич, полный матч Шапи

На пятой минуте Аюб Эль-Кааби едва не забил за «Олимпиакос» – «Арис» выручил голкипер Хулиан Куэста. Через три минуты не помог и он, когда при выходе три в два Стеван Йоветич получил передачу от Константиноса Фортуниса и точно пробил – но гол отменили из-за фола Желсона Мартинша при развитии атаки.

Йоветич был очень активен в первом тайме – и вынудил Куэсту сотворить еще два классных сэйва, а Висенте Иборра пробил в перекладину после углового. Напомнил о себе и Шапи, пробив издали, но через рикошет вышло неопасно.

В первом тайме голов не было, а на третьей минуте второго ошибся Андреас Нтой, после чего выход один на один реализовал Лорен Морон – 1:0 в пользу «Ариса».

«Олимпиакос» отыгрался через пять минут, когда Эль-Кааби подправил мяч в ворота после прострела Мартинша.

Большего никому из соперников добиться не удалось – ничья 1:1. Шапи отдал только три неточных паса из 23, но и выиграл лишь три единоборства из 11. Зато совершил перехват и два отбора. И отыграл все 90 минут.

Шапи за стартовые три месяца в Греции сделал 1+3 и прекрасно начал 2024-й, забив в трех первых матчах. За следующие три месяца – только гол «Ламии». У него 5+4 за 28 матчей.

«Олимпиакос» выбыл из чемпионской гонки, но поборется за еврокубки, а Шапи ждет финал

Вот так выглядит таблица чемпионата Греции. Всего команды проведут 36 матчей.

Самый разгар чемпионской гонки был до этого дня, теперь интриги меньше: АЕК впереди, «Панатинаикос» отстает на четыре очка (после поражения как раз от АЕК 0:2), дальше – ПАОК и «Олимпиакос».

Матч против «Ариса» был важнейшим для «Олимпиакоса»: победа позволяла бы держаться по потерянным на три очка от лидера, но теперь шансы на титул остались только математические. В прошлом году команда также проехала мимо чемпионства – выиграл АЕК.

«Арис» же больше мыслями об игре, которая состоится почти через месяц – 18 мая. Это будет финал Кубка Греции, соперник – «Панатинаикос». У «Ариса» лишь один Кубок за всю историю: победили в далеком сезоне-1969/70.

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Фото: instagram.com/arisfc_official