Каннаваро возглавил «Удинезе»! Контракт до июня

Третий тренер в сезоне.

Фабио Каннаваро снова в деле: подхватил скромный «Удинезе» из хвоста таблицы Серии А. 17-е место совсем рядом с зоной вылета: до конца сезона попытается выправить ситуацию.

У двух прошлых тренеров не получилось.

«Удинезе» = хаос. 15 тренеров за последние 10 лет!

Постоянные перестановки – классика скромного итальянского клуба.

В сезоне-2023/24 с командой будет работать третий тренер: в октябре 2023-го убрали Андреа Соттиля (шли на 18-м месте), сейчас – Габриэле Чиоффи (17-е место). Каннаваро взяли до конца сезона с возможностью продления на год.

За последние 10 лет «Удинезе» сменил 15 тренеров! На этом отрезке дольше всех продержался Лука Готти: принял в марте 2019-го и ушел в декабре 2021-го. С ним сравнится только Андреа Соттиль, проработавший с июня 2022-го до октября 2023-го. Остальных убирали гораздо быстрее.

Сразу в двух сезонах с командой работали сразу по три тренера: 2018/19 (Хулио Веласкес, Давиде Никола и Игор Тудор) и 2023/24 (Андреа Соттиль, Габриэле Чиоффи и Фабио Каннаваро), по двое – в четырех.

Главный спонсор таких частых отставок – семья Поццо, владеющая клубом аж с 1986-го. Причем так происходит не только в «Удинезе»: они также управляют английским «Уотфордом», там обстановка не лучше . Еще один эксперимент – испанская «Гранада», которой владели с 2009-го по 2016-й. За это время с командой поработали 10 тренеров.

За 38 лет с семьей Поццо во главе клуба сменились 39 тренеров! Сумасшедшая текучка.

Какой Каннаваро тренер: тренировал сборную, уходил из клуба на шесть дней и проваливался в Саудовской Аравии

Фабио работает уже 11 лет и почти все время провел вне Европы. Начинал в 2013-м ассистентом в эмиратском «Шабаб Аль-Ахли» и сразу стал чемпионом ОАЭ.

Через сезон итальянец дебютировал главным: подписал пятилетний контракт с китайским «Гуанчжоу Эвергранд», но продержался меньше года. Уволили уже в июне 2015-го, причем команда тогда шла на первом месте! Но был нюанс: у «Шаньдун Тайшань» и «Бэйцзинь Гоань», расположившихся следом, было столько же очков. Каннаваро убрали после ничьей с середняком лиги, подобрал Луис Фелипе Сколари.

Фабио через несколько месяцев сменил Китай на Саудовскую Аравию и перешел в «Аль-Наср» из Эр-Рияда (тот самый, где сейчас играет Криштиану Роналду). Зашел вместо уругвайца Хорхе да Силвы и стартовал с уверенных 2:0, но дальше команда поплыла: лишь шесть побед в 14 матчах, две из них – над скромными клубами в Кубке короля Саудовской Аравии.

С тренером расторгли контракт: официальная причина – отсутствие прогресса команды и невыполнение поставленных задач. На смену пришел испанец Рауль Канеда, а Каннаваро в июне 2016-го вернулся в Китай: возглавил «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из второй лиги. Вывел его в вышку и в следующем сезоне финишировал третьим, но подал в отставку: премия лучшему тренеру года не убедила остаться.

Потому что поступило предложение вернуться в «Гуанчжоу Эвергранд». Второй заход вышел гораздо успешнее: серебро и победа в чемпионате за четыре года. Эмоций тоже хватало: в октябре 2019-го Каннаваро убрали и отправили на тренинг по корпоративной культуре вместе с капитаном Чжэн Чжи, через шесть дней его внезапно вернули – в декабре того же года он выиграл чемпионат страны.

В 2019-м Фабио даже совмещал работу в «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Китая, но продержался всего месяц: потерпел два поражения и сосредоточился на клубе. В сентябре 2021-го итальянец покинул клуб и следующий год провел без работы.

В сентябре 2022-го его пригласил «Беневенто» с 13-го места Серии Б. Первый европейский опыт не получился: уволили уже через пять месяцев, когда команда свалилась в зону вылета. При этом спустя месяц после назначения Каннаваро сам подавал в отставку, но клуб не принял и созрел только в феврале 2023-го.

С того момента Фабио сидел без работы, вариант с «Удинезе» подвернулся только сейчас. Отличная возможность проявить себя.

Первая глава – уже в четверг: «Удинезе» будет доигрывать матч против «Ромы» (пока 1:1), который прервали из-за проблем со здоровьем у Эвана Ндика.

Фото: udinese.it ; Li Bo/Xinhua, IMAGO/FOTOAGENZIA/Global Look Press