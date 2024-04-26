Пеп разобрал Де Дзерби – 4:0! Шансы «Сити» на титул – 71%

«Сити» разгромил «Брайтон» (4:0) и обошел «Ливерпуль» даже с матчем в запасе. «Горожане» пока главные претенденты на титул.

Дубль Фодена и гол КДБ головой – так «Сити» расправился с «Брайтоном»

«Сити» все решил еще в первом тайме: Кевин де Брюйне забил головой, а Фил Фоден сделал очередной дубль. Англичанин в этом сезоне затмил Эрлинга Холанда – 16 голов и семь ассистов в 30 матчах АПЛ.

На 62-й минуте счет стал еще крупнее: Кайл Уокер вбежал в штрафную, не позволил Стилу накрыть мяч и отдал в центр – Хулиан Альварес бил уже по пустым воротам.

«Сити» разорвал «Брайтон», который опасен дома: в этом сезоне проиграли только в трех матчах АПЛ из 15. И всего пять раз пропускали больше одного мяча – а тут сразу четыре. «Брайтон» еще сохраняет шансы на попадание в еврокубки – с мотивацией тоже порядок.

«Ман Сити» не проигрывает в АПЛ с декабря, когда получили от «Астон Виллы» (0:1). С тех пор – 14 побед и четыре ничьих. Настроение испортил только обидный вылет из ЛЧ от «Реала».

«Сити» лидирует по потерянным. Но в запасе – сложный выезд к «Тоттенхэму»

«Ливерпуль» уступил «Эвертону» и сильно убавил себе шансы на чемпионство: команда Юргена Клоппа отстает на три очка от «Арсенала», а по потерянным – еще на пять от «Ман Сити». Осталось всего четыре матча до финиша – достать конкурентов очень сложно.

Первый критерий при равенстве очков – разница мячей. «Арсенал» далеко впереди даже с учетом последнего разгрома от «Сити».

Теперь посмотрим календарь лидеров.

У «Ман Сити» еще одна запасная игра – на выезде против «Тоттенхэма». Еще не забудем, что «Сити» предстоит финал Кубка Англии с «Ман Юнайтед» – правда, они встретятся уже по окончании сезона АПЛ.

Opta предполагает, что «Сити» выиграет АПЛ – 71,1% вероятности. «Арсеналу» дают 27,3%, а «Ливерпулю» – всего 1,6.

«Сити» в следующем туре едет к борющемуся за выживание «Ноттингему», «Арсенал» встретится с «Тоттенхэмом», а подрастерявшийся «Ливерпуль» отправится к «Вест Хэму». Все лидеры играют в гостях, «Арсенал» хоть и в родном Лондоне, но с сильным соперником.

«Ливерпуль» впервые с 2010-го проиграл «Эвертону» в гостях. Шансы на чемпионство – все?

Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt