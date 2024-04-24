Жиру близок к «Лос-Анджелесу»: ОАЭ или продление контракта не привлекли

Топ-карьера Оливье Жиру подходит к концу: источники, близкие к игроку, подтвердили, что этим летом нападающий перейдет свободным агентом в «Лос-Анджелес».

Славная охота Оливье в Европе закончена: теперь воссоединится с Уго Льорисом.

Жиру не понравилось, что «Милан» хочет купить нападающего. Мог уехать в ОАЭ или продлить контракт, но выбрал МЛС

Впервые в медиа связали Оливье и МЛС в январе: француз всерьез начал рассматривать варианты в этой лиге, но итоговое решение отложил до конца сезона.

В феврале добавились неназванные клубы из ОАЭ, но Ближний Восток привлекал нападающего меньше. Уже через месяц американский «Лос-Анджелес» договорился с игроком устно и приблизился к заключению сделки.

Тогда же появились детали: француз приедет после окончания Евро-2024 (трансферное окно в МЛС откроется через четыре дня после турнира), гарантированная часть сделки будет действовать до конца сезона МЛС 2025 года. После окончания этого срока у клуба будет приоритетное право перед другими американскими командами на заключение нового контракта с игроком.

Фабрицио Романо подтвердил.

Сейчас, похоже, вопрос окончательно решен. Хотя был и другой вариант продолжения карьеры: говорили и о возможном продлении контракта с «Миланом», но Оливье решил попробовать за пределами Европы.

Вердикт – «Лос-Анджелес». В соцсетях уже шутят, что в МЛС теперь в пять раз больше чемпионов мира, чем в чемпионате Саудовской Аравии.

Даже сейчас Жиру не сбавляет. И это в 37 лет!

Вот достижения только за сезон-2023/24.

● В первом же туре гол и ассист против «Болоньи», а к 1 сентября выдал серию из девяти голов в шести играх подряд.

● Попробовал себя вратарем в безумном матче с двумя удалениями вратарей в октябре 2023-го.

● В ноябре 2023-го стал самым возрастным французом, забивавшим в ЛЧ: прошил «ПСЖ» в 37 лет и 38 дней − обошел Лорана Блана, в 2002-м отличившегося в 36 лет и 338 дней.

● Забил 10+ голов в 14-м сезоне подряд – лучший результат в топ-лигах с момента дебюта нападающего в сезоне-2010/11.

● Забил 10+ голов в Серии А в третьем сезоне подряд: последним в «Милане» этого добивался еще Алешандре Пато в 2008-2011 годах.

● Набрал 20+ голевых действий впервые с сезона-2016/17: тогда блистал за «Арсенал» в АПЛ.

Тренеры хвалят нападающего. Стефано Пиоли не видит проблемы в возрасте: «Жиру подает пример, он лидер на поле и за его пределами, всегда имеет правильный настрой и готов работать на команду. Он так много выиграл в своей карьере, он счастлив в «Милане». Это правда, что он уже не так молод, поэтому мы должны время от времени давать ему передышку, но я очень рад тренировать этого выдающегося парня».

А Дидье Дешам отмечал, что помогает игроку оставаться таким классным: «Оливье обладает прекрасной ментальной и физической способностью поддерживать себя в форме в его возрасте. Он по-прежнему ставит перед собой цели. Оливье должен следить за собой, потому что всегда есть конкуренция».

В марте у Жиру спросили, может ли стать Евро-2024 его последним турниром за сборную. Оливье отшутился: «Может. Да, такое возможно. Как я сказал, сейчас я нахожусь ближе к концу, чем к началу пути. Нужно максимально наслаждаться каждым моментом, но я еще ни о чем не объявлял.

На Téléfoot меня часто называют «непотопляемым», это хорошо и круто, хотя «Титаник» должен был быть непотопляемым, а в итоге затонул».

Отъезд в МЛС на закате карьеры выглядит вполне заслуженным на фоне достижений Оливье. А через пару лет можно и обратно в «Милан» – проверено другим возрастным нападающим.

Фото: Spada, Fabio Ferrari, Valeria Abis/Global Look Press