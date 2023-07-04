Сложные отношения.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал важное интервью изданию La Vanguardia. Два главных пункта: как «Барса» собиралась вернуть Месси этим летом и за что клуб до сих пор платит Лео.

Изучим эти темы детальнее.

«Барселона» до сих пор выплачивает Месси долги по зарплате. Что это за деньги?

«Барса» все еще расплачивается с Месси по старым долгам: «Ему причитаются отсроченные выплаты зарплаты, которые были согласованы с предыдущим правлением. Образовалась задолженность до 2025 года. Она гасится неукоснительно ».

Долги «Барсы» перед Месси – не новость. Еще в августе 2021 года испанское издание Sport сообщало, что «Барса» осталась должна Месси около 52 млн евро. Это отложенная зарплата, рассрочка которой согласована экс-президентом Жозепом Бартомеу из-за последствий пандемии.

Случай Месси не уникален. Например, Жорди Альбе клуб задолжал 38 млн – испанец ушел, отказавшись от зарплаты на следующий год (10 млн евро) и простив половину долга. Де Йонгу год назад были должны 20 млн. Сообщалось, что все долги будут закрыты в период с 2021 по 2022 год. Не сложилось.

Недавно вице-президент «Барсы» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу на встрече с прессой рассказал, что из 389 млн евро отсроченных зарплат осталось выплатить 70 млн. Где-то там есть деньги Месси. Интервью Лапорты дает понимание, что долги именно перед Месси реструктуризировали аж до 2025 года.

«Барса» согласовала с Ла Лигой план регистрации Месси. Но Лео надо было ждать

Напоминание: в начале июня Ла Лига одобрила двухлетний план финансовой жизнеспособности «Барселоны», который предполагает разгрузку зарплатной ведомости и сокращение неспортивных расходов. Лапорта утверждает, что в этом плане учтено возможное подписание Месси:

«Мы договорились с Ла Лигой, что выделим часть существующих ресурсов на Месси. Это включено в план жизнеспособности. Мы сообщили об этом Хорхе Месси (отец и представитель Лео). Он ответил, что у Лео был очень трудный год в Париже и он хотел бы сейчас поменьше давления. При нашем варианте он продолжал бы находиться под давлением, поэтому я понял его выбор в пользу «Интер Майами».

Резонный вопрос: о каком давлении идет речь?

План жизнеспособности подразумевает поэтапное выполнение обязательств – по мере их реализации «Барса» получает новые возможности. Клуб покинули Серджи Бускетс, Жорди Альба, Антуан Гризманн, был закрыт убыточный (минус 12 млн евро в год) проект Barca TV.

Этого достаточно, чтобы зарегистрировать новые договоры с Гави (уже есть в заявке на сезон-2022/23 на сайте Ла Лиги), Рональдом Араухо, Серджи Роберто, Маркосом Алонсо и Иньяки Пеньей. Новички Илкай Гюндоган и Иньиго Мартинес пока в режиме ожидания – нужны дополнительные шаги (например, продажи Клемана Лангле и Серджиньо Деста).

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас еще в начале июня подтверждал, что для регистрации новичков «Барсе» нужно приложить усилия: «Они знают правила» .

И есть разница между подписанием Месси и его регистрацией в лиге. Издание 90min сообщило 5 июня, что утвержденный план позволит подписать Месси буквально с «завтрашнего дня», но там ни слова про возможность его регистрации. Мадридский ресурс Relevo в тот же день поделился инсайдом – Месси пришлось бы ждать. Похоже, именно об этом давлении говорит Лапорта.

Резюмируем: месяц назад у «Барсы» был согласованный с Ла Лигой план регистрации контракта Лионеля Месси с учетом лимита расходов. Но для реализации плана нужно было выполнить определенные экономические обязательства. Месси не захотел ждать, 5 июня его отец уведомил «Барсу» о переходе в «Интер Майами», хотя каталонский клуб до этого отправил Лео официальное предложение.

Лапорта уважает и понимает решение Лео выступать «в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы».

Мог ли долг перед Месси помешать «Барсе» сейчас забрать Месси?

В интервью Лапорта сделал очень важное уточнение – по плану жизнеспособности долги перед Месси и другими игроками теперь не учитываются под лимитом расходов на состав:

« Наши отношения с Ла Лигой улучшились , отсроченные выплаты не повлияют на финансовый фэйр-плей – это хорошая новость».

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Lintao Zhang