И Холанд, и Мбаппе в «Реале» – разве это возможно? Откуда деньги?

«Единственное место в Испании, где может играть Мбаппе, – это «Реал», – считает босс Ла Лиги Хавьер Тебас. Который точно знает, о чем говорит – в его турнире строго следят за деньгами.

В феврале в Испании скорректировали лимиты спортивных расходов: максимум «Реала» (727,5 млн евро) в три с половиной раза больше, чем «Барселоны» (204,2 млн).

Пока главный конкурент испытывает мощнейшее экономическое похмелье , мадридский клуб готовит главный трансфер десятилетия (Мбаппе). И главное – делает это с запасом. С таким, что, возможно, хватит и на суперзвезду «Сити» Эрлинга Холанда.

Как так? Это вообще законно? Считаем королевские деньги.

Что за финансовый потолок в Ла Лиге?

Понятные и строгие ограничения на расходы, вписываясь в которые, никакие правила УЕФА уже не страшны.

Лимит расходов (Límite de Coste de Plantilla Deportiva) действует в Ла Лиге с 2013 года. Иногда его ошибочно понимают исключительно как потолок зарплат, но правила объемнее: заработная плата (игроки плюс тренерский штаб), социальное обеспечение, коллективные и индивидуальные бонусы (будь то денежные или натуральные выплаты вроде дома, автомобиля или отпуска), компенсации при разрыве контракта, комиссии агентам и амортизация трансфера (распределение стоимости игрока на всю длину контракта равным слоем). Учитываются траты на резервную команду, академию и другие секции клуба. Так что эти ограничения правильнее называть «лимит расходов».

Формула подсчета сложная: запланированные в бюджете на предстоящий сезон доходы (включая телевизионные права, рекламу, продажу билетов, трансферы и прогноз сборов от еврокубков) минус предполагаемые неспортивные расходы с убытками прошлого сезона.

Простыми словами: чем больше клуб зарабатывает и чем меньше тратит, тем просторнее лимит.

В начале сезона каждый клуб рассчитывает лимит расходов, который проверяется и при необходимости корректируется лигой. После зимнего трансферного окна лимит можно пересмотреть.

Если клубы не оправдают прогноз – будут проблемы.

Вот ограничения после февральской корректировки.

Сравниваем лимиты «Реала» с главными конкурентами – «Барсой» и «Атлетико».

В сезоне-2021/22 после зимней корректировки лимит «Барселоны» из плюс 97,8 млн евро эпично ушел в минус 144 млн. Такое возможно, если клуб изначально сильно переоценил доходы и/или недооценил неспортивные расходы.

В отличие от конкурентов, лимиты «Реала» за пять лет корректировались только однажды, да и то – в плюс (в сезоне–2020/21 увеличены на 5 млн евро). Это значит, что у клуба все в порядке с финансовым планированием.

Но причина успеха не только в прогнозах: «Реал» на самом деле много и стабильно зарабатывает.

«Реал» – лидер европейского футбола по доходам

«Реал» – один из четырех испанских клубов (плюс «Барса», «Атлетик» и «Осасуна»), который сохранил некоммерческий статус и формально принадлежит «сосьос». Самые важные решения (вроде бюджета) должны утверждаться общим собранием. Члены выбирают президента, который занимается операционной деятельностью. С 2009 года этот пост занимает Флорентино Перес – предприниматель в сфере строительного бизнеса (компания ACS Group).

Клуб собирает ежегодные членские взносы – выходит чуть более 10 млн евро в год. Согласно последнему отчету, у «Реала» 92 480 сосьос (72 226 – мужчины и 20 254 – женщины), из которых 65 306 внесли по 149,19 евро, 3 285 (старше 65 лет) – по 74,54 евро, 5 811 (11-14 лет) – по 51,06 евро. Остальные – дети до 11 и члены со стажем более 50 лет – освобождены от взносов.

Переходим к глобальной математике. По данным УЕФА, выручка «Реала» в 2023-м выросла на 119 млн евро, что позволило обойти «Ман Сити».

Из чего сложилась выручка «Реала»?

● Матчдэй-доходы – продажа абонементов, билетов, а также разнообразные услуги на стадионе.

Рост билетных доходов «Реала» (на треть) главным образом объясняется окончанием реконструкции «Сантьяго Бернабеу» – посещаемость клуба выросла до средних 71,7 тысяч (в прошлом сезоне – 56,6 тыс, в позапрошлом – 41,3 тыс).

Не всегда такие доходы прямо зависят от посещаемости. УЕФА уточняет, что очень важна способность выжимать максимум с каждого матча и каждого болельщика. Например, «ПСЖ» с 26-й посещаемостью идет в лидерах по матчдэй (в среднем зарабатывают 140 евро с одного болельщика), а самый посещаемый клуб континента – «Боруссия Дортмунд» – не входит даже в двадцатку (24 евро с болельщика). «Реал» – пятый по среднему чеку (83 евро) и шестой по доходам с одного домашнего матча (4,8 млн евро).

● Призовые ЛЧ. В прошлом году набралось 122 млн евро (впереди только «Ман Сити» со 131 млн). Годом ранее клуб заработал больше всех – 134 млн.

● ТВ-деньги. УЕФА не раскрывает точные данные, но сообщает, что в первой двадцатке только два клуба не из Англии – «Реал» (10-е место) и «Барса» (15-е). По клубному отчету, в прошлом году мадридцы получили от вещателей 187 млн евро.

● Деньги спонсоров. Основная статья доходов, ее разберем подробнее.

Титульный и технический контракты «Реала» – одни из самых дорогих в мире

«Реал» носил adidas еще в начале 80-х, затем были датчане Hummel и испанский бренд Kelme. С 1998 года – только adidas. В последний раз стороны пересматривали соглашение в 2019 году. По данным SportsPro, клуб получает гарантированные 120 млн евро плюс еще порядка 30 млн различных бонусов. Это самая прибыльная экипировочная сделка в истории футбола.

Сотрудничество с adidas также предполагает доходы от продажи клубного мерча. По данным УЕФА, здесь «Реал» уступает только «Барсе» – 155 млн против 174 млн евро в год. Следом «Бавария» (147 млн), «Ливерпуль» (132 млн) и «МЮ» (130 млн).

От титульного спонсора топ-клубы как правило получают меньше, хотя логотип на форме заметнее (наверняка, многие помнят ламповые лого Teka и Siemens).

С сезона-2013/14 «Реал» получал 27 млн евро в год от авиакомпании из ОАЭ Emirates, в сентябре 2017-го с ней заключили на тот момент рекордный для футбола контракт – 70 млн евро в год.

Сейчас она платит 280 млн евро, контракт подписали в 2022-м, действует до конца сезона-2025/26. Сделка включает рекламу бренда на объектах клуба и цифровых активах. По соглашению «Реал» может получить дополнительные бонусы около 7 млн евро за успешные результаты. За время сотрудничества с Emirates мадридский клуб пять раз выиграл Лигу чемпионов.

По этой статье доходов сейчас впереди «Реала» только «Ман Сити».

Но есть и другие спонсоры. В феврале клуб подписал знаковое соглашение с американским технологическим гигантом Hewlett Packard (HP) – впервые на форме разместят два логотипа. По очень смелым оценкам As, HP на рукаве оценивается в 70 млн евро ежегодно. И да – это опять мировой рекорд для подобных сделок. Доходы «Барсы» от Phillips – около 30 млн евро.

Также у «Реала» контракты с BMW, EA Sports, Nivea, Coca-Cola и с IT-компаниями Adobe и Cisco.

Но есть и сомнительные сделки.

«Реал» сотрудничает с мутными азиатским букмекером, у которого неуловимый директор

«Сотрясая мир спорта!» – так в октябре 2022 года мадридцы объявили о партнерстве с азиатским цифровым брендом Kaiyun. Он агрессивно зашел на европейский футбольный рынок – кроме мадридцев за год подписались с «Байером», «Астон Виллой», «Интером», «Кристал Пэлас», «Гладбахом», «Ноттингем Форест» и «Челси».

Странностей здесь много.

Так, на церемонии подписания соглашения в мадридском Teatro Goya вместе с легендами клуба Эмилио Бутрагеньо и Роберто Карлосом появился малоизвестный мужчина из Kaiyun.

Скриншот из видео на YouTube

Нам удалось захватить на одном из видео табличку с его именем – это Санжар Каратаев (Sanjar Karataev). Интернет о нем вообще ничего не знает (с такими инициалами нам удалось найти только профайл экс-студента стоматологического факультета Филиппинского университета).

И еще загадочное. В релизе «Гладбаха» от имени Kaiyun Sports выступает директор по маркетингу Байрон Ховард, у «Кристал Пэлас» – Брайан Ховард, у «Байера» – Шон Ховард, у «Реала» и «Ноттингема» – Бирн Ховард. Как-то многовато альтер эго.

При более пристальном рассмотрении Kaiyun оказался азиатским букмекером с очень странной репутацией (вернее – с ее полным отсутствием).

Смущающие детали.

● Регистрация в офшоре на Виргинских островах, лицензии на Филиппинах, а деятельность в Китае, где запрещены ставки на спорт.

● Нет информации о владельцах и менеджменте.

● Это сайт-клон других китайских букмекеров – LeYu и Yabo, с которыми были проблемы у топ-клубов («МЮ», «Баварии», «ПСЖ», «Челси»).

● В Англии Kaiyun работает под лицензией другой компании, которую подозревают в связях с китайской мафией.

Более того, с прошлого года «Реал» сотрудничает с еще одним похожим азиатским «цифровым проектом» – HTH. Презентации не отличаются изобретательностью.

Такие сотрудничества не запрещены, но как их пропустил коммерческий отдел «Реала» – большой вопрос. Мадридцы вряд ли много зарабатывают на таких региональных партнерах – сделки не входят даже в клубную десятку по прибыльности. А вот репутационные потери могут быть очень серьезными.

У «Реала» тоже есть рычаги. Использовал их до того, как это стало мейнстримом

Год назад The Telegraph обнаружила подозрительные 122 млн евро в подкатегории «прочие операционные расходы» финансовой отчетности клуба. За пять лет статья выросла на 800 процентов! Логичные подозрения: это какая-то хитрая схема? Способ обхода финансовых правил?

Вероятнее всего речь о выплатах по инвестиционным сделкам. Например, в сезоне-2017/18 мадридский клуб заключил соглашение с американской группой Providence. По разным оценкам, инвесторы поэтапно должны были заплатить 500 млн евро (200 млн авансом) за процент от будущих маркетинговых доходов «Реала».

А два года назад клуб продал за 360 млн евро 30% доходов от реконструированного «Бернабеу» на следующие 20 лет другим американцам – фонду Sixth Street. Тогда же сообщалось, что управление всеми неспортивными мероприятиями на обновленной арене возьмет ивент-агентство Legends (принадлежит Sixth Street) – за 20% от доходов от таких мероприятий в течение 25 лет. Инвесторы обещали, что «Бернабеу» будет ежегодно генерировать более 400 млн евро (на 250 млн больше чем сейчас).

Все это очень напоминает «рычаги Лапорты» – деньги сегодня в обмен на доходы послезавтра.

Такие инвестиции включаются в доходы (увеличивая место под потолком расходов), а вот как учитываются последующие выплаты процентов партнерам (те самые «прочие операционные расходы») – большой вопрос. Если их не минусовать при расчете лимита – это лазейка в испанских финансовых правилах. Но с большой вероятностью Ла Лига следит за такими нюансами.

Очень важно, чтобы проекты, на которые получены внешние инвестиции, приносили постоянный доход. Тогда «Реалу» не грозят проблемы в финансовым фэйр-плей.

Но если что-то пойдет не так – финансовое похмелье обеспечено. «Барса» уже ищет аспирин .

«Знаменитые рычаги «Барсы» заключаются в том, чтобы продать ваши активы третьим лицам. «Реал» тоже это делал – откровенничал экс-глава медиакомпании Mediapro Жауме Рурес изданию Marca. – Я участвовал в активации одного из таких рычагов с Флорентино Пересом в 2000 году: в то время речь шла о 15 миллиардах песет (примерно равны 85 млн евро – Sports.ru)... это очень много песет. Позже это помогло Пересу собрать команду с Зиданом и Павоном».

Какую же команду «Реал» собирает сейчас? Самое интересное: как?

Трансферная расточительность «Реала» – миф. Теперь клуб подписывает суперзвезд по другим методикам

От общего к частному. По данным международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory), отрицательный трансферный баланс клуба 325 млн евро за 10 сезонов. «Реала» нет даже в десятке самых расточительных клубов, его опережают «Эвертон», «Борнмут», «Кристал Пэлас».

Хотя без трансферных провалов в этот период не обошлось – явно не окупились Эден Азар за 115 млн евро (7 голов плюс 12 ассистов в 76 играх) и Лука Йович за 63 млн (3+5 в 51 игре). Возможно, большего ждали от Гарета Бэйла за 101 млн евро (хотя тут неплохие 106+67 в 258 играх) и Хамеса Родригеса за 75 млн (37+42 в 125 играх).

Но при этом Луку Модрича в свое время взяли за 35 млн евро, Тони Крооса – за 25 млн, Каземиро – за 6 млн (позже доплатили «Порту» еще 7,5 млн за обратный выкуп), Тибо Куртуа – за 35 млн. За бразильских вундеркиндов Винисиуса Жуниора и Родриго заплатили по 45 млн евро. На подходе еще одна южноамериканская звезда – Эндрик из «Палмейраса» за те же 45 млн.

Летний 100-миллионный трансфер Джуда Беллингема в нынешних реалиях также выглядит вполне адекватным.

«Реал» неплохо продает: Криштиану Роналду ушел в «Юве» за 117 млн евро, Анхель Ди Мария и Каземиро – в «МЮ» за 75 млн и 70,7 млн соответственно, Альваро Мората – в «Челси» за 66 млн.

Но хочется подробнее остановиться на свежем мадридском подходе к трансферам – с недавнего времени «Реал» очень агрессивен на рынке свободных агентов. Топовых свободных агентов.

В 2021 году подписали Давида Алабу (оценка Transfermarkt на тот момент – 55 млн евро), через год – Антонио Рюдигера (40 млн). Алаба получил подписной бонус 17,7 млн евро (плюс еще агенты 11,5 млн), Рюдигер – 8 млн (15 млн).

О бесплатном переходе Киллиана Мбаппе из «ПСЖ» говорят уже как о свершившемся факте. Тут есть нюанс: бесплатный он будет только для «ПСЖ».

Кроме щедрой зарплаты (30 млн евро в год) «Реал» завлекает Мбаппе огромными подъемными – по данным The Times, почти 150 млн евро. Кроме прочего, игрок сохранит 80% имиджевых прав (обычно в «Реале» 50/50).

Вот такой трансфер без трансфера. Правилами такие выплаты не запрещены, но их все равно нужно вписывать в финансовые лимиты. Дело в том, что при переходе игрока из клуба в клуб компенсация за него амортизируется (размазывается ровным слоем) на срок контракта (но не более, чем на пять лет). Например, 107-миллинный Беллингем обходится «Реалу» лишь в 21,4 млн ежегодно (107/5) – без учета зарплаты.

А вот на все остальные выплаты (бонусы, агентские) амортизация не распространяется – клуб обязан их учитывать в бухгалтерии целиком прямо сейчас.

Но «Реал» и здесь нашел лазейку – бонусы Мбаппе выплатят как раз в течение пяти лет.

Примерно по той же схеме «Реал» планирует переход латераля «Баварии» Альфонсо Дэвиса, контракт которого заканчивается летом 2025 года. Вступать в официальные переговоры можно только за полгода до окончания контракта, но игрок явно знает об интересе из Мадрида. Попытки немцев переподписать канадца пока безуспешны. Чтобы не потерять его бесплатно через год, «Бавария», возможно, пойдет на трансфер этим летом. По данным As, «Реал» предлагает 25 млн евро, в Мюнхене хотят 50.

Время играет на «Реал», так как отношения между Дэвисом и «Баварией» испорчены. Если мюнхенцы откажутся от цены «Реала», «Мадрид» просто подождет, когда Дэвис достанется им бесплатно в 2025 году. Рискованно, но стоит того.

Есть и другая амбициозная цель. «Реал» хочет активировать пункт о выкупе Эрлинга Холанда.

Разве возможно подписать Мбаппе, Дэвиса и Холанда одним летом?

Мы уже поняли, что главное – вписаться в ограничения Ла Лиги. Основная статья расходов – зарплаты. Сколько на них «Реал» тратит сейчас?

Теперь вспоминаем, что «Реалу» позволено тратить 727,5 млн. Даже с учетом трансферов Беллингема (берем амортизированные 21,4 млн евро) и Эндрика (9 млн) запас у мадридцев внушительный – около 240 млн евро.

✅ Киллиан Мбаппе – 60 млн в год (зарплата плюс бонусы). Остается 180 млн.

«Они не обязаны никого продавать, чтобы заплатить за Мбаппе» – подтверждает босс Ла Лиги Хавьер Тебас.

✅ Дэвис даже за 50 млн евро (это 10 млн в год по амортизации) вместе с зарплатой и бонусами в 15-20 млн (именно столько ему не хотят пока платить в Германии) – 25-30 млн евро. Остается еще 150 млн.

Хватит ли этого на Холанда?

По информации The Athletic, в контракте норвежца был пункт об отступных в 175 млн евро (150 млн фунтов) летом 2024 года. Но он был напрямую связан с будущим Гвардиолы в клубе и деактивировался, когда тренер продлил контракт в ноябре 2022 года. В ближайшие годы вступят в силу дополнительные пункты контракта Хааланда, и сумма отступных может сократиться до 117 млн евро (100 млн фунтов).

Если «Сити» не договорится с Холандом о новом соглашении, возможно, выгоднее будет продать его этим летом.

По данным Capology, зарплата норвежца в «Сити» 29 млн евро (24,7 млн фунтов) в год. Плюс 35 млн годовая амортизация с учетом трансфера за 175 млн евро. Суммарно 64 млн, а это значит, что у «Реала» остается 86 млн для подъемных и агентских выплат.

А еще летом истекут увесистые контракты ветеранов Тони Крооса (24,4 млн евро в год), Луки Модрича (21,9 млн), Лукаса Васкеса (9,4 млн) и Начо (8,5 млн). Закончится аренда Кепы Аррисабалаги (9 млн), намерен уйти Дани Себальос (10,4 млн). Так что места в мадридской платежке на следующий сезон может стать еще больше.

По прогнозам доходы в следующем сезоне превысят миллиард евро, поэтому испанский лимит расходов будет еще больше. Главное, чтобы не подвели рычаги. На реконструкцию «Бернабеу» привлекли и кредитные средства (порядка 800 млн евро от JP Morgan and Bank of America) – по данным Swiss Ramble, общий долг клуба в прошлом году вырос до 1,6 млрд евро (у «Барсы» – 2,5 млрд). Но пока это не влияет на трансферные возможности «Реала».

Не видно обозримых проблем с финансовыми правилами УЕФА – этим летом в отчетность пойдет только 2023 год, еще через год – 2023-й и 2024-й, в 2026 году – будет первый полноценный трехлетний период оценки по новым правилам. В ограничение расходов на состав (до 70% от доходов) «Реал» вписывается с запасом (в этом году еще действует 80%).

«С моей точки зрения, Беллингем, Холанд и Мбаппе – три лучших игрока на планете, и двое из них уже в «Реале», – тизерит Тебас – Этот клуб в оптимальной экономической ситуации, там все хорошо с финансовым фэйр-плей. Они могут подписать Мбаппе… И не только его».

Телеграм-канал Игоря Сергеева

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Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Globallook Press, Stephen Blackberry/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /David Ramos, Matthias Hangst, Yasser Bakhsh