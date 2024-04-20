Роналду выбил из «Юве» 9,8 млн евро. Это часть зарплаты, замороженной в пандемию
Объяснение Игоря Сергеева.
Криштиану Роналду уже три года не играет в Италии, но «Ювентусу» придется заплатить ему 9,8 млн евро зарплаты.
Именно столько присудила арбитражная комиссия Федерации футбола Италии (FIGC), хотя португалец требовал в два раза больше.
Откуда такой гигантский долг?
Это результат странного зарплатного маневра «Юве». Чтобы сэкономить 90 млн евро в пандемийный сезон, клуб вроде как договорился с игроками и тренером Маурицио Сарри на временное сокращение зарплат, равное сумме выплат за март, апрель, май и июнь 2020-го.
По данным La Gazzetta dello Sport, коллегиальное решение, которое в равной степени коснулось всю команду и тренера – только первый зарплатный трюк. Второй: с каждым игроком велись конфиденциальные обсуждения компенсаций, о деталях которых было мало что известно.
Эти соглашения всплыли при обысках в рамках прокурорского расследования финансовой деятельности «Ювентуса» с 2018 по 2021 год под кодовым названием «Призма».
В марте 2022 года экс-звезда «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал прокурорам, что большинство игроков не принимали предложение клуба о полном отказе от зарплаты за четыре месяца – только за один.
«Договоренность заключалась в том, что в следующем сезоне [2021/22] нам вернут зарплату за три месяца из четырех, – рассказал аргентинец.
Дибала не получил обещанное вовремя, собрался в суд, но в итоге договорился на компенсацию в 3 млн евро (из 3,7 млн).
В прошлом году выяснилось, что подобная договоренность была и с Роналду. Только ему должны были компенсировать гораздо больше – 19,6 млн евро.
Так было соглашение с Роналду или нет?
По первоначальной версии следователей, «Ювентус» уничтожил все подтверждающие документы, в том числе договор с Роналду. Долго считалось, что один экземпляр сохранился у игрока.
Сейчас вскрылось, что соглашение о компенсации (Carta Ronaldo) нашли в офисе адвоката Федерико Рестано в марте 2022 года во время обыска по тому же делу «Призма» – клуб гарантировал возврат денег даже в случае ухода футболиста.
В документе была виза бывшего спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи, но не было подписи Роналду.
Поэтому «Юве» не считал соглашение легитимным и не собирался ничего платить. Оптимизм клубных юристов основывался еще и на том, что Роналду при уходе в «МЮ» подписал «разрешение, необходимое для международного трансфера». Якобы этим игрок подтвердил, что не имеет финансовых претензий к бывшему клубу.
После консультаций с итальянской прокуратурой Роналду все равно решил судиться.
Итоговое решение – очень странное. Виноваты все, но Роналду все равно получит почти 10 млн евро
Переходим к самому интересному.
В октябре Арбитражная комиссия FIGC предложила всем договориться мирно. Не получилось. На днях опубликовали собственный вердикт:
● Установлена «преддоговорная ответственность» клуба перед игроком даже без наличия подписанного обеими сторонами соглашения о компенсации.
● Криштиану признан виновным в соучастии «вследствие бездействия».
● С учетом «совместной халатности» «Юве» должен заплатить половину от запрошенной игроком суммы – 9,8 млн евро плюс проценты.
По утверждению «Юве», арбитраж признал отсутствие давления на игроков и мошенничества в самом зарплатном маневре (договоренности о снижении зарплаты), но обвинил клуб в срыве последующих переговоров о компенсации (та самая «преддоговорная ответственность»). То есть, отсутствие на соглашении визы Роналду – вина клуба. Вернее – обоюдная. Поэтому футболист получит только половину суммы.
Интересно, что юристы «Ювентуса» были настолько уверены в себе, что клуб не стал резервировать в бюджете сумму на случай поражения в суде. Сейчас изучается возможность апелляции. Правда, по оценке Tuttosport, оспаривание решений FIGC возможно только «в очень частных случаях» – не факт, что это именно такой. Но всегда есть возможность обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Роналду – это только часть больших проблем «Юве»
Как уточнялось выше, договоры Роналду нашлись во время обысков по делу о финансовых нарушениях «Юве» с 2018-го по 2021-й. Его можно разделить на два трека – спортивный и гражданский (в Италии = уголовный).
Наказание по спортивному: минус 10 очков за фиктивный прирост капитала, штраф 718 тысяч евро, дисквалификация экс-боссов.
Напомним про санкции от УЕФА: однолетний бан на еврокубки (пропустят Лигу конференций–2023/24) и 20 млн евро штрафа (10 млн условно – зависит от возможного рецидива в ближайшие три сезона) за нарушение европейских финансовых правил.
Одновременно прокуратура Турина продолжает гражданское расследование, которое как раз больше сфокусировано на секретных зарплатах, и тут пока далеко до финала. Обвинение считает, что около 60 млн из «сэкономленных» 90 млн евро выплатили команде по серой схеме – без указания в отчетности. В этом главная претензия к клубу.
По этому делу менеджерам клуба грозят сроки до восьми лет, клубу – штрафы, точные размеры которых определяет суд.
Игроки могут избежать последствий, если пойдут на сделку со следствием.
Роналду, похоже, ничего не грозит. Кроме денег.
Роналду требует 20 млн от «Юве». Что это за долг?
Фото: Fabio Ferrari/Lapresse, IMAGO/Alexandre Neto / SPP/Global Look Press; Gettyimages.ru/Valerio Pennicino, Yasser Bakhsh; East News/FAYEZ NURELDINE/AFP/East News