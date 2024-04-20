Роналду выбил из «Юве» 9,8 млн евро. Это часть зарплаты, замороженной в пандемию

Объяснение Игоря Сергеева.

Криштиану Роналду уже три года не играет в Италии, но «Ювентусу» придется заплатить ему 9,8 млн евро зарплаты.

Именно столько присудила арбитражная комиссия Федерации футбола Италии (FIGC), хотя португалец требовал в два раза больше.

Откуда такой гигантский долг?

Это результат странного зарплатного маневра «Юве». Чтобы сэкономить 90 млн евро в пандемийный сезон, клуб вроде как договорился с игроками и тренером Маурицио Сарри на временное сокращение зарплат, равное сумме выплат за март, апрель, май и июнь 2020-го.

По данным La Gazzetta dello Sport, коллегиальное решение, которое в равной степени коснулось всю команду и тренера – только первый зарплатный трюк. Второй: с каждым игроком велись конфиденциальные обсуждения компенсаций, о деталях которых было мало что известно.

Эти соглашения всплыли при обысках в рамках прокурорского расследования финансовой деятельности «Ювентуса» с 2018 по 2021 год под кодовым названием «Призма».

В марте 2022 года экс-звезда «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал прокурорам, что большинство игроков не принимали предложение клуба о полном отказе от зарплаты за четыре месяца – только за один.

«Договоренность заключалась в том, что в следующем сезоне [2021/22] нам вернут зарплату за три месяца из четырех, – рассказал аргентинец.

Дибала не получил обещанное вовремя, собрался в суд, но в итоге договорился на компенсацию в 3 млн евро (из 3,7 млн).

В прошлом году выяснилось, что подобная договоренность была и с Роналду. Только ему должны были компенсировать гораздо больше – 19,6 млн евро.

Так было соглашение с Роналду или нет?

По первоначальной версии следователей, «Ювентус» уничтожил все подтверждающие документы, в том числе договор с Роналду. Долго считалось, что один экземпляр сохранился у игрока.

Сейчас вскрылось, что соглашение о компенсации (Carta Ronaldo) нашли в офисе адвоката Федерико Рестано в марте 2022 года во время обыска по тому же делу «Призма» – клуб гарантировал возврат денег даже в случае ухода футболиста.

В документе была виза бывшего спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи, но не было подписи Роналду.

Поэтому «Юве» не считал соглашение легитимным и не собирался ничего платить. Оптимизм клубных юристов основывался еще и на том, что Роналду при уходе в «МЮ» подписал «разрешение, необходимое для международного трансфера». Якобы этим игрок подтвердил, что не имеет финансовых претензий к бывшему клубу.

После консультаций с итальянской прокуратурой Роналду все равно решил судиться.

Итоговое решение – очень странное. Виноваты все, но Роналду все равно получит почти 10 млн евро

Переходим к самому интересному.

В октябре Арбитражная комиссия FIGC предложила всем договориться мирно. Не получилось. На днях опубликовали собственный вердикт:

● Установлена «преддоговорная ответственность» клуба перед игроком даже без наличия подписанного обеими сторонами соглашения о компенсации.

● Криштиану признан виновным в соучастии «вследствие бездействия».

● С учетом «совместной халатности» «Юве» должен заплатить половину от запрошенной игроком суммы – 9,8 млн евро плюс проценты.

По утверждению «Юве», арбитраж признал отсутствие давления на игроков и мошенничества в самом зарплатном маневре (договоренности о снижении зарплаты), но обвинил клуб в срыве последующих переговоров о компенсации (та самая «преддоговорная ответственность»). То есть, отсутствие на соглашении визы Роналду – вина клуба. Вернее – обоюдная. Поэтому футболист получит только половину суммы.

Интересно, что юристы «Ювентуса» были настолько уверены в себе, что клуб не стал резервировать в бюджете сумму на случай поражения в суде. Сейчас изучается возможность апелляции. Правда, по оценке Tuttosport, оспаривание решений FIGC возможно только «в очень частных случаях» – не факт, что это именно такой. Но всегда есть возможность обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Роналду – это только часть больших проблем «Юве»

Как уточнялось выше, договоры Роналду нашлись во время обысков по делу о финансовых нарушениях «Юве» с 2018-го по 2021-й. Его можно разделить на два трека – спортивный и гражданский (в Италии = уголовный).

Наказание по спортивному: минус 10 очков за фиктивный прирост капитала, штраф 718 тысяч евро, дисквалификация экс-боссов.

Напомним про санкции от УЕФА: однолетний бан на еврокубки (пропустят Лигу конференций–2023/24) и 20 млн евро штрафа (10 млн условно – зависит от возможного рецидива в ближайшие три сезона) за нарушение европейских финансовых правил.

Одновременно прокуратура Турина продолжает гражданское расследование, которое как раз больше сфокусировано на секретных зарплатах, и тут пока далеко до финала. Обвинение считает, что около 60 млн из «сэкономленных» 90 млн евро выплатили команде по серой схеме – без указания в отчетности. В этом главная претензия к клубу.

По этому делу менеджерам клуба грозят сроки до восьми лет, клубу – штрафы, точные размеры которых определяет суд.

Игроки могут избежать последствий, если пойдут на сделку со следствием.

Роналду, похоже, ничего не грозит. Кроме денег.

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Роналду требует 20 млн от «Юве». Что это за долг?

Фото: Fabio Ferrari/Lapresse, IMAGO/Alexandre Neto / SPP/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Valerio Pennicino, Yasser Bakhsh; East News /FAYEZ NURELDINE/AFP/East News