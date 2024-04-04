«МЮ» и «Ницца» Рэтклиффа выходят в ЛЕ. Так можно? (нет)

Нужно чем-то жертвовать.

«МЮ» идет шестым в АПЛ, «Ницца» – пятая в Лиге 1, высоки шансы, что они отберутся в Лигу Европы. Что же тут такого?

Оба принадлежат миллиардеру Джиму Рэтклиффу, а УЕФА запрещает участие клубов одного владельца в одном соревновании.

Как же быть?

УЕФА внимательно следит за связями между клубами

В правилах УЕФА подробно разжевывается, что имеется в виду под недопустимым контролем или влиянием более чем на один клуб в одном турнире:

● владеть большинством голосов акционеров;

● право назначать или смещать большинство членов административного, управленческого или надзорного органа клуба;

● быть акционером и единолично контролировать большинство голосов акционеров в соответствии с соглашением, заключенным с другими акционерами клуба;

● иметь возможность оказывать любым способом решающее влияние на принятие решений в клубе.

Если два или более клуба не соответствуют данным критериям, УЕФА допускает только один. Важно: речь идет даже про потенциальное участие в турнире. Например, когда клуб участвует в ЛЧ и теоретически может опуститься в ЛЕ, где играет другой клуб владельца.

Критерии выбора клуба следующие:

1) клуб, который квалифицировался в более престижный клубный турнир УЕФА (по порядку – Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций).

2) клуб, занявший наивысшее место во внутреннем чемпионате;

3) клуб, ассоциация которого занимает наивысшее место в рейтинге УЕФА.

За соблюдением правил пристально инстанция УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК), которая состоит из двух независимых палат – первой и апелляционной. Ее решения можно обжаловать только в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Так, стоп. А как же «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг», которые играли в одной группе Лиги Европы?

То, что двум клубам империи Red Bull разрешили играть в одном турнире – распространенный миф.

Когда «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» впервые отобрались в 2017 году в Лигу чемпионов, УЕФА провел большую проверку.

И заблокировал одновременное участие, установив сразу несколько признаков недопустимого «решающего влияния».

Клубы получили допуск, только когда оперативно устранили замечания в соответствии с рекомендациями.

Как?

В частности, расторгли внутренний договор о сотрудничестве и часть кредитных. Но самое главное, Red Bull юридически потерял контроль над австрийским клубом – из генеральной ассамблеи ассоциации-владельца «Зальцбурга» и правления исключили лиц, которые даже предположительно могли быть связаны с Red Bull, а спонсорское соглашение пересмотрели – снизили суммы до «отсутствия решающего влияния».

То есть структура владения и управления «Зальцбургом» изменилась настолько, что их взаимоотношения с Red Bull упростились до уровня клуб-спонсор без (даже возможности) вмешательства в управление.

Считается, что корпорация пожертвовала одним проектом в пользу флагманского – «РБ Лейпциг». Кстати, РБ – это не то, что вы подумали, а RasenBallsport («Клуб по игре с мячом на газоне»).

Вся процедура – от начала проверки до окончательного вердикта – заняла чуть больше месяца.

Так-так. А что с влиянием Рэтклиффа на «МЮ» и «Ниццу»?

Сайт «Ниццы» сообщает, что с 26 августа 2019 года клуб в собственности химической компании INEOS, возглавляемой ее основателем Джимом Рэтклиффом и его совладельцами Энди Карри и Джоном Рисом.

Здесь все довольно просто и очевидно: решающее влияние на французов зафиксировано. Идем дальше.

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С недавней покупкой Рэтклиффом 25 процентов акций «МЮ» все гораздо сложнее и запутаннее.

О сделке как о свершившемся факте сообщили еще в конце прошлого года, но в январе Нью-Йоркская фондовая биржа (где торгуются акции «МЮ») опубликовала любопытнейший 241-страничный отчет с деталями, откуда мы узнали:

– формально акции «МЮ» приобретает не лично Рэтклифф и даже не его химический конгломерат INEOS (хотя и указан «аффилированной стороной»), а другая компания Рэтклиффа – Trawlers Limited с офшорного британского острова Мэн;

– Trawlers Limited сразу приобретает 25 % голосующих акций с возможностью увеличения пакета до 33%. – то есть поэтапном приобретении Рэтклиффом трети клуба;

– основные спортивные решения в «МЮ» уже невозможны без одобрения Trawlers (= Рэтклиффа). Речь о кадровых перестановках в менеджменте и тренерском штабе, а также полном согласовании трансферов.

Кадровые перестановки начались еще в декабре: генерального директора Ричарда Арнольда после менее чем двух лет работы временно подменил главный юрисконсульт клуба Патрик Стюарт. В январе клуб анонсировал скорое назначение постоянным гендиром Омара Барраду из City Football Group (правда, с пометкой «дата начала работы Омара будет объявлена в свое время»), чью кандидатуру связывают с новыми собственниками.

В феврале в совет директоров клуба вошли «люди Рэтклиффа» из INEOS – совладелец компании Джон Рис и председатель спортивного направления Роб Невин.

Заглянем в актуальную выписку из реестра британских публичных компаний, где среди активных лиц со значительным контролем или влиянием на Manchester United Plc (холдинговую компанию «МЮ»):

● Братья Глейзеры (Джоэл, Брайан и Аврам) – члены совета директоров.

● Компания Red Football Limited все тех же Глейзеров – владелец более 75% голосующих акций.

● Патрик Стюарт – временный генеральный директор.

Там нет (возможно, пока) ни Trawlers Limited (= INEOS = Рэтклифф), ни членов совета директоров Риса и Невина, ни даже анонсированного два месяца назад Баррады (его нет и на сайте клуба – там все еще Стюарт).

Тем временем в британских медиа активно обсуждаются назначения людей Рэтклиффа в спортивный блок: «МЮ» хантит Дэна Эшворта из «Ньюкасла» на должность спортивного директора, а Джейсона Уилкокса из «Саутгемптона» – технического.

Вывод: с одной стороны, влияние новых владельцев на кадровые и управленческие (особенно спортивные) процессы в «МЮ» явно есть, с другой – его значительность не зафиксирована юридически.

УЕФА при проверке будет опираться не только на выписку из британского реестра, но другие формальные (а может, и неформальные) признаки – как это уже было в случае с Red Bull.

При достаточных подозрениях УЕФА может запросить независимый отчет о соблюдении требований о честности соревнований. Интересное совпадение, что по кейсу Red Bull такое заключение предоставляла компания PricewaterhouseCoopers – где когда-то трудился совладелец INEOS и новый член совета директоров «МЮ» Джон Рис.

Когда закончится проверка? Что будет, если «МЮ» с «Ниццей» ее завалят?

По обновленным правилам клуб должен к 3 июня доказать соблюдение всех критериев раздела «Честность соревнований/владение несколькими клубами».

По информации Daily Mail, боссы «МЮ» уже ведут переговоры с УЕФА и даже получили предварительное заверение о допуске к Лиге Европы, если «Ницца» также квалифицируется в турнир. Правда, «при соблюдении определенных условий».

Если клубы не выполнят «условия», то сработает еще одно свежее нововведение – один из них отправится в Лигу конференций (раньше один просто исключали из соревнований в пользу следующего места в национальном турнире). Важное условие: один из клубов должен напрямую квалифицироваться в группу Лиги Европы.

Здесь интересно, что неудачника выберут по итоговому месту в местной лиге. Так, пятая «Ницца» из Лиги 1 сейчас бы отправила в Лигу конференций шестой «МЮ» из АПЛ.

Кстати, у Рэтклиффа могло быть еще больше проблем. Хорошо, что в Лигу Европы в этом году почти наверняка не квалифицируется его другой клуб – «Лозанна». Тогда бы (конечно, если УЕФА нашел бы достаточные связи) условное третье место в чемпионате Швейцарии могло бы отправить «Ниццу» в Лигу конференций, а «МЮ» оставить совсем без еврокубков.

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Телеграм-канал Игоря Сергеева

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Фото: East News /Daniel LEAL / AFP, Oli SCARFF / AFP, DARREN STAPLES / AFP; Panoramic/ZUMAPRESS.com, IMAGO/Andrew Yates, imago-images.de/Global Look Press