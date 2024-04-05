У «Брайтона» рекорд АПЛ (и с натяжкой мировой) по прибыли. Да-да, у «Брайтона»!

Разбор Игоря Сергеева.

Финансовый отчет «Брайтона» ошеломляет – клуб установил рекорд по чистой прибыли в истории английского футбола.

Шестая команда прошлого сезона (и пока девятая нынешнего) в плюсе на 122,8 млн фунтов, что почти на 10 млн больше прошлого высшего показателя – 113 млн «Тоттенхэма» в сезоне-2017/18.

В мире только «Барса» показывла более внушительный результат – 300 млн фунтов (351 млн евро) в том же сезоне-2022/23, но это сложно назвать прибылью в классическом понимании. «Рычаги Лапорты» помогли лишь на мгновение, сейчас клуб снова в кризисе .

Результат «Брайтона» куда органичнее.

Разбираемся в деталях экономического чуда.

Как вообще зарабатывает «Брайтон»?

В прошлом сезоне «Брайтон» занял рекордную для себя шестую позицию в АПЛ, попал в Лигу Европы и дошел до полуфинала Кубка Англии.

«Мы показали исключительную прибыль, – обращается владелец клуба Тони Блум к болельщикам на первых страницах финансового отчета. – Невероятно, что в то время как мы провели лучший сезон на поле, мы также показали наши лучшие результаты вне его».

Чистая прибыль клуба в сравнении с предыдущим сезоном подскочила в пять раз – с 24,1 млн до 122,8 млн фунтов.

Фиксируем слагаемые успеха.

● Оборот вырос с 174,5 млн до 204,4 млн фунтов.

● Доходы от матчдэй выросли с 20,6 млн до 24,6 млн, в том числе за счет кубковых успехов и роста посещаемости женской команды.

● ТВ-доходы повысились с 126,2 млн до 155,2 млн фунтов, в основном из-за более высокого места (в АПЛ деньги распределяются в зависимости от места в таблице).

● Коммерческие доходы увеличились с 15,4 млн до 17,9 млн, что в основном связано с ростом розничной торговли мерча и вознаграждениями за результаты. Клуб также благодарит за поддержку своих постоянных спонсоров – American Express (платежная система), Nike и SnickersUK (бренд рабочей одежды).

● Прочие операционные доходы выросли с 985 тысяч до фантастических 24,9 млн за счет компенсации от «Челси» за переход тренера Грэма Поттера.

● Прибыль от трансферов выросла в десять раз – с 8,8 млн до 88,6 млн фунтов, при том, что в отчетность на попали доходы от продажи Мойсеса Кайседо и Роберта Санчеса в «Челси» за суммарные 140 млн фунтов.

На трансферах остановимся подробнее. Суперэффективннсть на рынке – отличительная особенность «Брайтона».

Вот трансферные итоги АПЛ прошлого сезона.

Если данных за один сезон недостаточно, возьмем пять последних. «Брайтон» – единственный клуб АПЛ в трансферном плюсе – 77,9 млн фунтов. Следом дебютант «Лутон» с гигантским отрывом и отрицательным балансом (-15,2 млн) и «Эвертон» (-25,2 млн). Самые большие трансферные убытки за пятилетний период у «Челси» (- 681,8 млн), «МЮ» (-603,8 млн), «Арсенала» (– 556,2 млн) и «Тоттенхэма» (465,2 млн).

Конечно, это довольно прямолинейные данные, так как не учитывают амортизацию – когда в бухгалтерии трансферная выплата за игрока равномерно размазывается по длительность контракта. Именно поэтому трансферный баланс «Брайтона» из отчетности за прошлый сезон отличается от данных Transfermarkt. Но для фиксации уникальности клуба из Восточного Суссекса таких фактов вполне достаточно.

Кстати, отчет сообщает, что амортизация игроков «Брайтона» снизилась с 45,4 млн до 32,8 млн фунтов, что тоже хорошо – в будущей отчетности будет меньше расходов.

Как клуб добивается таких результатов на трансферном рынке?

Сначала смотрим более продвинутую статистику.

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А еще в этот период «Брайтон» продал за 25 млн в «Челси» вратаря Роберта Санчеса, которого бесплатно забрал 15-летним из академии «Леванте». Та же история с защитником Беном Уайтом – в 16 лет пришел из «Саутгемптона», продали в «Арсенал» за 50 млн фунтов.

«Брайтон» превратился в бренд скаутской эффективности. Нынешние игроки также растут в цене – например, японский созидатель Каору Митома пришел за 2,5 млн фунтов (сейчас оценка Transfermarkt – 39 млн), эквадорский крайний защитник Первис Эступиньян – 14,9 млн (30 млн), ивуарийский вингер Симон Аденгра – 6 млн (26 млн), парагвайский атакующий полузащитник Хулио Энсисо – 9,5 млн (19 млн), шотландский опорник Билли Гилмор – 7,5 млн (15,6 млн), аргентинский хавбек Факундо Буонанотте – 10 млн (15,6 млн).

«Брайтон» – наглядный пример способности клуба точно прогнозировать, кто ему понадобится задолго до того, как это потребуется.

«У нас есть база данных о людях, их уровне и характеристиках, которая позволяет нам более точно предсказать, сможет ли игрок из страны Х с большей вероятностью адаптироваться к игре в АПЛ при прочих равных условиях», – рассказывает исполнительный директор клуба Пол Барбер.

«Брайтон» фокусируется не просто на покупке нужных игроков, а на их покупке в нужное время и по нужной цене, а также на постоянном реинвестировании полученных денег в состав.

«Обычно мы стараемся найти замену игроку, который, по нашему мнению, может уйти, до того, как его предшественник будет продан. – говорит Барбер. – Нет ничего хуже, чем совершить крупный трансфер, а только потом выйти на рынок».

Так Мойсеса Кайседо купили в рамках подготовки к возможной продаже Ива Биссумы.

«Задача состоит в том, чтобы продолжать повторять этот трюк, находить молодых талантов в разных частях света – ловить рыбу в прудах, куда другие клубы не стремятся заглянуть, – делится рецептом Пол Барбер, исполнительный директор и заместитель председателя совета директоров «Брайтона». – А затем с помощью наших тренеров развивать этих игроков до уровня Премьер-лиги и выше».

Кажется, не случайно один из официальных партнеров клуба – Football Manager.

А что с расходами?

Но для рекордной прибыли в АПЛ одних доходов недостаточно – нужно очень бережно тратить.

«Брайтон» сообщает, что общее расходы клуба выросли на четверть – с 23,9 млн до 30 млн фунтов. Это объясняется инфляцией в большинстве сфер деятельности, а также увеличением расходов по контрактам.

Общий зарплатный фонд действительно вырос – с 101 млн до 112,2 млн фунтов. Но во-первых, это зарплата вообще всех работников клуба со всевозможными бонусами, страховками и пенсиями (от уборщика до главного тренера Роберто Де Дзерби), во-вторых – это мизер по меркам АПЛ.

Поэтому будем опять сравнивать.

С такого ракурса шестое место «Брайтона» в прошлом сезоне кажется чудом. Вернее – это и есть чудо.

Так-так. А где место «Брайтона» в европейском футболе?

По спортивным результатам – в 1/8 Лиги Европы, где весной уступили «Роме».

Но мы здесь собрались не за этим. Открываем свежий финансовый отчет УЕФА за календарный год (сейчас мы смотрим 2023-й), поэтому показатели расходятся с отчетом «Брайтона» за сезон-2022/23. Но сейчас не про конкретные цифры – важнее позиции (и окружение). В выборке – все европейские клубы.

Неплохая компания. Идем дальше.

Вау. Продолжаем.

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А это точно середняк АПЛ?

Еще «Брайтон» замыкает европейский топ-20 по общим доходам (229,6 млн фунтов), хотя не участвовал в Лиге чемпионов и не получал от УЕФА многомиллионные бонусы. Для клуба, который еще семь лет назад играл в Чемпионшипе, такие финансовые результаты – просто фантастика.

Кстати, «Брайтон» мог стать первым по общей прибыли. У «Барсы» в первом полугодии 2023 года еще действовало послевкусие экономических рычагов – уже перед началом сезона Ла Лига снизила лимит спортивных расходов клуба (испанский ФФП) в три раза. Доходы каталонцев в текущем сезоне сильно просели.

Экономика британцев – продуманная стратегия, а не какие-то там рычаги. Так что, если оставлять трюки «Барсы» за скобками, «Брайтон» можно считать самым прибыльным клубом Европы.

Что дальше?

Кажется, что только успех.

В этом сезоне добавятся доходы от Лиги Европы, трансферный баланс снова в плюсе – на 80 млн фунтов.

У «Брайтона» вообще нет проблем с британским ФФП – «клуб соблюдал все правила АПЛ и будет соблюдать их в обозримом будущем».

С исполнительным директором Полом Барбером контракт продлен до 2030 года.

«Это сложная задача – быть устойчивым и меньше зависеть от своего владельца, в нашем случае Тони [Блума], – считает Барбер. – И в то же время собрать конкурентоспособный состав».

Впервые с 2007 года «Брайтон» вернул Блуму часть долга, сократив сумму беспроцентного займа с 406,5 до 373,3 млн фунтов.

Де Дзерби связывают с ведущими европейскими клубами, включая «Баварию», «Барселону» и «Ливерпуль». Но сейчас он отвергает разговоры о своем будущем.

«Я все еще горжусь тем, что являюсь тренером «Брайтона», – заявляет Де Дзерби. – Это [будущее] не вопрос сегодняшнего дня. В данный момент я хочу быть сосредоточенным и не отвлекаться от поставленной цели. На данный момент у меня есть контракт. Все внимание сосредоточено на поле».

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При этом у «Брайтона» всегда есть план Б – и не только в трансферах игроков.

«Один из трюков, который приходится проделывать с клубом нашего размера, – это эволюция, – уверен Барбер. – Мы не хотим строить команду под одного тренера, а потом набирать совершенно другую команду под следующего. Наша задача – продолжать развиваться от тренера к тренеру, имея практически тот же состав».

Когда ушел Грэм Поттер, в клубе уже знали, что именно Де Дзерби отлично продолжит дело. Сейчас есть шорт-лист и на случай расставания с итальянцем. Хотя приоритет – продолжить с Де Дзерби.

«Мы понимаем, что [новая] сделка [с Де Дзерби] должна быть заключена, и мы хотим устойчивости всей футбольной пирамиды –– добавил Пол Барбер – 26 лет назад мы были в самом низу этой пирамиды и вполне могли бы не быть здесь сегодня».

Но вы оказались на вершине. Пока только экономической.

Сейчас команда со средним возрастом игроков чуть более 25 лет идет девятой в АПЛ, на пять очков отставая от шестого «МЮ». Есть возможность зацепиться за еврокубки!

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Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt, Alex Pantling; brightonandhovealbion.com /Paul Hazlewood; IMAGO/Paul Terry/Global Look Press