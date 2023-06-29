16 комментариев

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Хорошие новости для «Барсы»: бесплатно подписан Илкай Гюндоган с отступными в 400 млн евро.

Плохие новости для «Барсы»: нет 100-процентной гарантии, что Ла Лига зарегистрирует новичка.

Разбираемся в финансовых лабиринтах Ла Лиги.

В «Ман Сити» и Саудовской Аравии Гюндогану предлагали больше. Но он выбрал «Барсу»

«Сейчас Гюндоган слишком важен для нас. Мы не можем позволить себе отпустить его », – признавался Пеп Гвардиола после разгрома «Ливерпуля» в начале апреля.

Игрок изначально был заинтересован в продлении контракта – пусть и вяло, но переговоры шли с конца прошлого года.

По данным The Athletic, первое предложение было таким: годовое соглашение с понижением зарплаты плюс возможность продления еще на год. Общая сумма контракта составила бы около 16 млн евро (здесь и далее – после уплаты налогов) при условии активации опции продления на второй год (в сезоне-2022/23 Гюндоган получал 8,5 млн в год).

Игрока смущал срок – хотелось более длительного контракта. Переговоры продолжались, но без особого прогресса. В марте на горизонте появилась «Барселона».

Весной Гюндоган набрал сумасшедшую форму. После прохода «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов в середине апреля Пеп призвал клуб приложить дополнительные усилия для сохранения Гюндогана.

Перед финалом Кубка Англии англичане сделали финальное предложение: годовая сделка на 12 млн евро все с той же опцией продления на год. Гюндоган отверг оффер, забил дважды в победном финале и начал активные переговоры с «Барсой».

Если бы «Сити» гарантировал футболисту двухлетнее соглашение, он наверняка бы остался. Но англичане не решились. Из-за давней симпатии к «Барсе» Гюндоган согласился на тот же срок контракта (1+1), но даже с меньшей зарплатой (9 млн евро). Ключевую роль сыграли Хави, Роберт Левандовски и спортдир Йорди Кройфф. Окружение футболиста настаивает, что деньги не были главным фактором – 32-летний Илкай отклонил несколько жирных предложений из Саудовской Аравии.

Но мечта Гюндогана может не сбыться. «Барселона» все еще превышает финансовый лимит для регистрации игроков в Ла Лиге. По информации The Athletic, в новом контракте есть специальный пункт на этот счет: если игрока не заявят до начала чемпионата (13 августа), он сможет уйти бесплатно до конца трансферного окна, получив всю зарплату за первый год .

Напомните, что еще за финансовый потолок, как его считать и какие последствия?

Лимит расходов (Límite de Coste de Plantilla Deportiva) действует в Ла Лиге с 2013 года. Это испанский вариант ФФП – основной элемент финансового контроля, обеспечивающий платежеспособность клубов и равенство в соревновании.

Иногда его ошибочно понимают как исключительно потолок зарплатного фонда клуба, но правила объемнее: заработная плата (игроки плюс тренерский штаб), социальное обеспечение, коллективные и индивидуальные бонусы (будь то денежные или натуральные выплаты вроде дома, автомобиля или отпуска), компенсации при разрыве контракта, комиссии агентам и амортизация трансфера (распределение стоимости игрока на всю длину контракта равным слоем). Учитывается траты и на резервную команду, академию и другие секции клуба. Так что эти ограничения правильнее называть «лимит расходов на состав».

Формула подсчета сложная: доходы команды (включая телевизионные права, рекламу, продажу билетов, трансферы и прогноз сборов от еврокубков) минус запланированные неспортивные расходы с убытками прошлого сезона.

Простыми словами, чем больше клуб самостоятельно зарабатывает, тем больше может потратить на состав.

Лимиты могут быть скорректированы после зимнего трансферного окна. Для более детального понимания смотрим итоговые (на 23 февраля) цифры прошедшего сезона.

Санкции за превышение лимита меняются практически каждый сезон – например, во время пандемии они смягчались. Сейчас при выходе за установленный порог команды могут тратить на новых игроков только 40 процентов денег, освобожденных после ухода футболистов или заработанных на их трансферах. Кстати, Ла Лига собирается поднять планку до 50 процентов (в исключительных случаях до 60). Естественно, если правило не соблюдается, регистрация новичков невозможна.

Иными словами, если клуб вышел за рамки, то единственный способ подписать новичка – чистить состав. При этом подписанные игроки должны обходиться гораздо дешевле, чем ушедшие.

Год назад рычаги помогли «Барсе» вылезти из минуса, но сейчас все сложнее

В сезоне-2021/22 лимит «Барселоны» вообще ушел в минус 144 млн. Поэтому летом прошлого года требовались фокусы с бюджетом – так появился мем про рычаги.

Здесь стоит включить минутку душноты. Все же финансовым рычагом принято считать возможность управлять доходами организации (изменение объема капитала) за счет увеличения объемов заемных средств. Действия «Барсы» по распродаже активов не очень верно называть «рычагами», но так как его употребил сам Жоан Лапорта, выключаем занудство и идем дальше.

Прошлым летом «Барса» сначала продала 25 процентов доходов от телеправ на 25 лет (до 2047 года) американским инвесторам Sixth Street. Сумма двух сделок – 267 млн евро (за 10 процентов) плюс до 400 млн (за 15 процентов). Позже уступили 49 процентов аудиовизуального подразделения Barca Studios разным инвесторам за более чем 200 млн евро.

Лимит расходов на состав из минусового скакнул в плюс 656,4 млн евро. «Барса» потратила 153 млн евро на трансферы Роберта Левандовского, Рафинью, Жюля Кунде, бесплатно пришли Франк Кессье, Эктор Бельерин, Маркос Алонсо и Андреас Кристенсен. При этом каталонцы от продажи игроков выручили только 35 млн евро. При всем этом структурные долги клуба (их не учитывает потолок) составляют около 1,3 млрд евро.

Боссы «Барсы» посчитали такой подход настолько успешным, что даже отказались (вместе с «Реалом», «Атлетиком» и «Ибицей») от дополнительного дохода, который бы получили от участия в сделке лиги с CVC на приобретение доли в испанских вещательных и спонсорских правах. «Барселона» посчитала перебором срок соглашения в 50 лет, несмотря на то, что в обмен на сговорчивость Ла Лига предлагала клубам увеличение лимита расходов на 15 процентов.

Рычаги Лапорты раздражали не только соперников, но и боссов лиги. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в конце прошлого года объявил, что со следующего сезона подобные маневры больше не помогут. Чтобы не было проблем с регистрацией новичков, клубам рекомендовалось сокращать расходы на заработную плату и непрофильную деятельность, а также повышать доходы за счет трансферов, рекламы и спонсоров.

Кажется, это было обращение конкретно к «Барселоне».

«Барса» могла бесплатно потерять Гави, новички в режиме ожидания. Остался всего один рычаг – «план жизнеспособности»

Уже в начале года в Ла Лиге прогнозировали, что к лету «Барселона» даже без новых приобретений снова выйдет за пределы собственного порога расходов – по разным оценкам клубу в межсезонье надо дополнительно сэкономить более 100 млн евро.

Первые проблемы возникли в марте, когда из-за превышения расходов на состав лига отказалась регистрировать новый контракт Гави до 2026 года. «Барса» проиграла и в суде – игроку вернули статус игрока академии с контрактом до конца сезона. То есть, если новый контракт в ближайшее время не зарегистрирует лига, Гави все еще может уйти бесплатно.

Кроме того, сейчас клуб не может зарегистрировать новые договоры с Рональдом Араухо, Серджи Роберто, Маркосом Алонсо, Иньяки Пеньей, а также возможный контракт с Алексом Бальде (идут переговоры).

Но есть нюанс – Ла Лига допускает индивидуальное решение проблем с лимитом.

В начале июня Marca сообщила, что лига одобрила двухлетний «план финансовой жизнеспособности «Барселоны» . Известно пока немного: закрытие Barca TV и уход Серджи Бускетса, Жорди Альбы, Антуана Гризманна (расчистка платежки – самое важное условие Ла Лиги).

А в среду совет директоров «Барсы согласился дополнительно предоставить Ла Лиге годовые финансовые гарантии в размере 6,67 млн ​​евро. Это позволит 1 июля зарегистрировать хотя бы продление контрактов действующих игроков клуба.

Но для регистрации новичков плана недостаточно. «Барса» ищет возможность как можно быстрее (лучше всего до конца июня) избавиться от контрактов как минимум Клемана Лангле, Самюэля Умтити, Серджиньо Деста и Алекса Кольядо. По разным подсчетам это экономия еще около 50 млн евро под потолком расходов (напомним, речь не только про зарплату).

Не исключается продажа Ансу Фати, у которого третий по сумме контракт в клубе (14 млн евро в год) после Френки де Йонга и Левандовского.

«Я не могу сказать, останется он или нет, – говорит Хави. – Но дело не только в нем, но и во всех остальных. Я не могу ничего подтвердить, потому что мы зависим исключительно от Ла Лиги и плана жизнеспособности, который мы представили. Мы примем решение, когда получим от них окончательный ответ».

Mundo Deportivo сообщило об еще одной проблеме – при переговорах по новому контракту Хави попросил повышение зарплаты всего тренерского штаба. В клубе считают, главный тренер может поделиться со своими помощниками из своих собственных доходов.

Кроме Гюндогана, в ожидании потенциальный новичок – пришедший свободным агентом из «Атлетика» Иньиго Мартинес. Временно заморожен вроде как согласованный трансфер 18-летнего нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке за 35+10 млн евро.

Из-за финансовых ограничений «Барса» отказалась от покупки полузащитника «Интера» Марцело Брозовича, сообщает Diario Sport.

Похоже, рычаги явно заклинило, клуб ищет новые решения.

Возможно, спасение придет с Ближнего Востока

По данным Catalunya Ràdio, на столе у каталонцев лежит предложение на 100 млн в год за использование названия «Барселона» неназванным клубом из Катара. Юристы «Барсы» внимательно изучают условия на соответствие уставу клуба и правилам Ла Лиги.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Mike Hewitt, Shaun Botterill, David Ramos, Alex Caparros