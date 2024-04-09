«Зенит» первый по доходам и расходам, «Краснодар» – по прибыли, «Спартак» – по убыткам: деньги клубов РПЛ

Как и положено по закону, в конце марта клубы РПЛ подали в налоговую бухгалтерские отчетности за прошлый год. Данные публичны, так что еще до выхода финансового ревью РФС (конец мая) мы можем оценить доходы, расходы, прибыль, убытки и общие траты на зарплату.

Больше всех зарабатывает «Зенит» (тратит – тоже), у «Краснодара» – феноменальная прибыль

Еще один важный момент: мы брали только холдинговые клубные компании (например, АО «ФК «Зенит», АНО «ФК «Оренбург» или АФК «Факел»).

В РФС изучаются все дочерние компании и другие юрлица, входящие в одну группу с клубом – если они вовлечены в спортивную деятельность клуба. Это могут быть организации, например, ответственные за академию, продажу билетов, трансляцию матчей или эксплуатацию стадионов. Таких немного, но оговориться стоит.

Начнем с доходов, куда входят все финансовые поступления – от спонсорской помощи и выплат от лиги до заработков на трансферах.

● Бросается в глаза существенный разрыв между первой шестеркой и остальными клубами – между «Локомотивом» и «Ростовом» 4,5 млрд рублей.

● На рост доходов «Зенита» явно повлияла выгодная продажа Малкома в Саудовскую Аравию за 60 млн евро (по данным Transfermarkt – общий трансферный баланс прошлого года – 44,12 млн)

● Падение доходов «Локо» также частично объясняется трансферами – в 2022 году клуб удачно продал Бека-Бека за 12 млн евро, в прошлом году таких крупных продаж не было.

● У «Спартака» не было крупных продаж (бразильца Айртона продали за 7 млн евро). Содержание и пропорции основных доходов «Спартака» можно предположить по разбивке из последнего отчета РФС (вряд ли что-то могло сильно измениться с 2022-го): коммерция и спонсоры приносили около 4 млрд рублей, матчдэй – еще 1,5 млрд.

● Три клуба, которые функционируют в форме некоммерческих организаций, отчитались о получении и расходовании целевых средств (бюджетные субсидии, добровольные пожертвования, обеспечение целевых программ): «Ахмат» получил 650 млн рублей в виде целевых взносов, «Факел» – 484 млн, и «Пари НН» – 812 млн.

Но куда интереснее – траты.

● Разрыв между топ-6 и остальными сохраняется и по расходам, но здесь пропасть уже меньше – 3 млрд.

● Около половины трат «Зенита» и «Спартака» можно объяснить объемной зарплатной ведомостью (конкретнее – ниже). Плюс покупки игроков. По данным Transfermarkt, «Зенит» в прошлом году потратил на трансферы 18 млн евро (около 1,7 млрд рублей), «Спартак» – 30 млн (2,8 млрд).

● По данным РФС, «Зенит» потратил на агентов около 830 млн рублей, «Спартак» – 565 млн (валюта конвертирована по среднему годовому курсу).

● Расходы немного упали по сравнению с 2022 годом, в первую очередь это связано с показателями «Краснодара» – потратил на 5 млрд рублей меньше, чем годом ранее. Возможная причина – окончание строительства суперсовременной тренировочной базы в поселке Четук (Адыгея) в начале прошлого года.

А теперь сводим цифры.

● Клубы РПЛ в 2023 году вышли в общий плюс почти на 5 млрд, но здесь опять сработал фактор «Краснодара».

● «Зенит» вышел в плюс – теперь тратит приблизительно столько же, сколько зарабатывает (да-да, там доходы больше в два раза, чем у идущих следом «Краснодара» и «Спартака»).

● Убыток «Спартака» сократился на треть, но клуб все равно идет последним.

● Только «Крылья Советов», «Ахмат», «Пари НН» и «Локомотив» ухудшили свои показатели с позапрошлого года.

Бонус: клубные зарплаты (но есть нюанс)

В налоговой отчетности есть строка, которая отражает платежи «в связи с оплатой труда» – это зарплаты плюс любые выплаченные бонусы, а также налоги и все страховые взносы.

Речь о выплатах всем работникам – от газонокосильщика до президента клуба. Например, в АО «ФК «Зенит» по данным налоговой трудится 499 человек, в ООО «ФК «Краснодар» – 456, в АО «ФК «Спартак–Москва» – 410, в АО ФК «Ростов» – 336, в АО «ПФК «Крылья Советов» – 125.

Но понятно, что основная часть выплат – игрокам и тренерам.

● Суммарно клубы РПЛ потратили на зарплаты на 25% больше, чем в 2022-м.

● В среднем зарплатная ведомость съедает половину расходов клубов, но есть исключения: ЦСКА – 30%, «Ростов» – 34%, «Балтика» – 39%. А вот у «Крыльев Советов» на зарплаты ушли целых 77% клубных расходов («Ахмат» и «Пари НН» выводим за скобки с их сложной отчетностью из-за некоммерческого статуса).

● В зарплатах нет такого сильного разрыва между топ-6 и остальными как в доходах/расходах.

● Только один клуб уменьшил зарплатную ведомость – «Сочи» на полмиллиарда.

● Впечатляет почти удвоенная платежка «Рубина» (с 1,4 до 2,5 млрд).

● Удивляет «Ростов» – клуб с одной из самых маленьких платежек стал 4-м в прошлом сезоне РПЛ, а сейчас идет в трех очках от той же позиции.

В отчетах есть еще одна интересная строка – «управленческие расходы» (не стоит их складывать с зарплатами – разные формы отчетности). Сюда входят содержание офиса, зарплата руководителей, кадровиков, юристов, бухгалтеров и так далее. Больше всех на это тратят «Зенит» и «Динамо» (по миллиарду рублей в год), меньше всех – ЦСКА («всего» 36,8 млн), а в отчете у «Спартака» таких расходов нет (полный рейтинг здесь ). Удивляет «Балтика»: 516,4 млн «управленческих расходов» – это 43% (!!!) от общих расходов клуба (у остальных максимум 10 %).

Такова общая картина экономики клубов РПЛ. Более детальная – летом после отчета РФС.

Телеграм-канал Игоря Сергеева

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