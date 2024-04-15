Лидеры КХЛ рано вылетели из плей-офф. Что с ними случилось и как дела сейчас?

Полезный гид по топ-клубам.

Перекрестная система плей-офф создала множество сенсаций в Кубке Гагарина сезона-2023/24. В полуфиналах неожиданно оказались сразу три уральские команды и ярославский «Локомотив».

ЦСКА, «Ак Барс», «Салават», московское «Динамо», СКА, «Авангард» и «Спартак» – никто из лидеров КХЛ не дошел даже до третьего раунда. Пока другие команды борются за титул, вылетевшие клубы уже готовятся к следующему сезону.

Теперь уже можно сделать выводы об их проблемах и посмотреть на дальнейший курс развития каждого.

ЦСКА

Результат: поражение от «Локомотива» в первом раунде (1-4).

Слова Ротенберга о том, что «чемпионское окно ЦСКА закрывается», оказались в какой-то степени пророческими. Команда Федорова довольно средне играла в регулярке, которую закончила лишь на шестом месте. Желания игроков лезть в форточку, как год назад на слова тренера СКА отвечал Плотников, почему-то так и не появилось.

Что пошло не так:

Ранний вылет ЦСКА – совокупность проблем. Дело не только во вратаре Иване Федотове, за которого так боролся клуб на старте сезона и который по итогу все равно уехал в «Филадельфию». За пять игр плей-офф (при одной сухой победе) Федотов пропустил 13 шайб при 91,6% отраженных бросков.

ЦСКА играл практически без изменений чемпионского состава, с которым взял два подряд Кубка Гагарина. При этом лидеры команды мало что показали в плей-офф. Например, Сергей Плотников завершил игры на вылет без набранных очков и с показателем полезности -3. Неплохо смотрелся Михаил Григоренко, у которого 7 (3+4) очков, но его действий оказалось мало.

Общий фон команды не впечатлял. Даже яркая победа над «Локомотивом» (4:0) в первом матче серии не изменила общую ситуацию. Банально игроки ЦСКА не показывали той уверенности, с которой до этого брали чемпионство два года подряд.

Кажется, с поражением заранее смирился и уже бывший главный тренер Сергей Федоров. Вот его слова после вылета из плей-офф: «Не все получалось именно в этом сезоне, играли волнами. Первый матч здесь [в Ярославле] дал какую-то надежду, но все-таки нам было сложно показать тот уровень, который плей-офф и такой соперник, как «Локомотив», требует. Поэтому результат закономерен».

Что дальше:

ЦСКА встал на путь серьезной перестройки. Началось все со смены главного тренера – теперь клуб возглавил Илья Воробьев. Затем последовал отъезд Федотова в НХЛ. Под вопросом остается дальнейшее пребывание в команде лидеров. У Сергея Плотникова, Михаила Григоренко и Андрея Светлакова заканчиваются контракты. Пока неизвестно, где они окажутся. С их уходом разобьются ведущие тройки, поэтому изменится и рисунок игры ЦСКА.

«Ак Барс»

Результат: поражение в первом раунде от «Автомобилиста» (1-4).

Еще один финалист Кубка Гагарина-2022/23, для которого все закончилось довольно быстро. В отличие от ЦСКА, «Ак Барс» даже больше показал характер, забрав разгромную победу в четвертой игре (5:0) и продлив серию еще на один матч. В целом ситуации похожи – посредственная регулярка (четвертое место Востока) и провальный плей-офф.

Что пошло не так:

Звездный состав команды (Радулов, Шипачев, Яшкин) и работа Зинэтулы Билялетдинова – формально сильное сочетание. По факту же «Ак Барс» показал скучный хоккей в регулярке и совсем не преобразился в плей-офф.

Изначально руководство команды чувствовало проблему в том, что перекос был в сторону атаки. Решение последовало – «Ак Барс» подписал Алексея Марченко и Митчелла Миллера. Команду это не взбодрило, а из трансферов оправдало себя лишь приглашение Семена Кошелева («Металлург») на дедлайне.

Главная проблема «Ак Барса» оказалась в другом. Удивительно, но игроки и тренер плохо сочетались между собой. Билялетдинов привык строить команду вокруг одного лидерского звена. Подружиться с практически с полным составом звезд и состоявшихся хоккеистов у него так и не получилось.

Что дальше:

Несмотря на болезненный вылет, лимит доверия к Зинэтуле Билялетдинову казался высоким. Руководство не выгнало тренера и предоставило ему возможность решать самому. Билялетдинов посчитал нужным уйти с тренерской должности, что для «Ак Барса» представляется серьезным шагом в сторону перестройки. Основным претендентом на его место считается Анвар Гатиятулин.

30 апреля сразу у 14-ти хоккеистов заканчиваются контракты. В их числе есть основной вратарь Тимур Билялов, капитан Александр Радулов и важный центрфорвард Кирилл Семенов. Дальше для «Ак Барса» все решит подписание нового тренера. В зависимости от него ведущие игроки примут решения продолжать сотрудничество или покинуть клуб. Инсайдеры сообщают, что к уходу близки Вадим Шипачев и Александр Радулов.

«Салават Юлаев»

Результат: поражение в первом раунде от «Трактора» (2-4).

Неочевидный лидер, но все же команда Козлова закончила регулярку на третьем месте Востока. Хотя трудности по сезону возникали – в начале октября «Салават» одержал победу только в половине матчей и находился на восьмом месте. Затем игра команды выровнялась и последовали победы, что позволило «Салавату» надолго закрепиться в тройке лучших. Тройка Хмелевски-Дроздов-Ливо отыграла впечатляюще и сохранила уровень в плей-офф (24 очка на троих).

Что пошло не так:

Поражение в первом раунде один в один напоминает серию с «Адмиралом» годовой давности. Одинаковый счет (2-4) и порядок побед и поражений. Заключительную игру «Салават» также начал упорно, но затем растерял все преимущество. Качество игры команды выросло, но за лидерами не нашлось резервов.

Удивительно, что в каждом матче против «Трактора» статистика бросков и времени в атаке была значительно в пользу «Салавата». Но в итоге все решила игра ведущих игроков. В этом году «Салават» приобрел Александра Самонова. Новый вратарь по-настоящему тянул команду в регулярке – 49 игр, 29 побед и 93,7% отраженных бросков. Самонов стал первым по коэффициенту надежности (1,79), но значительно сдал в плей-офф. Его процент отраженных бросков понизился до 90,6, а по показателю надежности вратарь «Салавата» занял 11-е место.

На протяжении всей серии действительно складывалось впечатление, что «Трактор» соперничает лишь с первой тройкой «Салавата». Джошуа Ливо (4+5), Иван Дроздов (4+4) и Александр Хмелевски (2+5) – вот имена тех, кто тянул «Салават» в плей-офф. Они же сформировали топ-3 бомбардиров «Салавата» в играх на вылет.

Что дальше:

Всю вину в поражении «Салавата» на себя взял генеральный директор Ринат Баширов: «Не смог сделать всего того, что должен был сделать руководитель клуба». Руководство клуба не считает очередное поражение в плей-офф результатом плохой работы тренера, поэтому «Салават» оставляет Козлова.

Новый контракт с тренером наверняка сохранит в составе большинство лидеров, которые во многом держатся в команде как раз из-за Козлова (Ливо уже остался). Сам тренер считает, что для победы надо работать над индивидуальными ошибками. Если в этот спектр работ войдут и неправильные решения самого Козлова, то «Салават» ждет успех.

«Динамо»

Результат: поражение во втором раунде от «Трактора» (0-4).

Вылет обладателя Кубка Континента во втором раунде без единого выигранного матча стало настоящим потрясением. От «Динамо» с безупречным большинством в регулярке, тройкой лидеров в первом звене и невероятным Никитой Гусевым такого результата ждали меньше всего.

Что пошло не так:

Команду Кудашова во многом подвело все то, что выручало до этого. Прежде всего это касается травм ведущих игроков. Лучший бомбардир регулярки-2023/24 Никита Гусев пропадал в серии с минским «Динамо» из-за проблем со здоровьем. С «Трактором» он провел все четыре игры, набрав 6 (2+4) очка. На фоне всего остального это не спасло.

После поражения Илья Коновалов и Седрик Пакетт перенесли операции. Сам Кудашов признался , что поражение «Динамо» стало следствием именно травм лидеров: «Седрик Пакетт вчера был прооперирован, выбыл на 3 месяца, Никита Гусев повредил грудные мышцы – его травма равносильна перелому ребер».

Еще одной и не менее важной проблемой стала слабая вратарская линия. Во вратарском противостоянии с Заком Фукале из «Трактора» Илья Коновалов и Максим Моторыгин откровенно провалились. Замена голкипера по ходу игры – то, с чем «Динамо» сталкивалось на протяжении трех из четырех матчей. За четыре игры во втором раунде команда Кудашова получила 17 голов. А статистика Моторыгина (89,9%) и Коновалова (88,3%) оставалась слабой.

Звездная оборона «Динамо» тоже не показала себя в плей-офф. Например, Игорь Ожиганов не только не справился с обязанностями защитника, но и организовывал привозы. В третьей игре он стал виновником пропущенного победного гола «Трактора», когда не подключился в атаке и в итоге отдал шайбу сопернику.

Что дальше:

Несмотря на обидное поражение во втором раунде, руководство клуба подписало Алексея Кудашова еще на два года. Для «Динамо» это единственно верный ход. Так клуб сохраняет не только тренера, который так или иначе приносит результат, но и ведущих игроков. Хоккеисты уважают Кудашова и поэтому пойдут с ним дальше. Например, Джордан Уил уже продлил контракт также на два года.

СКА

Результат: поражение во втором раунде от «Автомобилиста» (1-4).

СКА слабо начал сезон, выдав серию из пяти поражений и упав на границу зоны плей-офф. В кризисный момент все исправилось – с ноября по январь СКА одержал 19 побед в 22 матчах и закончил регулярку на втором месте Запада. Серия с «Торпедо» (4-1) тоже показала, что команда умеет переворачивать игру и делать результат. Все поменялось во втором раунде с «Автомобилистом»: Заварухин переиграл Ротенберга.

Что пошло не так:

Одна из причин поражения СКА – отсутствие Александр Никишина. Ключевой защитник и капитан получил травму в пятом матче серии против «Торпедо» и не выходил против «Автомобилиста». С отсутствием Никишина, который лидирует в команде по броскам (186), блокированным броскам (97) и проводит больше всех времени в большинстве (3:21), в команде все разладилось.

СКА меньше забивал и проседал в обороне. Реализация большинства упала до 21,4%. К тому же пострадало и меньшинство – 86,8%. На этом фоне 100 минут удалений стали еще одной проблемой СКА. Безусловно, Никишин – лучший защитник лиги и капитан СКА. Но неужели такая сильная команда как СКА не должна распадаться из-за отсутствия одного игрока?

В составе СКА достаточно игроков с кубковым опытом. При этом тот же Толчинский за все пять матчей с «Автомобилистом» набрал 0 очков. Хотя с «Торпедо» за то же количество игр он набрал 4 (3+1) очка и забрасывал решающие шайбы. С «Автомобилистом» многое решал молодой Арсений Грицюк – в последнем матче он оформил дубль. Ротенберг и руководство СКА ищут проблемы в судьях. Кажется, зря.

7 оправданий Ротенберга после провала СКА. Что в них не так?

Что дальше:

Последним ярким успехом СКА был Кубок Гагарина в сезоне-2016/17. Затем – нестабильные регулярки и ни одного финала. На удручающий результат команды председатель совета директоров Александр Медведев ответил просто: «Что касается причин поражения СКА и худшего результата армейцев в Кубке Гагарина за последние десять лет, то анализ уже ведется. В ближайшее время совет директоров клуба заслушает отчет главного тренера команды Романа Ротенберга».

Вероятность ухода Ротенберга равна практически нулю. Зато перемены в составе точно последуют – они происходят каждый год.

«Авангард»

Результат: поражение во втором раунде от «Локомотива» (3-4).

На фоне всех других поражений результат «Авангарда» доказал, что даже в критических ситуациях все возможно. С «Локомотивом» система Омска дала серьезный сбой. Первая тройка лидеров посыпалась без центра в лице Райана Спунера, а действия Михаила Кравца в плей-офф подвели второй год подряд.

Как итог – неожиданная отставка главного тренера после поражения 0:7 во второй игре серии с назначением тренера вратарей Сергея Звягина на пост исполняющего обязанности. Под руководством Звягина и с возвращением центрального нападающего Спунера «Авангард» затянул серию до седьмого матча и оказался ближе остальных к полуфиналу.

Что пошло не так:

Яркая вспышка во втором раунде все равно не перекрыла проблемы команды. Лидеры Рид Буше и Владимир Ткачев не выручили. Например, Ткачев еще в регулярке претендовал на звание лучшего бомбардира, а в плей-офф остался без заброшенных шайб. У него есть оправдание – Ткачев показал себя отличным ассистентом, сделав 11 передач.

Слабая вратарская линия, которая иногда подводила в регулярке, не блеснула и в плей-офф (пусть Хомченко и запомнился ярким сэйвом ). В контексте отдельных матчей игра Павла Хомченко и правда впечатлила – по итогам плей-офф на его счету 93,5% отраженных бросков, что по прежнему остается четвертым результатом в лиге. И все-таки с «Локомотивом» команда пропускала много.

До победы в седьмом матче «Авангарду» банально не хватило характера. В седьмой игре (0:2) омичи еще и остались без голов, хотя в регулярке «Авангард» вошел в топ-5 по количеству заброшенных шайб (211) и значительно обогнал по этому показателю «Локомотив» (174).

Что дальше:

Приход Звягина на пост главного тренера ознаменовался возвращением системы Боба Хартли, с которым тренер прошел весь путь в «Авангарде». Несмотря на то, что Звягин всю карьеру тренировал вратарей, «Авангард» рискнул и уже подписал его на два года в качестве главного тренера.

Для Омска это решение кажется логичным, так как в плей-офф решения Звягина приносили результат. Открытым вопрос остается только по окончатеьному составу, так как у 12-ти хоккеистов истекают контракты. Среди них есть и Райан Спунер, от присутствия которого зависела результативность Буше и Ткачева.

Есть и первые подписания. «Авангард» объявил, что канадский центральный нападающий Линден Вей договаривается об однолетнем контракте. В условиях возможного возвращения к лимиту в пять легионеров это решение кажется логичным.

«Спартак»

Результат: поражение во втором раунде от «Металлурга» (2-4).

По сравнению с прошлым годом, когда «Спартак» не попал в плей-офф, в этом сезоне команда преобразилась. «Спартак» завершил регулярку на четвертом месте Запада и стал самой забивной командой в лиге (223). Тройка Голдобина, Морозова и Порядина боролась за лидерство по результативности, а Николай до конца сезона соревновался с Гусевым в гонке бомбардиров. В плей-офф путь «Спартака» закончился на шести матчах во втором раунде с «Металлургом».

Что пошло не так:

Как и в ситуации с другими топами, не справились лидеры. Главная черта серии с «Металлургом» – три матча «Спартак» проиграл без заброшенных шайб. Это не только результат уверенной игры 21-летнего вратаря соперника Ильи Набокова, но и отсутствие должной игры от всех звеньев «Спартака».

По итогам плей-офф первая тройка все равно сформировала топ лучших бомбардиров команды, но именно с «Металлургом» они справились плохо. Голдобин (2+2), Порядин (2+1) и Морозов (1+2) по факту набрали все баллы только в третьей игре серии (5:2). В остальных матчах пользы от них было мало.

В плей-офф «Спартак» показал себя абсолютно негибкой командой. Когда атакующий хоккей, на котором команда выезжала в регулярке, перестал работать, «Спартак» ничего не поменял. Хотя тут дело не только в гибкости, но и в том, что игра от обороны у «Спартака» просто не получается. В регулярке оборона команды Жамнова стала седьмой в лиге. В плей-офф этот показатель стал лучше (пятое место), но для 11 игр пропущенных шайб было слишком много – 27.

Что дальше:

Срок действия контракта Алексея Жамнова рассчитан еще на один сезон. В остальном новостей от «Спартака» мало. Пока основная цель команды – сохранение Ивана Морозова, от которого во многом зависел результат Порядина и Голдобина. Да и по факту менять «Спартаку» ничего не надо. Вполне достаточно того, чтобы команда провела работу над ошибками и сделала выводы.

Это подтвердил и нападающий Максим Цыплаков: «Каждый в нашей команде вырос как игрок. Всем коллективом мы быстро сплотились, поняли, что от нас хотят тренеры. И тренерский штаб, и игроки сделали шажок вперед в развитии. Многие прибавили в этом году. Если останется костяк команды, все будет хорошо».

Илья Ковальчук все еще раздумывает о будущем. Официальных новостей по его продолжению карьеры пока не было.

Фото: vk.com/hccska ; vk.com/ska ; vk.com/hcakbars ; vk.com/hcsalavat ; vk.com/dynamo_ru ; РИА Новости /Сергей Бобылев