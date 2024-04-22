Автогол вратаря «Локомотива» в овертайме – как это случилось?
Разбираем по кадрам.
«Металлург» в очередной раз обыграл «Локомотив» (2:1, ОТ) и остановился в шаге от победы в Кубке Гагарина (в серии уже 3-0). Кажется, в третьей игре «Локомотив» оказался ближе всего к победе, когда сравнял счет в третьем периоде. Это Георгий Иванов (автор отмененной шайбы во втором матче) сработал на пятаке и перевел игру в овертайм.
В дополнительное время все закончилось быстро.
Овертайм продлился меньше четырех минут. Все решила ошибка вратаря «Локомотива» Даниила Исаева. На входе в зону нападающий «Металлурга» Александр Петунин сильно бросил по воротам, но не попал в створ. Шайба долетела до лицевого борта и отскочила прямо в конек Исаева.
Вратарь среагировал, но не подстроился под отскок. В попытке перекрыть пустое пространство Исаев самостоятельно помог шайбе пересечь линию.
Смотрите. Вот шайба долетела до борта и отскочила в сторону Исаева:
Так это было с другого ракурса:
Примечательно, что игрок «Металлурга», который в этот момент находился возле ворот, даже не поучаствовал в моменте. Никита Михайлис включился в игру на подлете шайбы, но его помощь не понадобилась. Исаев, сам того не желая, завершил атаку за игроков «Металлурга».
До этого момента вопросов к игре Исаева практически не возникало. В финале вратарь «Локомотива» в среднем отражал около 26 бросков за игру. В последнем матче Исаев тоже справился неплохо – 92,6% отраженных бросков. Все впечатление перекрыла эта ошибка.
По остальным минутам игрового времени запомнилась очередная отмененная шайба. «Локомотив» вроде бы открыл счет еще в первом периоде, чего до этого в серии не случалось. На 14-й минуте матча забил Степан Никулин, но его шайбу не засчитали. Видеопросмотр по запросу Андрея Разина определил, что перед взятием ворот был офсайд.
Похожая ситуация сложилась для «Локомотива» в прошлой игре (0:1). Там команда Никитина забила на последней секунде основного времени в попытке вывести игру в овертайм. Но и здесь видеопросмотр определил нарушение. После столкновение у борта защитник «Локомотива» Мартин Гернат коснулся шайбы рукой, когда в него врезался Данила Юров (смотрите тут).
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин таким ошибкам игроков не расстраивается и верит в команду. Вот что он сказал после матча: «Если сильно будем хотеть, то может быть зайдет. Данная ситуация не критическая. У нас ситуация такая же, как у Магнитогорска – выиграть следующий матч».
Вот только в «Локомотив» после таких ошибок верится все меньше.
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; трансляция КХЛ
Как будто на спортсе бывает по-другому...
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а тут какие вопросы-то? несчастный случай
-Разин:
– Я вообще не видел положения вне игры. Что чувствовал? Не знаю. Вот когда в лото выигрываешь 5 из 36. Может быть, такое чувство. С неба свалился этот запрос, спасибо нашим видеотренерам – они разглядели...
не мизерная, но соглашусь что ошибка. и как раз в этот момент в передаче "подробно" артем божко говорит что вратари так пытаются шайбу контролировать, бывает и пустить под себя и уже перед собой накрыть. но вот мое мнение нефиг так делать, риск большой. летит мимо- не лезь. прижмись к штанге, потом либо накрой, либо в угол клюшкой