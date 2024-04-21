«Металлург» чуть не потерял лучшего снайпера плей-офф – Зернов опасно улетел в борт

Кажется, обошлось.

«Металлург» обыграл «Локомотив» (1:0, 2-0). Решающую роль в этом матче сыграл лучший снайпер плей-офф Денис Зернов. «Металлург» имел возможность открыть счет еще в первом периоде, но там шайбу Алексея Маклюкова не засчитали.

После двух затяжных безголовых периодов Зернов уже на 21-й секунде третьей двадцатиминутки забил шайбу. На этот раз у судей вопросов не возникло. Зернов отлично сыграл на контратаке: на скорости прорвался к воротам, сделал интригующую паузу и забил.

Эта шайба стала для Зернова 11-й в плей-офф. На данный момент он идет лучшим снайпером КХЛ в играх на вылет со значительным отрывом. Его ближайшие преследователи Голышев («Автомобилист», 9) и Буше («Авангард», 9) личные результаты уже не улучшат, а у других набралось максимум 6 шайб.

Зернов не впечатлил в регулярке, но раскрылся в плей-офф. Особенно запомнился хет-триком с «Автомобилистом»

За 65 игр в регулярке Денис Зернов набрал 34 (17+17) очков – это седьмой результат среди бомбардиров «Металлурга». 17 заброшенных шайб сделали его лишь шестым снайпером команды. Для сравнения – лучшим по всем показателям стал Данила Юров, у которого 49 (21+28) очков в 62 играх.

В плей-офф ситуация кардинально поменялась. За 21 игру Зернов набрал 12 (11+1) очков и идет лучшим снайпером лиги. Из еще играющих хоккеистов в топ-5 снайперского рейтинга попал Юров, забив шесть голов за такое же количество матчей.

Чаще всего Зернов забивал в серии с «Автомобилистом». Там на счету нападающего шесть голов. В пятой игре (5:2) Зернов вовсе оформил хет-трик – второй в карьере. В прошлый раз три шайбы за матч игрок также забивал в плей-офф. Случилось это в сезоне-2021/22 в четвертой игре серии (5:2) против «Барыса».

Во многом на результативность Зернова с «Автомобилистом» повлиял итог по экспериментам Разина с первой тройкой. По ходу плей-офф главный тренер «Металлурга» не раз менял первое звено. Зато на первый матч серии против «Автомобилиста» Разин окончательно сформировал тройку из Канцерова, Зернова и Силантьева. Это сочетание оказалось играющим.

Зернов заходил на дубль, но в итоге влетел в борт. Травмы все-таки избежал

С «Локомотивом» Зернов забил пока только один гол, но зато какой. Его шайба во втором матче стала единственной заброшенной по правилам, что и принесло «Металлургу» уже значительное преимущество в серии.

Через пять минут после первой шайбы Зернов чуть не забил еще раз. На входе в зону «Локомотива» он виртуозно ушел от защитника Мартина Герната и вновь на скорости подобрался к воротам Исаева. На пятаке Зернов попытался обвести вратаря, но здесь Исаев оказался надежен.

Дальше ситуация сложилась против Зернова. В попытке продолжить атаку он задержался на пятаке, где Дениса жестко встретил игрок «Локомотива» Никита Черепанов. Защитник толкнул Зернова, а тот от неожиданности потерял равновесие и на скорости влетел в борт.

После этого Зернову пришлось временно покинуть лед. Момент выглядел по-настоящему ужасным, и казалось, что Зернов даже травмировался. Но все обошлось – хоккеист пропустил одну смену и вернулся на лед. Хотя общее игровое время за третий период все равно оказалось значительно ниже привычного (2:12). В первом и втором периоде он в среднем проводил 5:08 на льду.

После матча главный тренер Андрей Разин подтвердил, что Зернов в том моменте не пострадал и чувствует себя хорошо. Теперь лучший снайпер плей-офф вместе с «Металлургом» отправляется в Ярославль. «Локомотив» одного из лидеров уже потерял. Максим Шалунов травмировался в первой игре серии, а на следующую в заявку не попал.

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев