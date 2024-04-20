15 лет назад «Локомотив» пропустил спорный гол в финале Кубка Гагарина – это стоило клубу трофея

Тогда его не отменили.

«Металлург» обыграл «Локомотив» во втором матче финальной серии плей-офф-2023/24 (1:0, 2-0).

Драма финальных секунд новой игры в Магнитогорске – отмененный спасительный гол «Локомотива» из-за паса рукой в зоне атаки. В клубной истории «Локомотива» это всего второй финал Кубка Гагарина (первый был аж в сезоне-2008/09). Удивительно, но 15 лет назад результат всей серии определил спорный эпизод. Алексей Морозов забросил единственную шайбу в седьмой игре серии «Ак Барса» и «Локомотива» (1:0).

В истории КХЛ она осталась вот такой эмоциональной:

В истории «Локомотива» – эпизодом, который явно требовал пересмотра.

«Локомотив» постоянно вел в серии с «Ак Барсом» – команда почти победила еще в шестом матче, но соперник сравнял

В первый сезон существования КХЛ «Локомотив» сразу оказался в финале Кубка Гагарина. По итогам регулярки команда под руководством Кари Хейккиля с большим отрывом по очкам (111) заняла первое место в Дивизионе Харламова. «Ак Барс», который стал соперником «Локомотива» по финалу, также был лучшим в Дивизионе Чернышева (122).

В плей-офф «Локомотив» без труда прошел «Нефтехимик», «Спартак» и магнитогорский «Металлург». «Ак Барс» перед финалом задержался только в серии с «Авангардом» (3-2), которым тогда руководил Игорь Никитин. В остальном казанский клуб также довольно уверенно обошел «Барыс» и московское «Динамо», добравшись до финала за 14 матчей.

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Команда Зинэтулы Билялетдинова начинала финал дома за счет более высокого места в таблице по итогам регулярки. Хотя в итоге преимущество домашней площадки не помогло – в первом матче финала «Локомотив» уверенно выиграл (3:0). Во второй игре к середине первого периода команда Хейккиля вела с таким же счетом, но тогда «Ак Барс» отыгрался за 14 секунд до конца и забрал победу в овертайме (4:3, ОТ).

Серия перешла в Ярославль, где «Локомотив» вновь победил с тем же сухим счетом (3:0). А дальше сюжет игр повторялся – «Ак Барс» сравнивал, «Локомотив» вновь выходил вперед. Хотя ярославская команда готовилась забрать Кубок Гагарина уже в шестой игре.

Там за 14 минут до конца Алексей Михнов вывел «Локомотив» вперед. Казалось, что он уже поставил точку во всем финале. Пока организаторы и болельщики готовились к вручению трофея, Данис Зарипов через пару минут после шайбы Михнова сравнял счет и вывел игру в овертайм. В итоге Юкка Хентунен принес еще одну победу «Ак Барсу» и продлил серию до седьмого матча.

Гол Морозова до сих пор считают спорным. Есть вопросы по офсайду и столкновению Вашичека

Первую и единственную шайбу в седьмом матче финала зрители ждали 50 минут. Золотой гол «Ак Барса» забил капитан команды Алексей Морозов. Он получил шайбу на пятаке, обыграл вратаря и в итоге так принес «Ак Барсу» победу в Кубке Гагарина.

Гол Морозова оказался спорным сразу из-за двух деталей. Первый момент заключался в том, что во время атаки игрок «Ак Барса» полностью покинул зону, удерживая шайбу за синей линией. Хотя именно после его наброса Морозов забил тот самый решающий гол.

Позже лидер «Локомотива» Алексей Яшин вспоминал момент так: «В седьмом [матче] проиграли 0:1, хотя ранее там было вне игры полметра, но этого я уже не буду говорить ».

Спор возникал и по другой ситуации. До гола Данис Зарипов толкнул игрока «Локомотива» Йозефа Вашичека, но арбитры и здесь не увидели нарушения правил. Этот момент отдельно разъяснял начальник департамента судейства КХЛ Александр Поляков. В интервью «Чемпионату» он рассказал , что судьи посчитали это обыкновенным столкновением.

Сам Морозов в воспоминаниях о том финале рассказывал, какое значение он для него и для всей команды. Тогда даже фанаты «Ак Барса» не верили в победу любимого клуба. Но в итоге все сложилось совсем по-другому.

Про спорный гол нынешний президент КХЛ говорил так: «А вот супруга, которая в тот момент была беременна, верила всегда и, провожая меня на игру, сказала: «Я хочу, чтобы ты в овертайме забил победный гол». В итоге я забил победный, правда, в основное время. Мне не надо его пересматривать, решающие моменты представляю сразу, стоит о них заговорить».

До этого плей-офф это был единственный финальный матч «Локомотива», в котором команда проиграла, пропустив всего одну, но важную шайбу. Сейчас ситуация для ярославской команды складывается не лучше. После двух встреч в Магнитогорске «Локомотив» проигрывает «Металлургу» в серии, а сам практически не забивает. За два матча – лишь одна шайба (в первом проиграли 1:2).

Финал переезжает в Ярославль после новой игры с результатом 1:0. Опять не в пользу «Локомотива» и со спорными деталями вокруг гола (теперь уже собственного).

Гол «Локо», который отменили за секунду до сирены. Был ли там пас рукой?

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид