Максим Цыплаков: «Каждый в «Спартаке» вырос как игрок. Если костяк команды останется, все будет хорошо»

Теги Спартак КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Максим Цыплаков Хоккей

Максим Цыплаков подвел итоги сезона-2023/24.

«Спартак» завершил регулярный чемпионат на четвертом месте Западной конференции.

Во втором раунде Кубка Гагарина клуб уступил «Металлургу» (2-4 в серии) и вылетел из плей-офф.

– Какие у вас эмоции от завершения сезона? Все‑таки это исторический сезон для «Спартака».

– Каждый в нашей команде вырос как игрок. Всем коллективом мы быстро сплотились, поняли, что от нас хотят тренеры. И тренерский штаб, и игроки сделали шажок вперед в развитии.

– В составе «Спартака» много молодых хоккеистов, способных прогрессировать. Чувствуете потенциал у команды в следующем сезоне улучшить результат?

– Конечно. Многие прибавили в этом году. Если останется костяк команды, все будет хорошо, – сказал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков.

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6 комментариев
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Тренер Роман Йозе-Марино Ротенберг там кстати уже не положил глаз на игроков Спартака? Ато у него намечается ежегодное всеобъемлющее очередное усиление СКА воспитанниками....
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Ответ Алехин
Морозов, Мальцев в аренде же, по ним вопрос, возможно сам Цыплаков уедет или много денег запросит. Уже проблемы намечаются, к сожалению. Хотя молодые понравились, когда травмированы заменяли. Но опять же молодость-нестабильность. Хз теперь как все получится, будем надеяться на лучшее.
И у Мальцева, и у Морозова НХЛовские контракты заканчиваются
+3
0
+3
Макс, оставайся в кхл, на кой ляд тебе эта нхл сдалась
+2
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+2
Этому составу нужны точечные изменения. Сохранить Морозова. Добавить опытного защитника.Добавить в организации игры. Одиночных забегов минимальное количество. Акцент на игру всей пятеркой в течении всего матча. Шайбу ближе к воротам. Когда это получалось. Шикарно смотрелись.
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Ответ Proline
И у Мальцева, и у Морозова НХЛовские контракты заканчиваются
Прекрасно, осталось понять, что парни сами хотят. Будем надеяться, что останутся.
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