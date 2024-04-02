Максим Цыплаков: «Каждый в «Спартаке» вырос как игрок. Если костяк команды останется, все будет хорошо»
Максим Цыплаков подвел итоги сезона-2023/24.
«Спартак» завершил регулярный чемпионат на четвертом месте Западной конференции.
Во втором раунде Кубка Гагарина клуб уступил «Металлургу» (2-4 в серии) и вылетел из плей-офф.
– Какие у вас эмоции от завершения сезона? Все‑таки это исторический сезон для «Спартака».
– Каждый в нашей команде вырос как игрок. Всем коллективом мы быстро сплотились, поняли, что от нас хотят тренеры. И тренерский штаб, и игроки сделали шажок вперед в развитии.
– В составе «Спартака» много молодых хоккеистов, способных прогрессировать. Чувствуете потенциал у команды в следующем сезоне улучшить результат?
– Конечно. Многие прибавили в этом году. Если останется костяк команды, все будет хорошо, – сказал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков.