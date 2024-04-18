Помните скандал с травмой Фукале? Теперь «Локомотив» потерял лидера, который тогда в него влетел

Шалунова ждет обследование.

«Металлург» обыграл «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина (2:1, 1-0). Вся игра для «Локомотива» сложилась неудачно, но только одним результатом проблемы не ограничиваются. Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов не провел ни одной смены в третьем периоде (за всю игру у него их 14). Общее время на площадке – 10:24.

После игры тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, что же случилось с Шалуновым: «Там повреждение, просто мы не стали им рисковать. Завтра пройдет обследование, и дальше будет видно по нему» . Соответственно, участие Шалунова в следующем матче остается под вопросом.

В полуфинале Шалунов травмировал вратаря «Трактора» – потом «Локомотив» забрал серию 4-0

В игровое время в первом матче Максим Шалунов нанес один бросок по воротам и провел два силовых приема. Всего за 17 игр плей-офф на счету Шалунова 6 (5+1) очков. При этом Шалунов входит в четверку самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. «СЭ» утверждает , что он зарабатывает 90 миллионов за сезон.

Интересно, что в регулярке-2023/24 Шалунов даже стал лучшим бомбардиром «Локомотива». Там Максим набрал 36 (17+19) очков в 68 играх. В плей-офф он идет только 11-м по очкам, но до матча с «Металлургом» Шалунов вообще не пропускал игры и забивал важные голы. Например, в первом матче серии с «Авангардом» (2:1, ОТ) именно Шалунов сравнял счет и перевел игру в овертайм, где «Локомотив» и забрал победу.

В полуфинальной серии с «Трактором» Шалунов запомнился моментом с вратарем Заком Фукале. В первой игре против команды Заварухина (5:2) нападающий «Локомотива» на скорости сбил голкипера «Трактора». Фукале травмировался и больше на лед в той серии не выходил. Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин позже обвинил Шалунова в неспортивном поведении, но сам игрок вину отрицал.

Вот то неудачное столкновение:

В игре с «Металлургом» подобных падений у самого Шалунова не было – точно не ясно, когда именно Максим травмировался. На результат матча травма Шалунова все равно не повлияла. Без него «Локомотив» наоборот взбодрился, хотя за периода набрал всего девять бросков. По общей статистике Ярославль проиграл: 21-33 по броскам и 11:49-14:53 по времени в атаке.

«Локомотив» чуть не потерял еще одного игрока: итог падения Симашева – нокдаун

Во втором периоде неприятный момент приключился с другим игроком «Локомотива» Дмитрием Симашевым. 19-летний защитник проводит первый плей-офф за карьеру в КХЛ. Пока без заброшенных шайб, но с одной передачей.

Эпизод с Симашевым произошел на старте второго периода. Защитник не удержал равновесие за воротами и повалился на лед. Следовавший за ним игрок «Металлурга» Игорь Гераськин не ожидал такого и не успел затормозить. Он упал на Симашева и ударил его коленом по лицу.

Симашев некоторое время оставался на льду и держался за лицо. Чуть позже он отправился на скамейку в сопровождении партнеров. Дальше все-таки вернулся и продолжил игру. В итоге Симашев провел суммарно 9:48 на льду, но это объяснимо его положением в команде. Обычно его игровое время варьируется в пределах 9-15 минут.

После матча Симашев прокомментировал столкновение с Гераськиным и отметил, что игрок «Металлурга» извинился за игровой момент: «Небольшой нокдаун был, но в целом все нормально. Я оклемался на скамейке. Не надо извиняться, игровой момент. Ничего страшного. Спасибо за извинения».

Пока обстановка вокруг «Локомотива» выглядит напряженной, а уже 20 апреля состоится второй матч в Магнитогорске.

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Фото: metallurg.ru ; РИА Новости /Александр Кондратюк