Урал забрал себе плей-офф КХЛ. Вот 13 историй о самом мистическом крае России

«Металлург» из Магнитогорска, «Автомобилист» из Екатеринбурга, «Трактор» из Челябинска – команды с Урала заняли 3 из 4 мест в полуфиналах плей-офф КХЛ-2024. Что мы знаем об этом самобытном регионе, и как бы выглядела его карта в нескольких историях?

Где начинается и заканчивается Урал

Урал протянулся на более чем 2500 км между Северным Ледовитым океаном и южными окраинами Казахстана – Актюбинской и Костанайской областями.

В России на Урале расположились Республики Башкортостан и Коми, Свердловская, Челябинская, Курганская, Оренбургская, Архангельская области, Удмуртия, Пермский край, запад Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Административный взгляд российского государства немного иной. В Уральский федеральный округ входят только 6 субъектов: Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО и ЯНАО.

Уральские горы разрушаются

Уральские горы – одни из самых старых на планете. Ученые считают, что 300 миллионов лет назад на этом месте было море, а горная цепь, которую видят современники, образовалась 30 миллионов лет назад. Из-за почтенного возраста многие породы – в полуразрушенном состоянии, поэтому некоторые вершины выглядят так, словно собраны из неровных мелких камней.

Но горы всегда сильнее человека. В начале 1959 года группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла, совершая лыжный поход в окрестностях горы Холатчахль, примерно в 630 км от Екатеринбурга.

В официальном расследовании причина абстрактная – стихийная природная сила. Точных обстоятельств гибели не назвали, поэтому в общественном мнении сложилось противоречие. Некоторые журналисты выстраивали конспирологические теории: от нападения местных жителей и снежного человека до смертельного воздействия некоего «огненного шара». Всего версий около 100.

Не были удовлетворены итогами разбирательства и многие родственники погибших. В 2019-м следователи Генпрокуратуры в УрФО проверили уголовное дело и пришли к выводу, что несчастный случай произошел из-за последствий лавины. Перед сходом туристы отошли от палаток на 50 м, не нашли путь обратно из-за плохой видимости и замерзли.

На Урале родился и работал Ельцин

1 февраля 1931 год в селе Бутка родился первый президент РФ Борис Ельцин. Тогда село относилось к Уральской области, сейчас – часть Талицкого района Свердловской области. Отсюда до Екатеринбурга – 250 км. На автобусе можно доехать за 5 часов.

Ельцины жили в соседнем Басманово, но деревенская больница, где родился будущий политик, находилась именно в Бутке. «Семья Ельциных, как написано в характеристике, которую прислал чекистам в Казань наш сельсовет, арендовала землю в количестве пяти гектаров», – вспоминал Борис Николаевич.

В 1934-м отца Ельцина арестовали за «систематическую антисоветскую агитацию среди рабочих» и этапировали на строительство канала Москва-Волга. Жену и сына выселили из барака, а на время срока их в Казани приютила жена сокамерника.

Два года спустя Ельцина-старшего выпустили за примерное поведение, еще через год семья вернулась на Урал. Борис устроился на химкомбинат в Березниках – 500 км от Екатеринбурга.

Панарин родился рядом с самым большим в Евразии угольным карьером

Коркино – крохотное уральское местечко, о котором многие знают даже в Нью-Йорке. В 1991-м году там, в 40 км от Челябинска, родился нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Суперзвезда НХЛ каждый год напоминает миру о малой родине – приезжает домой и устраивает посиделки с друзьями детства.

У 60-тысячного города есть достопримечательность – Коркинский разрез, второй в мире угольный карьер по глубине (500 метров). В 2017 году из-за угрозы обвала работы на разрезе прекратили. Сейчас его рекультивируют. Планируется, что к 2042-му карьер превратится в водоем с озелененными берегами.

«Уралвагонзавод» произвел каждый второй Т-34 во время войны

Самое известное в массовой культуре уральское предприятие – «Уралвагонзавод» – построили в 1931 году, до начала войны здесь производили только вагоны. Но в конце 1941-го с запада СССР эвакуировали 11 предприятий, в том числе Мариупольский броневой и Харьковский машиностроительный заводы. Один за другим «Уралвагонзавод» сворачивал привычные производства и разворачивал новые.

До конца войны «Уралвагонзавод» собрал 25 266 Т-34. Каждый второй танк этой модели, участвовавший в боях, сошел именно с нижнетагильского конвейера.

В 2010-м «Уралвагонзавод» вошел в число ста крупнейших производителей оружия, а за 2012-й поставил мировой рекорд в гражданской отрасли – выпустил 28 000 вагонов.

Каждый 21-й магнитогорец – работник металлургического комбината

Деятельность другого предприятия опоэтизировали Александра Пахмутова и Николай Добронравов.

«Все пройдет, усталость, гарь и печаль, Все пройдет, навек останется сталь. Сталь сердец и городов, сталь негромких наших слов, Молодая память прожитых лет», – в 1981 году в репертуаре Льва Лещенко появилась песня «Магнитка».

Магнитогорский металлургический комбинат открыли в 1932-м. Во время войны ММК выпускал сталь для брони. Сейчас один из крупнейших металлургических заводов в СНГ осуществляет полный производственный цикл – от подготовки сырья до переработки металла. Общая площадь комбината – 11 835 гектаров, это 16 575 футбольных полей. На предприятии работают почти 19 000 сотрудников, то есть каждый 21-й житель Магнитогорска.

Вероятно, самый влиятельный человек агломерации – Виктор Рашников, владелец комбината и президент хоккейного «Металлурга». В 1967-м Рашников пришел на завод слесарем ремонтного оборудования. Forbes оценивает состояние Рашникова в $10,6 млрд – 13-е место в списке богатейших бизнесменов России.

У кинотеатра в центре Екатеринбурга есть своя страница в Книге Гиннесса

«Салют» на Толмачева, 12 в Екатеринбурге – один из культовых кинотеатров России. В 2020 году его закрыли, но за два десятилетия до этого «Салют» разрывался от зрителей.

Кинотеатр первым в городе запустил показ «Титаника». Многие люди выстраивались в очереди, а некоторые ходили на фильм несколько раз. Ажиотаж не утихал даже со временем, и, показывая «Титаник» 19 месяцев подряд (дольше, чем кто-либо во всем мире), «Салют» попал в Книгу рекордов Гиннесса.

В десятые кинотеатр транслировал много авторского и артхаусного кино. На Урале только он входил в международную сеть кинотеатров Europa Cinemas.

Взрыв челябинского метеорита был сильнее, чем от бомбы на Хиросиму

«Салют» не единственная ниточка между Уралом и остальным миром. 15 февраля 2013 года метеорит распался над Челябинской областью, а новости об этом прогремели на всю планету. Природная аномалия случилась из-за торможения в атмосфере Земли небольшого астероида.

По оценкам НАСА, мощность взрыва перед входом метеорита в плотные слои атмосферы в 20 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Ударной волной метеорит накрыл около 6500 квадратных метров, 2000 человек получили ранения – в основном из-за разбившихся рядом с ними стекол.

Самая крупная, 500-килограммовая, часть метеорита выставлена в Государственном историческом музее Южного Урала. Мелкие фрагменты использовали при изготовлении медалей к Олимпиаде в Сочи. Такие награды вручили главе МОК и 10 чемпионам, выигравшим в первую годовщину падения, 15 февраля 2014-го. Среди них двое граждан России – скелетонист Александр Третьяков и шорт-трекист Виктор Ан. Большинство фрагментов вытащили со дна озера Чебаркуль.

Небольшой уральский городок вывел Харламова в большой хоккей

Чебаркуль – это еще и 40-тысячный городок в 85 км от Челябинска, но в истории российского хоккея у него отдельное место: в ноябре 1967-го сюда приехал Валерий Харламов.

Главный тренер ЦСКА Анатолий Тарасов отправил 18-летнего форварда в местную «Звезду». Возглавлявший команду Владимир Альфер позже признался, что Тарасов дал ему строгую установку: «Вы должны создать ему условия для ежедневных трехразовых тренировок. В календарных встречах Валерий должен проводить не менее 70% времени на льду независимо от того, как складывается игра».

Альфер постоянно рассказывал Тарасову о состоянии хоккеиста. Каждый следующий доклад получался все более восторженным – за 40 матчей Харламов забросил 34 шайбы.

История ссылки в Чебаркуль – эпизод из фильма «Легенда №17», правда, не вполне достоверная. По сюжету опытные игроки «Звезды» в штыки встречают Харламова и Александра Гусева – еще одного прикомандированного из ЦСКА. Сам Гусев опроверг: «Да ну, глупости. Нормальные там ребята. А болельщики вообще как-то после матча вынесли нас с Харламовым на руках. В Чебаркуле тогда – ни одного ресторана, поэтому я сказал, мол, несите до магазина. Ссадили раньше».

Оренбург прогремел на весь Лондон благодаря пуху уникальных коз

«Пусть буран все сильней свирепеет Мы не пустим его на порог И тебя моя мама согреет Оренбургский пуховый платок», – бередила душу певица Людмила Зыкина.

Оренбургский пуховый платок – один из символов старой России, который оказался востребованным в новой. Пуховязальный промысел зародился в Оренбургском крае в XVIII веке. В 1851 году бренд получил мировое признание – платки попали на выставку в Лондоне. 11 лет спустя там же и на такой же выставке оренбургская казачка Ускова удостоилась медали «За шали из козьего пуха».

Считается, что пух оренбургских коз – самый тонкий и в то же время самый прочный в мире, поэтому связанные из него платки максимально мягкие.

В Оренбурге ткут изделия в промышленных масштабах, но машина рубит пух, так что по качеству они уступают вещам ручной работы. Одна из известнейших пуховниц Магинур Хусаинова живет в селе Сакмара в 45 км от Оренбурга. Ее работы хранятся не только в российских музеях, но и в Японии и Малайзии.

«Узоров великое множество. И каждая пуховница старается хранить секрет своего узора, – рассказывала Хусаинова. – Поверье есть: поделишься с кем-либо своим узором, и он убежит от тебя – платки больше не зададутся. Вот смотрите внимательно, этот узор называется решетка, а этот – рыбки, а этот – ягодки. Есть еще кошачьи лапки, трилистик, горошек. Я, когда где бываю, все замечаю и запоминаю узоры – и с тюля, и с покрывала, и со скатерти. Хотя воплотить их бывает сложно».

Кыштымский карлик – пришелец или выкидыш?

Другой уральский объект из области веры или неверия – Кыштымский карлик. В мае 1996 года у окраины Кыштыма в 100 км от Челябинска нашли мумифицированные останки – вероятно, это был человеческий выкидыш. Позднее останки утратили, а остались только фотографии и неоднозначные показания местных жителей.

Существо обнаружила пенсионерка Тамара Просвирина – она рассказала об этом соседям. Те, зная, что женщина состоит на учете у психиатра, восприняли историю как очередной приступ. Уже в присутствии лечащего врача и следователя Просвирина настаивала, что нашла «тело» в лесу. Она забрала его домой, кормила сладостями и называла Алешенькой. Невестка Просвириной подтвердила, что видела «Алешеньку» живым и слышала, как он пытался объясняться, издавая звуки, похожие на свист.

В сентябре тело нашли в гараже Владимира Нуртдинова – его подозревали в краже медного электропровода с опоры ЛЭП в поселке Новогорный. Нуртдинов сам рассказал милиции, что вынес карлика из дома Просвириной, приняв его за останки инопланетянина. Подозреваемый собирался продать останки.

Над телом не провели ни одной официальной экспертизы, но неформально мумию осмотрели дважды. Патологоанатом и судмедэксперт посчитали останки нечеловеческими. Заведующая гинекологическим отделением и заведующий отделением урологии уверенно определили «пришельца» как человеческий выкидыш с синдромом врожденного уродства. В Кыштыме и по соседству подобные отклонения не были редкостью – из-за мощного радиоактивного выброса на химкомбинате, который случился в 1957 году.

Около Миасса нашли самый большой золотой самородок в мире

Поверить в Кыштымского карлика так же трудно, как и в то, что миниатюрная речка с неприглядным названием Ташкутарганка – рекордсменка мира. Но это факт – именно здесь, рядом с городом Миассом, находилось месторождение с наиболее высокой концентрацией золота на планете. Впервые золото в Ташкутарганке обнаружили в конце XVII века. В лучшие времена там добывали до двух тонн за год, и там же нашли самый большой самородок в мире – 36 кг. На прииске побывал даже Александр I – царь накопал 400 кг песка, из которых вымыли 300 г золота. В 1935 году Петр Симонов в одиночку вырыл шурф в дороге – и не прогадал. Наградой за старания стал 3,5-килограммовый самородок высочайшей 932-й пробы.

Огромный рисунок на западе Челябинской области – тайна, покрытая мраком и почвой

Геоглиф (нанесенный на землю узор) размером 218 х 195 метров обнаружили в 2011 году на космических снимках природного нацпарка «Зюраткуль» – это запад Челябинской области. В том же году историки во главе со Станиславом Григорьевым постановили, что рисунок, изображающий лося, произвели в эпоху неолита или энеолита. При этом в 2013 году ДЮСШ города Сатка опровергала версию ученого – сообщила, что контуры геоглифа повторяют след их тренировочной трассы, существовавшей с 2003 по 2010 годы.

Со временем четкость рисунка снизилась, а к 2014 году на аналогичных снимках с космоса различимы лишь отдельные фрагменты. Григорьев объяснил это тем, что изображение прикрыл значительный слой почвы. Несмотря на мощную критику сообщества, историк настаивал на своей первоначальной версии.

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Кто выиграет 16-й Кубок Гагарина – одна из главных спортивных загадок апреля. Решение во многом зависит от уральцев.

Фото: РИА Новости /Алексей Мальгавко, Наталья Селиверстова, Александр Кондратюк, Алексей Куденко, Михаил Воскресенский